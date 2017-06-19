Ünlüler neden büyük ayakkabı giyiyor?

Büyük ayakkabı kullandıklarını belki de daha önce farketmiştiniz. Peki bu trend mi? Neden bu ünlüler ayaklarına büyük gelen ayakkabıları tercih ediyor?

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Ünlüler neden büyük ayakkabı giyiyor?

Birçok Hollywood yıldızı kasıtlı olarak kırmızı halıda yıpranmış topuklu ayakkabı giyiyor. Daha önce kullandıkları ayakkabıyı tekrar giymelerinin sebebi ise; ayaklarını sıkmaması ve yara oluşmasını engellemesi. Sonuç olarak topuklu ayakkabı giyen her kadın, topuklu ayakkabının ilk giyimden sonra açıldığını (genişlediğini) bilir.

 

 

Ayakta ağrı, rahatsızlık ve kronik ayak sorunları yaşamayı önlemek için en az bir numara büyük ayakkabı giymeyi tercih ediyorlar. Böylelikle ayakların en savunmasız yerlerine baskı yapmıyorlar. Aynı zamanda ayakta baskı olmayacağı için kan dolaşımını etkileyecek bir durum söz konusu olmaz ve uzun süre topuklu ayakkabı ile ayakta kalabilirsiniz.

 

 

Tabii büyük ayakkabı giyerken dikkat edilmesi gerekenler var. Ayakkabı ayağınıza büyük olduğu için düşme riskiniz artıyor ve bunu önlemek için ayakkabının içine silikon pedlerden yerleştirebilirsiniz. Böylelikle ayağınızdan çıkmayacaktır.   

 

 

 

 

Trend Alarmı: Popo dekoltesi

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