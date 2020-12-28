Cennet hurmalı kremalı pasta

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 + 10 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zencefil

1/4 çay kaşığı karanfil

1/4 çay kaşığı muskat

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 tatlı kaşığı un, kalıbı unlamak için

2 adet olgun cennet hurması

2 yumurta

1/2 bardak toz şeker

1/2 bardak fındık yağı

Kreması için malzemeler:

100 ml krema, buzdolabında soğutulmuş

100 gr krem beyaz peynir

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

Süslemesi için:

1 adet cennet hurması

2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

*Un, kabartma tozu, karbonat, tarçın, zencefil, karanfil, muskat ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek hazırda bekletin.

*Kalıba tereyağı sürüp un serpiştirin, kalıbı ters çevirerek unun fazlalığını silkeleyerek dökün.

*2 adet olgun hurmanın kabuklarını soyup çekirdeklerinden ayıklayarak püre haline gelene kadar blenderden geçirin (200 ml olacak gibi ölçülendirin).

*Fırını 170 derecede ısıtmaya başlayın.

*Yumurta ve toz şekeri derin bir kaba alarak 3 - 4 dakika kremamsı hale gelene kadar mikserle çırpın. Fındık yağı ve hurma püresini yumurtalı karışıma ekleyerek mikserin düşük deviri 2 - 3 dakika çırpın. Unlu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan mikserin düşük deviri ile homojen kıvama gelene kadar 2 - 3 dakika daha çırpın. Kek hamurunu kalıba aktarın ve ısınmış fırında 40 - 45 dakika pişirin.

*Kek fırında pişerken bu arada kremayı hazırlayalım;

Krema, krem beyaz peynir, pudra şekeri ve vanilyayı derin ve dar bir kaba alıp mikserle 4 - 5 dakika çırpın. Sıkma torbasına doldurup buzdolabına kaldırın.

*Pişen keki fırından alarak ilk sıcaklığı geçince servis tabağına geçirin. Üst orta bölümden 3 cm genişliğinde olacak gibi boydan boya 2 cm derinliğinde çizik atın (fotoğraftaki gibi). İnce spatula veya bıçak yardımıyla üstteki parçayı dikkatlice çıkartıp kenara alın. Kremayı kekin ortasındaki boşluğa 2 cm üstünde kalacak gibi boydan boya sıkın. Kenara ayırdığınız kek parçasının kabuğun altında kalan yumuşak bölümünü kesip kenara alın (bu bölümü kullanmıyoruz), kabuğu kremanın üzerine yerleştirin.

*Süsleme için ayırdığımız hurmayı kabuğuyla ince üçgen dilimler olacak gibi doğrayın. Pastanın üzerine dilediğiniz gibi yerleştirin, Hindistan cevizi rendesini serperek pastayı buzdolabına alın.

Kısa bir not:

Servisten bir gün önce hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz, ertesi güne lezzeti kat kat artıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...