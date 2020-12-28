Cennet hurmalı kremalı pasta

Servis: Baton kalıpta
Hazırlama süresi: 20 + 10 dakika
Pişirme süresi: 45 dakika
Malzemeler:
250 ml’lik bardak ölçüsüyle;
- 1 bardak un
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1/2 çay kaşığı zencefil
- 1/4 çay kaşığı karanfil
- 1/4 çay kaşığı muskat
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
- 1 tatlı kaşığı un, kalıbı unlamak için
- 2 adet olgun cennet hurması
- 2 yumurta
- 1/2 bardak toz şeker
- 1/2 bardak fındık yağı
Kreması için malzemeler:
- 100 ml krema, buzdolabında soğutulmuş
- 100 gr krem beyaz peynir
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 paket vanilya
Süslemesi için:
- 1 adet cennet hurması
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi
Yapılışı:
*Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, zencefil, karanfil, muskat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek hazırda bekletin.
*Kalıba tereyağı sürüp un serpiştirin, kalıbı ters çevirerek unun fazlalığını silkeleyerek dökün.
*2 adet olgun hurmanın kabuklarını soyup çekirdeklerinden ayıklayarak püre haline gelene kadar blenderden geçirin (200 ml olacak gibi ölçülendirin).
*Fırını 170 derecede ısıtmaya başlayın.
*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alarak 3 - 4 dakika kremamsı hale gelene kadar mikserle çırpın. Fındık yağı ve hurma püresini yumurtalı karışıma ekleyerek mikserin düşük deviri 2 - 3 dakika çırpın. Unlu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan mikserin düşük deviri ile homojen kıvama gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. Kek hamurunu kalıba aktarın ve ısınmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.
*Kek fırında pişerken bu arada kremayı hazırlayalım;
Krema, krem beyaz peynir, pudra şekeri ve vanilyayı derin ve dar bir kaba alıp mikserle 4 - 5 dakika çırpın. Sıkma torbasına doldurup buzdolabına kaldırın.
*Pişen keki fırından alarak ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirin. Üst orta bölümden 3 cm genişliğinde olacak gibi boydan boya 2 cm derinliğinde çizik atın (fotoğraftaki gibi). İnce spatula veya bıçak yardımıyla üstteki parçayı dikkatlice çıkartıp kenara alın. Kremayı kekin ortasındaki boşluğa 2 cm üstünde kalacak gibi boydan boya sıkın. Kenara ayırdığınız kek parçasının kabuğun altında kalan yumuşak bölümünü kesip kenara alın (bu bölümü kullanmıyoruz), kabuğu kremanın üzerine yerleştirin.
*Süsleme için ayırdığımız hurmayı kabuğuyla ince üçgen dilimler olacak gibi doğrayın. Pastanın üzerine dilediğiniz gibi yerleştirin, Hindistan cevizi rendesini serperek pastayı buzdolabına alın.
Kısa bir not:
Servisten bir gün önce hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz, ertesi güne lezzeti kat kat artıyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...
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