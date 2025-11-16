Maria Montessori, yirminci yüzyılda çocuk yetiştirme konusundaki düşüncelerimizi kökten değiştiren az sayıdaki pedagoglardan biri. Ebeveynler için formüle ettiği kısa ama hatırlanmaya değer tavsiyeleriyle tanınır.
Özünde basit olan bu tavsiyeler derin bilgelik içeriyorlar. Aşağıdakileri her ebeveyn yılda en 1 kez okumalı:
1. Çocuklar, kendilerini çevreleyen şeylerden öğrenirler.
2. Bir çocuk sıklıkla takdir gördüğünde, insanları değerlendirebilmeyi öğrenir.
3. Bir çocuk sıklıkla eleştirildiğinde, insanları kınamayı öğrenir.
4. Bir çocuğa düşmanlık gösterildiğinde, kavga etmeyi öğrenir.
5. Bir çocuğa karşı dürüst olduğunuzda, doğruluğun anlamını öğrenir.
6. Bir çocukla sık sık dalga geçildiğinde, utangaç olur.
7. Bir çocuk kendini güvende hissettiğinde, insanlara güvenmeyi öğrenir.
8. Bir çocuğun sıklıkla utanç duyması sağlandığında, sürekli suçlu hissetmeyi öğrenir.
9. Bir çocuk sıklıkla teşvik edildiğinde, özgüveni artar.
10. Bir çocuğun tenezzül etmesi sağlandığında, sabretmeyi öğrenir.
11. Bir çocuk destek gördüğünde, kendine güveni artar.
12. Bir çocuk arkadaşlığın olduğu bir ortamda yaşadığında ve insanların bu arkadaşlığa ihtiyaçları olduğunu gördüğünde, sevgiyi nasıl bulacağını öğrenir.
13. Yanında ya da arkasından; çocuğunuz hakkında asla kötü konuşmayın.
14. Çocuğunuzun içerisindeki iyilikleri geliştirmeye odaklanın; bu şekilde kötü şeylere yer kalmayacak.
15. Çocuğunuzun sorularını ve isteklerini daima dinleyin ve yanıtlayın.
16. Çocuğunuza hata yaptığında dahi saygı duyun. Böylelikle hatalarını çabucak düzeltebilir.
17. Desteğe ihtiyaç duyan bir çocuğa yardım etmek için daima hazır olun. Ve ihtiyaç duyduğu her şeyi bulduğunda, yanında durun.
18. İçinde bulunduğu dünyanın şefkat, barış ve sevgi ile dolu olmasını sağlayarak, çocuğun sorunlarının üstesinden gelmesine yardımcı olun.
19. Bir çocuğa her zaman terbiyeli bir şekilde yaklaşın. Olabileceği en iyi kişiyi gösterin ona.
İngilizce'den çevirdiğimiz bu yazı brightside.me adresinde yayınlanmıştır.