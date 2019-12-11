Topuklu ayakkabıyla rahat yürümenin yolları

Topuklu ayakkabıyla rahat yürümenin 7 yolu

Birkaç küçük püf noktasıyla yüksek topuklu ayakkabılar üzerinde daha rahat adımlar atabilirsiniz.

Topuklu ayakkabıları çok seviyor ama rahatsız olduklarından dolayı giymekte hep tereddüte mi düşüyorsunuz? Yüksek topuklar üzerinde daha rahat adımlar atmanın 7 püf noktasını yazdık. Artık stilinizde korkmadan onlara da yer açabilirsiniz.





Önceden alın

Yüksek topuklular, kutusundan çıkar çıkmaz asla rahat olmazlar. Özellikle de belirli bir gün için alındılarsa, giymek için biraz erken davranılmalıdır. Onlarla geçireceğiniz günden önce evde kısa yürüyüşlere çıkın. Böylece sadece ayaklarınızın kalıba alışmasına ve ayakkabılarınızın açılmasına yardımcı olmaz, onlarla yürürken daha güvenli hissetmenizi de sağlarsınız. Üstelik o önemli günden önce telafi edilmesi gereken problemleri fark eder, çözüme kavuşturursunuz.







Fazla bol, dar olandan iyidir

Konu yüksek topuklular olduğunda asla bollaşacağını düşünerek onları satın almayın! Eğer ayağınıza uygun numara yoksa ama illa o ayakkabıyı almak istiyorsanız, büyük olması küçük olmasından her zaman daha iyidir. Özellikle topuklu ayakkabı giyildiğinde ayaklar şişmeye çok meyillidir.

Topuk şekli önemli

Stilettolar modern çağın işkence aletlerinden biri desek, yalan söylemiş olmayız. Muhteşem gördündüklerinin farkındayız ama incecik bir topuk tüm vücudu nasıl destekler? Bunlar yerine biraz daha geniş topuklar seçebilirsiniz. Topuk ne kadar geniş olursa, adımlarınız o kadar kolay ve rahat olur.







Platform tabanlar büyü gibidir

Platform tabanlı topuklular ayakuçlarındaki baskıyı oldukça azaltır. Ayaklarınız platformsuz topuklularda olduğu kadar eğim kazanmaz ama yine de görünümünüze aynı havayı katacaktır.







Bantlı olanları tercih edin

Eğer topuklu ayakkabı deneyiminiz çok fazla değilse, bilekten bantlı olanlarla yürümeniz çok daha kolay olacaktır. Bu tip ayakkabılar, ayaklarınızı korur, kaymayı önler ve ekstra destek sağlarlar.







Jel pedler

Ayakkabının içinde doğru yerlere konulan jel petler hayat kurtarıcı olabilir! Yapışkan özelliğini kaybetmediklerinden emin olun ki kayıp işlevlerini kaybetmesinler.

Moleskin

Moleskin, ayakkabı ile ayağınızdaki sorun yaşayan bölgeler arasında zarif bir bariyer görevi görebilecek incelikte pamuklu kadife türü bir kumaştır. Ayağınızı ağrıtan ayakkabılarınızda moleksin kullanabilirsiniz.