Harika görünmenizi sağlayan ama sağlığınızı bozan 8 şey

Bazı insanlar güzelliğin acı olduğunu söyler. Her ne kadar kadınlara zor zamanlar yaşatan dar Victorian korseler, insanların normal nefes almasına izin vermeyen sert yakalar geçmişte kalsa da, hala uzun süre giyilemeyecek kadar sağlığınızı etkileyecek kıyafetler var. İşte onlardan bazıları...

Sivri burunlu ayakkabılar

Sivri burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar kadar ayak sağlığınız kötü olabilir. Bu tür modeller, doğal olmayan bir pozisyonda basılan ayak parmaklarınız için yeterli alana sahip değildir. Ayrıca, tüm ağırlığınız ayaklarınızın ön kısmındadır, bu da ayak parmakları arasında nasır ve sinir hasarına neden olabilir.

Birkaç numara büyük ayakkabılar

Ünlüler genellikle ihtiyaç duyduklarından 1-2 numara büyük ayakkabı giyerler. Birkaç numara büyük ayakkabı tercih etmelerinin nedeni; nasırları ve şişmeyi önlemek içindir. Ayakkabılar sıkı değilse kan dolaşımı normaldir ve basınç yoktur. Ancak bu tür ayakkabıları düzenli giymemelisiniz. Çok büyük ayakkabılar yürüme şeklinizin değiştirmesine neden olur. Ayakkabının ayaklarımızdan çıkmasından korkarız, bu yüzden ayak parmaklarımızı sıkarız. Bu da ayaklarda, dizlerde, sırtta ve hatta boyunda sorunlara yol açar. Ünlüler neden büyük ayakkabı giyiyor? yazısını okumak için tıklayınız...

Şeffaf plastik ayakkabılar

Modaya uyan pek çok kadın birkaç yıldır şeffaf ayakkabılar giyiyor. Harika görünmenizi sağlıyor ama onları çok sık giymemek gerekir. Bunun nedeni, plastiğin hava dolaşımına izin vermemesidir. Bu nedenle içeride sıkışan ayaklarınızda mantar ve bakteri oluşabilir. Plastikten yapılmış ayakkabılar ayaklarınızı çok terletir, bu da nasır oluşumuna neden olur.

Babet ayakkabılar

Babet ayakkabılar da her zaman giymek için iyi bir ayakkabı seçimi değildir. Bu tür modeller ayak için yeterli desteği sağlamaz, bu da diz ve sırt problemlerine yol açar. Babet ayakkabılarının tabanları çok ince olduğu için ayaklarınız yürüdüğünüz her küçük kayayı hissedecektir. Ve keskin bir şeye basarsanız, ayakkabı tabanının delinme riski vardır.

Ağır mücevherler

Büyük, ağır küpeler kesinlikle havalı görünmenizi sağlar. Ancak bir dezavantajı olacaktır! Her zaman kulak memenize zarar verme riski vardır. Ayrıca, ağırdırlar ve kulaklarınızı çok fazla çekerler. Bu da erken yaşlanmaya neden olabilir.

Korseler

Korse giyerek vücudunuzun neredeyse mükemmel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak tehlikeli olabilir. Korselerin neden olabileceği en sık sorun cilt tahrişidir. Eğer çok sıkıysa sinirlere baskı yapar ve uyuşukluğa neden olur. Kan dolaşımınız kötüyse, daha fazla bacak şişmesine neden olabilir.

Dar kıyafetler

Çok dar giysiler, uzun süre ve sık giyildiğinde de tehlikelidir. Cilt tahrişine ve enfeksiyonlara neden olabilir. Kanın iyi dolaşımına izin vermez ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Vücut tipine göre giyim önerileri yazısını okumak için tıklayınız...

Yüksek belli pantolon

Dar pantolon ve kot pantolonlar, özellikle yüksek belli olanlar sorun yaratabilir. Mide üzerine yaptıkları baskı asit reflüsüne neden olabilir. Bu tür giysiler, kişi oturduğunda karnına baskı yaratır. Ek olarak, sırt ve çevre kasları her zaman bu pantolonun desteğine güvenecek ve aktif olarak çalışmayacaktır. Ayrıca sırt ağrılarına da yol açabilir.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/8-things-that-look-great-but-are-slowly-ruining-our-health-802990/