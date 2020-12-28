Cennet hurmalı kremalı pasta

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden cennet hurmalı & baharatlı yumuşacık kek ve üzerindeki kremasıyla yılbaşı sofralarına çok yakışacak yapılışı kolay ve leziz pasta...

Cennet hurmalı kremalı pasta
Yaşam
28 Aralık 2020 Pazartesi

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 + 10 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika


Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 bardak un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı zencefil

  • 1/4 çay kaşığı karanfil

  • 1/4 çay kaşığı muskat

  • 1 paket vanilya

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

  • 1 tatlı kaşığı un, kalıbı unlamak için

  • 2 adet olgun cennet hurması

  • 2 yumurta

  • 1/2 bardak toz şeker

  • 1/2 bardak fındık yağı

Kreması için malzemeler:

  • 100 ml krema, buzdolabında soğutulmuş

  • 100 gr krem beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 1 paket vanilya

Süslemesi için:

  • 1 adet cennet hurması

  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi





Yapılışı:

*Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, zencefil, karanfil, muskat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek hazırda bekletin.


*Kalıba tereyağı sürüp un serpiştirin, kalıbı ters çevirerek unun fazlalığını silkeleyerek dökün.

*2 adet olgun hurmanın kabuklarını soyup çekirdeklerinden ayıklayarak püre haline gelene kadar blenderden geçirin (200 ml olacak gibi ölçülendirin).


*Fırını 170 derecede ısıtmaya başlayın.


*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alarak 3 - 4 dakika kremamsı hale gelene kadar mikserle çırpın. Fındık yağı ve hurma püresini yumurtalı karışıma ekleyerek mikserin düşük deviri 2 - 3 dakika çırpın. Unlu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan mikserin düşük deviri ile homojen kıvama gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. Kek hamurunu kalıba aktarın ve ısınmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.


*Kek fırında pişerken bu arada kremayı hazırlayalım;


Krema, krem beyaz peynir, pudra şekeri ve vanilyayı derin ve dar bir kaba alıp mikserle 4 - 5 dakika çırpın. Sıkma torbasına doldurup buzdolabına kaldırın.


*Pişen keki fırından alarak ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirin. Üst orta bölümden 3 cm genişliğinde olacak gibi boydan boya 2 cm derinliğinde çizik atın (fotoğraftaki gibi). İnce spatula veya bıçak yardımıyla üstteki parçayı dikkatlice çıkartıp kenara alın. Kremayı kekin ortasındaki boşluğa 2 cm üstünde kalacak gibi boydan boya sıkın. Kenara ayırdığınız kek parçasının kabuğun altında kalan yumuşak bölümünü kesip kenara alın (bu bölümü kullanmıyoruz), kabuğu kremanın üzerine yerleştirin.


*Süsleme için ayırdığımız hurmayı kabuğuyla ince üçgen dilimler olacak gibi doğrayın. Pastanın üzerine dilediğiniz gibi yerleştirin, Hindistan cevizi rendesini serperek pastayı buzdolabına alın.


Kısa bir not:

Servisten bir gün önce hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz, ertesi güne lezzeti kat kat artıyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...






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