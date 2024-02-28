Hayatın potansiyel kuralları...

Hayat bir kullanma kılavuzuyla birlikte gelmez ancak yaşlandıkça çoğumuz hayatın nasıl işlediğine dair bazı sırları öğreniriz. Başkalarıyla nasıl geçineceğimizi, başkalarının kendi hayatlarında ilerlemelerine yardımcı olmayı ve kendimiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşmayı öğreniriz. Deneyin ve sizin için neyin işe yaradığını kendiniz görün.

1- Kendinizi fazla ciddiye almayın

Kendinize gülmeniz sorun değil. Kendini küçümsediğiniz (ölçüsünde) mizahçevrenizdekileri güldürür çünkü kimseyi rahatsız etmez ve bu sayede insanları kendinize çeker. Daha sonra onları tanıyabilmeniz için gardlarını indirecekledir.

2- Özgün olun

İnsanlar her zaman karşısındaki kişiyi ilk hamleyi yapmaya ikna edip edemeyeceklerini görmek için birbirleriyle oyun oynarlar. Özgün olmak ise aslında oyunların etrafında dolaşıyor. Ne demek istediğinizi doğrudan söyleyebilmelisiniz. Birçoğumuz özgün olmaya direniyoruz çünkü başkalarının kim olduğumuzu gördüklerinde bizi sevmeyeceklerinden korkuyoruz. Ancak gerçekte çoğu zaman tam tersi olur. İnsanlar bizi tanıdıkça genellikle bizi daha çok severler.

Özgün olmak, yalan söylememize ya da numara yapmamıza gerek olmadığı anlamına geliyor. Sadece kendiniz olun, çoğu insan sizden zaten hoşlanacaktır. Diğer insanlara onları sevdiğinizi ve önemsediğinizi söyleyin; bunu duymaya ihtiyaçları olabilir.

3- Mütevazı olun

Ne kadar başarılı olursanız olun, başkalarından öğreneceğiniz çok şey var. Hem Sokrates hem de Konfüçyüs bize aslında bilmeyenlerin her şeyi bildiklerini düşündüklerini, akıllı insanların ise ne kadar az bildiklerinin farkında olduklarını öğretmedi mi? Başkalarını dinlemeye istekli olun, hatalı olduğunuzda bunu kabul edin ve başarılarından dolayı başkalarınını takdir edin.

Başkalarına size öğrettikleri için teşekkür edin. Gerçek güven sessiz olandır ve övünmek için de doğal olarak bir sebebiniz olmayacaktır. Ne kadar iyi olduğunuzu biliyorsanız, bunu tüm dünyaya söylemenize gerek yok. Başkalarının kendilerini iyi hissetmelerini sağladığınızda, onlar da sizin yanınızda olmak isterler.

4- Minnettar olun

"Teşekkür ederim" kalıbı belki de en az kullanılan ve önemli kalıplardan biri. Birisi size yardım ettiğinde ona teşekkür edin. Birisi size ilham verdiğinde ona teşekkür edin. Birisi size bir şey öğrettiğinde ona teşekkür edin. Herkes takdir edilmekten hoşlanır.

5- Başkalarına ilham olun

Hayatınız sadece kendinizden ibaret değil. Aynı zamanda tanıştığınız herkesle de ilgilidir. Bir hayalin peşinde koşan birini görürseniz ona ulaşmasına yardım edin. Benzer hedefler peşinde koşan iki kişi tanıyorsanız onları bir araya getirin. Başka birinin kendisi için önemli bir şeyi başarmasına yardımcı olacak uzmanlığınız varsa bu uzmanlığınızı onunla paylaşın. Başka birine yardımcı olacağını düşündüğünüz bir fikriniz varsa onu vermekten çekinmeyin.

6- Başkalarına saygı duyun

Hayatlarının neresinde olursa olsun herkes saygı görmeyi, önemsenmeyi ve onurlandırılmayı hak eder. Diğer insanlarla konuşurken nazik ve onurlu olun ve her zaman onları yükseltmeye çalışın. Aynı fikirde olmasanız bile, insanlara kendilerine nasıl hitap edilmesini istiyorlarsa öyle hitap edin.

İnsanların kendileri hakkındaki inançlarına saygı gösterin. Birisinin kendisine zarar verebilecek bir şey yaptığını görürseniz bu potansiyel zararı onların da görmelerine nazikçe yardımcı olun. Görmelerini istediğiniz şeyi görmeye hazır veya istekli değillerse bunu kabullenin. Bu onun hayatı, sizin değil. (Elbette, yaptıklarının başkalarına zarar vermesi muhtemelse bu farklı bir hikaye.)

7- Kararlı olun

Söylemeden önce sözlerinizi ve gerçekleştirmeden önce eylemlerinizi düşünün. Çünkü sözler ağzınızdan çıktığı anda artık size ait değildir. Onları duyan herkese aittirler. Tam olarak iletmek istediğiniz şeyi ilettiğinizden emin olun.

8- Bir gün dünyadan ayrıldığınızda hakkınızda ne söylenmesini istediğinizi düşünün

Hayatınızı dünyada bırakmak istediğiniz iz doğrultusunda yaşayın. Söylediğiniz ya da yaptığınız şeyler sizin için pek bir şey ifade etmeyebilir ama başkaları üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Her düşünce, söz ve eylem, yaşam boyunca yolunuzu çizmenize yardımcı olur ve başkalarının sizin kim olduğunuzu görmesine olanak tanır.

Her günü hayatınızın en önemli günüymüş gibi yaşayın çünkü öyle...

Referans: Seth J. Schwartz. "Some Potential Rules for Life". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/proceed-at-your-own-risk/202402/some-potential-rules-for-life. (17 Şubat 2024).