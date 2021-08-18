Harika görünmenizi sağlayan ama sağlığınızı bozan 8 şey

Bunları giyerken bir daha düşünün!

Harika görünmenizi sağlayan ama sağlığınızı bozan 8 şey
Moda
18 Ağustos 2021 Çarşamba

Bazı insanlar güzelliğin acı olduğunu söyler. Her ne kadar kadınlara zor zamanlar yaşatan dar Victorian korseler, insanların normal nefes almasına izin vermeyen sert yakalar geçmişte kalsa da, hala uzun süre giyilemeyecek kadar sağlığınızı etkileyecek kıyafetler var. İşte onlardan bazıları...


Sivri burunlu ayakkabılar

Sivri burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar kadar ayak sağlığınız kötü olabilir. Bu tür modeller, doğal olmayan bir pozisyonda basılan ayak parmaklarınız için yeterli alana sahip değildir. Ayrıca, tüm ağırlığınız ayaklarınızın ön kısmındadır, bu da ayak parmakları arasında nasır ve sinir hasarına neden olabilir.


Birkaç numara büyük ayakkabılar

Ünlüler genellikle ihtiyaç duyduklarından 1-2 numara büyük ayakkabı giyerler. Birkaç numara büyük ayakkabı tercih etmelerinin nedeni; nasırları ve şişmeyi önlemek içindir. Ayakkabılar sıkı değilse kan dolaşımı normaldir ve basınç yoktur. Ancak bu tür ayakkabıları düzenli giymemelisiniz. Çok büyük ayakkabılar yürüme şeklinizin değiştirmesine neden olur. Ayakkabının ayaklarımızdan çıkmasından korkarız, bu yüzden ayak parmaklarımızı sıkarız. Bu da ayaklarda, dizlerde, sırtta ve hatta boyunda sorunlara yol açar. Ünlüler neden büyük ayakkabı giyiyor? yazısını okumak için tıklayınız...


Şeffaf plastik ayakkabılar

Modaya uyan pek çok kadın birkaç yıldır şeffaf ayakkabılar giyiyor. Harika görünmenizi sağlıyor ama onları çok sık giymemek gerekir. Bunun nedeni, plastiğin hava dolaşımına izin vermemesidir. Bu nedenle içeride sıkışan ayaklarınızda mantar ve bakteri oluşabilir. Plastikten yapılmış ayakkabılar ayaklarınızı çok terletir, bu da nasır oluşumuna neden olur.


Babet ayakkabılar

Babet ayakkabılar da her zaman giymek için iyi bir ayakkabı seçimi değildir. Bu tür modeller ayak için yeterli desteği sağlamaz, bu da diz ve sırt problemlerine yol açar. Babet ayakkabılarının tabanları çok ince olduğu için ayaklarınız yürüdüğünüz her küçük kayayı hissedecektir. Ve keskin bir şeye basarsanız, ayakkabı tabanının delinme riski vardır.


5 büyük güzellik yalanı
5 büyük güzellik yalanı

Ağır mücevherler

Büyük, ağır küpeler kesinlikle havalı görünmenizi sağlar. Ancak bir dezavantajı olacaktır! Her zaman kulak memenize zarar verme riski vardır. Ayrıca, ağırdırlar ve kulaklarınızı çok fazla çekerler. Bu da erken yaşlanmaya neden olabilir.


Korseler

Korse giyerek vücudunuzun neredeyse mükemmel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ancak tehlikeli olabilir. Korselerin neden olabileceği en sık sorun cilt tahrişidir. Eğer çok sıkıysa sinirlere baskı yapar ve uyuşukluğa neden olur. Kan dolaşımınız kötüyse, daha fazla bacak şişmesine neden olabilir.


Dar kıyafetler

Çok dar giysiler, uzun süre ve sık giyildiğinde de tehlikelidir. Cilt tahrişine ve enfeksiyonlara neden olabilir. Kanın iyi dolaşımına izin vermez ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Vücut tipine göre giyim önerileri yazısını okumak için tıklayınız...


Yüksek belli pantolon

Dar pantolon ve kot pantolonlar, özellikle yüksek belli olanlar sorun yaratabilir. Mide üzerine yaptıkları baskı asit reflüsüne neden olabilir. Bu tür giysiler, kişi oturduğunda karnına baskı yaratır. Ek olarak, sırt ve çevre kasları her zaman bu pantolonun desteğine güvenecek ve aktif olarak çalışmayacaktır. Ayrıca sırt ağrılarına da yol açabilir.



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-girls-stuff/8-things-that-look-great-but-are-slowly-ruining-our-health-802990/


Tüm zamanların en ikonik elbiseleri

1933 yılından bu yana ünlülerin aklımızdan çıkmayan elbiseleri...

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Jean Harlow Dinner at Eight, 1933
Ginger Rogers Top Hat, 1935
Judy Garland Oz Büyücüsü, 1939
Katharine Hepburn Philadelphia Hikayesi, 1940
Lauren Bacall Varlık ve Yokluk, 1944
Rita Hayworth Şeytanın Kızı Gilda, 1946
Audrey Hepburn Sabrina, 1954
Grace Kelly Kelepçeli Aşık, 1955
Marilyn Monroe Yaz Bekarı, 1955
Grace Kelly Prince Rainier ile düğünü, 1956
Elizabeth Taylor Kızgın Damdaki Kedi, 1958
Jacqueline Kennedy John F. Kennedy'nin yeni başkanlık görevine gelişini kutlamak amacıyla verilen kutlama yemeği, 1961
Ava Gardner Akademi Ödül Töreni, 1960
Audrey Hepburn Çılgınlar Kraliçesi, 1961
Marilyn Monroe Başkan Kenndy'nin doğum gününde şarkı söylerken, 1962
Elizabeth Taylor Kleopatra, 1963
Audrey Hepburn Benim Güzel Meleğim, 1964
Julie Andrews Mary Poppins, 1964
Lilly Pulitzer Palm Beach, 1964
Julie Andrews Neşeli Günler, 1965
Twiggy 1966
Catherine Deneuve Gündüz Güzeli, 1967
Mia Farrow Rosemary'nin Bebeği, 1968
Faye Dunaway Kibar Soyguncu, 1968
Barbra Streisand Akademi Ödül Töreni, 1969
Tina Turner 1970
Mia Farrow Muhteşem Gatsby, 1974
Carrie Fisher Yıldız Savaşları, 1977
Olivia Newton Grease, 1978
Prenses Diana Prens Charles ile düğününde, 1981
Madonna Like a Virgin klibinde, 1984
Jennifer Grey İlk Aşk İlk Dans, 1987
Julia Roberts Özel Bir Kadın, 1990
Cher Akademi Ödül Töreni, 1988
Cindy Crawford MTV Müzik Ödül Töreni, 1992
Sharon Stone Temel İçgüdü, 1992
Cameron Diaz Maske, 1994
Elizabeth Hurley Dört Nikah Bir Cenaze film galası, 1994
Princess Diana Christie'nin müzayede evi, 1994
Kate Winslet Titanik, 1997
Nicole Kidman Akademi Ödül Töreni, 1997
Geri Halliwell Spice Girls konseri, 1997
Gwyneth Paltrow Akademi Ödül Töreni, 1999
Natalie Portman Yıldız Savaşları: Bölüm I - Gizli Tehlike, 1999
Jennifer Lopez Grammy Ödül Töreni, 2000
Julia Roberts Akademi Ödül Töreni, 2001
Halle Berry Akademi Ödül Töreni, 2002
Jennifer Lopez Akademi Ödül Töreni, 2003
Sarah Jessica Parker Sex and the City, 2004
Hilary Swank Akademi Ödül Töreni, 2005
Michelle Williams Akademi Ödül Töreni, 2006
Cate Blanchett Elizabeth: Altın Çağ, 2007
Reese Witherspoon Akademi Ödül Töreni, 2006
Michelle Obama Barack Obama'nın yeni başkanlık görevine gelişini kutlamak amacıyla verilen kutlama yemeği, 2009
Kate Middleton Prens William ile nişan töreni, 2010
Lady Gaga MTV Müzik Ödül Töreni, 2010
Jennifer Lawrence Akademi Ödül Töreni, 2011
Kate Middleton Prens William ile düğün töreninde, 2011
Pippa Middleton Kate Middleton ve Prens William'ın düğün töreninde, 2011
Natalie Portman Altın Küre Ödül Töreni, 2011
Angelina Jolie Akademi Ödül Töreni, 2012
Kim Kardashian Met Gala, 2013
Jennifer Lawrence Akademi Ödül Töreni, 2013
Amy Adams Akademi Ödül Töreni, 2013
Kate Middleton Prens George'u medya ile ilk tanıştırdığında, 2013
Blake Lively Cannes Film Festivali, 2014
Julianne Moore Akademi Ödül Töreni, 2014
Kate Middleton Aziz Andrew'un 600. Yıldönümü Yemeği, New York, 2014
Lily James Sindirella, 2015
Taylor Swift Grammy Ödül Töreni, 2015
Jennifer Lopez Vanity Fair Oscar Partisi, 2015
Lupita Nyong'o Akademi Ödül Töreni, 2015
Kate Middleton Prenses Charlotte'u medya ile ilk tanıştırdığında, 2015
Rihanna Met Gala, 2015
Beyonce Met Gala, 2015
Naomi Campbell Oscar de la Renta, 2015
Kate Middleton Prenses Charlotte'un vaftizi, 2015
Rihanna Grammy Ödül Töreni, 2015
Lady Gaga Grammy Ödül Töreni, 2016
Jenna Dewan-Tatum Altın Küre Ödül töreni, 2016

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