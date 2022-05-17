Hayal Kurma Okulu için ilk buluşma

Hayal kurmak önemli... Peki, kendi yoluna ışık tutup hayal kurmak isteyen genç insanlar için kolay mı? Ne yazık ki içinde bulunduğumuz ortamın ruh hali sebebiyle bu sorunun cevabı "Hayır" gibi görünüyor.

HTHayat olarak genç insanların kendi özlerini ortaya koymalarını kolaylaştırmak için küçük bir adım attık. @hthayat Instagram hesabında "Hayal Kurma Okulu" için bir araya geldik.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için genç HTHayat editörleri Türkan Arasan, Yıldız Argün ve Nida Özfidan, HTHayat editörlerinden Senem Tahmaz'ın moderatörlüğünde sohbet etti.

"Sana ne iyi gelirdi?" sorusu ile bitirdiğimiz sohbetimizi "Umut" kelimesiyle bitirdik ancak umudun altını doldurmak için, gençlerin hayatın asıl sorumluluğunu taşıyan yetişkinler dünyasına girmeden önce yetişkin insanlara ulaşmasını istedikleri bazı kritik mesajlar var. İşte sohbetimizin tamamı;

Genç HTHayat yayınlarımız devam ediyor!