Ruhsal olarak dayanıklı insanlardan zor zamanlar için ilham alabiliriz

Dayanıklık, esneklik, olumluya odaklanma gibi özellikleri kullanarak zor zamanları daha rahat atlatmak mümkün.

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Ruhsal olarak dayanıklı insanlardan zor zamanlar için ilham alabiliriz

Sağlık sorunları, maddi krizler, doğal afetler, beklenmedik krizler… Hayatın önümüze getirdiği kaçınılmaz zorluklar, yaşantımızı sağlıklı sürdürmemizi güçleştirebiliyor. Bazı insanlar, işleri daha da kötü bir hale getirme korkusu ile harekete geçmekte zorlanıyor. Kimileri ise dürtüleri ile hareket ediyor ve en iyi çözümler üzerinde düşünmeden yapabildikleri her şeyi yapmaya başlıyorlar.

 

Ruhsal açıdan güçlü insanlar ise dünya yıkılıyor olsa bile güçlü kalmayı başarıyorlar. Düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını, zor dönemleri aşmalarına yardımcı olacak şekilde idare edebiliyorlar. Hatta güçlüklerden, çok daha güçlü hale gelerek çıkıyorlar. Zor zamanları aşıp daha mutlu, daha sağlıklı ve daha umut dolu bir zihin yapısına geçiş yapıyorlar.

 

Onların, dışarısı fırtına olsa bile içeride sağlam kalabilmesini sağlayan bazı özellikleri var ve biz bunlardan ilham alabiliriz.

 

Ruhsal güçlerinin farkındadırlar

“Bununla baş edemem.” ya da “Bunu asla atlatamayacağım.'' gibi düşünceler, zorluklarla başa çıkma becerimize hasar verir. Bu yüzden güçlü insanlar, her düşündüklerine inanmazlar. Düşünceleri gerçek olamayacak kadar negatif bir hale geldiğinde, kendilerine düşündüklerinden çok daha fazlası olduklarını hatırlatırlar.

 

Kendilerine iyi bakarlar

Ruhsal olarak sağlam kişiler en zorlu zamanlarda bile kişisel bakımlarına öncelik verirler; çünkü bedenleri ve zihinleri ile ilgilenmediklerinde, sıkıntılarla mücadele etmenin daha da güç bir hale geleceğini bilirler. Sağlıklı bir şekilde beslenerek, egzersiz yaparak ve yeterince dinlenerek mücadele dönemlerine en iyi şekilde hazırlanırlar.

 

Kontrol edebilecekleri üzerine odaklanırlar

Ruhsal açıdan güçlü insanlar, konuşmaları yeniden ele alma, karşılaştıkları kötü sonuçlarla endişelenme ya da işlerin daha farklı olmasını dileme gibi şeylerle zaman kaybetmezler. Bunların, sorunları çözmek için gerek duydukları mental gücü çekip alacağını bilirler. Bu yüzden kaynaklarını yalnızca kontrol edebilecekleri şeylere yönlendirirler.

 

ZİHİNSEL OLARAK GÜÇLÜ İNSANLARIN İNANMADIĞI 15 ŞEY

 

Önceliklerini sırayla belirlerler

Zihinsel açıdan güçlü insanlar, çocukları ile yeterince zaman geçirmedikleri ya da arkadaşlarından gelen davetleri geri çevirdikleri için kendilerini paralamak yerine, zor zamanlarda önceliklerin değiştirilmek zorunda olduklarını bilirler. Gerektiğinde dikkatlerini, çözülmesi gereken sorunlara odaklarlar; borcun ödenmesi, aileden birinin hastaneye götürülmesi, yeni iş başvurusunun yapılması vs.

 

Harekete geçerler

Ruhsal açıdan güçlü olan bir insanın sorunlardan kaçtığına ya da kendine acımakla vakit kaybettiğine rastlayamazsınız. Problemlerle doğrudan yüzleşmelerini sağlayacak yapıcı eylemlerde bulunurlar. Çözülemeyecek bir sorunsa eğer (sevilen birinin hasta olması gibi), stresle sağlıklı bir şekilde baş etmenin yollarını ararlar.

  

Psikolojik açıdan atiktirler

Sabit fikir – bir durumun belirli bir şekilde gelişmesi gerektiğini ya da belirli bir duygunun hissedilmemesi gerektiğini düşünmek gibi – işleri çok daha kötü bir hale getirebilir. Zihinsel açıdan güçlü insanlar, esnektirler. Karşı karşıya kaldıkları yeni mücadelelere uyum sağlayabilmek amacıyla bilişsel, duygusal ve davranışsal yöntemlerini değiştirmeye açıktırlar.

 

Yeni fırsatlar ararlar

İşten çıkarılma ya da sağlık sorunları; zihinsel açıdan güçlü insanlar, zor zamanların rotada değişim gerektirebildiğini bilirler. Değişimin hem ürkütücü hem de heyecan verici olduğunu kabul ederler. Sıkıntıları pozitif bir şeylere dönüştürme yolunda yeni fırsatlara daima açıktırlar.

 

Şükran duygusuna sahiptirler

Dönemlerin en zorunda bile şükran duygusundan vazgeçmez bu insanlar. Bu, acıyı görmezden geldikleri ya da zorlukları küçümsedikleri anlamına gelmez – duygusal yaralarının her zaman farkındadırlar. Ama kendilerine hayatta iyi şeylerin de olduğunu ve zor zamanlarla baş edebilecek kaynaklara sahip olduklarını hatırlatmaktan geri kalmazlar.

 

Öğrendikleri üzerine düşünürler

Acı verici hatıralar üzerinde sürekli düşünmek hiçbir şeye iyi gelmese de acının öğrettikleri üzerine kafa yormak, iyileşmeye ve gelişmeye yardımcıdır. Ruhsal açıdan güçlü insanlar, en karanlık dönemlerde dahi kendileri hakkında birçok şey öğrenebileceklerini bilirler. Katlandıkları sorunlardan neler kazandıkları üzerine düşünmeye zaman ayırırlar.

 

Destek ararlar

Ruhsal açıdan güçlü insanlar, yardım istemenin – ister çocuk bakımı için aile üyelerinden yardım isteme olsun, ister duygusal destek için bir terapiste başvurmak olsun – zayıflık değil, güç işareti olduğunu bilirler. Her şeyi tek başlarına yapmaları gerekmediğinin bilincindedirler. Zor zamanları daha kolay bir şekilde atlatabilmek adına yardımcı olabilecek insanlara ulaşmaktan çekinmezler.

 

GÜÇLÜ İNSANLARIN KENDİLERİNE HER GÜN SORDUKLARI 8 SORU

 

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