Acele etmeden hayal kurabilir miyiz?

Üniversite hayatı deyince hemen hemen bütün insanların hayatına o dönemde edindiği arkadaşlıklar, yaşadığı güzel anılar ve aldığı verimli eğitim gelebilir. Covid döneminden önce de birçok gencin hayali olan üniversite geçtiğimiz dönemde sadece geleceğe hazırlanmak konusunda telaşa düşülen bir ortam olmaya başladı. Öğrenciler ve akademisyenler arasında istemeden de olsa iletişim kopukluğu olmasına yol açtı. Öğrencilerin hayatında hemen hemen 2 senelik bir boşluk yaratan bu durum, edinilen bilgilerin sindirilememesine ve yetersizlik hissinin var olmasına yol açtı.

Her ne kadar online eğitimin konfor ve faydaları göz ardı edilemeyecek olsa da Latincede "camia" ve "bütün" kelimelerini çağrıştıran "universitas" kelimesinden türeyen "üniversite" sözcüğünün hakkının tam olarak verilemediği bir döneme ister istemez girmiş olduk. Covid döneminde iletişim becerilerinden hayal kurma istemimize kadar birçok şey aceleye geldi. Online arkadaşlıklar ve dersler, bazı becerilerin eksik kalmasına sebep oldu.

Acele ederek hayal kurmak zor görünüyor değil mi? Hızlı bir biçimde kariyerimizi nasıl şekillendireceğimize karar vermek ve bunun için 2 sene boyunca yapamadığımız her şeyi de aktif olarak hareket edebildiğimiz bu yeni döneme sığdırmaya çalışmak oldukça yorucu. Kariyer yolculuğumuzu inşa ederken yol gösteren birinin varlığı en büyük umut ışığı oluyor. Böyle bir mentorun varlığından bir öğrencinin yoksun kalması hedeflerini belirlerken daha büyük kararsızlıklar ve belirsizliklerle baş başa kalmasına sebep oluyor.

"Bir sürü olumsuz durumu peşinde sürükleyen bu durum boyunca hiç mi iyi bir şey olmadı?" diye sorgulayan okuyuculara şunu söyleyebilirim: Akademiden başka birçok uğraştan uzak kaldığımız için odaklanabildiğimiz en önemli konu derslerdi ve öğrenciler teorik anlamda birçok ilerleme kaydetti. Ne yazık ki bunun da bir "ama"sı var. Fikirlerin tartışılarak aydınlığa kavuşturulabileceği belki de tek ve en önemli ortam olan üniversitelerde tartışma ortamından eksik kalmış bulunduk.

Tüm bu etkilerin ışığında hayal kurmak oldukça zorlaşıyor. "Ne yapacağım?" sorusuna sıkışıp kalmamak için şu an birçok öğrenci mezun olmadan önce üniversite hayatını sindiremeden hızlıca hazırlık yapma peşinde. Dilerim bu durumun etkilerini en az şekilde yaşayan ve rotasını en az zorlukla çizebilen ve hayal kurmayı bırakmayan öğrenciler hâlâ vardır...