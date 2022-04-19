Hangi hormon nasıl salgılanır?

Vücudumuzda birbirinden bağımsız görevleri olan birçok hormon var ve hepsi kendi işlevini üstleniyor. Peki bu hormonlar biz ne yaparsak yükseliyorlar?

Hangi hormon nasıl salgılanır?
Sağlık
19 Nisan 2022 Salı

Endorfin, dopamin, serotonin, östrojen ve dahası... Vücudumuzun farklı bölgelerinde birbirinden çeşitli hormonlar üretiliyor ve bu hormonlar biz fark etmeden bizim hareketlerimizle artabiliyor. Peki biz ne yapınca bu hormonlar yükseliyor, biliyor musunuz?


Endorfin

Mutluluk hormonlarından olan endorfin eksikliğinde kaygı artışı ve depresif ruh hali ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için aslında kendimizi mutsuz hissettiğimizde farkına varmadan yaptığımız şeyler gerçekten artmasını sağlıyor. Bu aktiviteler komedi filmi seyretmek, kahkaha atmak, dans etmek, beğendiğiniz bir kokuyu koklamak, güzel bir yemeğin kokusunu derin derin içinize çekmek, spor yapmak, çikolata yemek ve baharatlı besinler tüketmek. Aslında hepsini fark etmeden mutsuz hissettiğimizde modumuzu "yükseltmek" için hepimiz yapıyormuşuz değil mi?


Serotonin

Spor yaptığınızda endorfin ve serotononin en çok artan hormonlar olarak biliniyor. Güzel bir yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak ve vücudunuzu çok yormayan bir yoga seansı yapmak fiziksel olarak çok ağır egzersizler olmamasına rağmen belirli bir süre yapıldığında serotoninizin artmasını sağlayan aktiviteler. Güneşten enerji almak da serotonin hormonunu artıran etkenler arasında. Son olarak süt ürünleri besin olarak serotonin salgılanmasını sağlayan şeyler arasında.


Adrenalin

Günlük hayatta belki de hormon isimlerinden en sık kullandığımız kelime "adrenalin" olabilir. Heyecan ve şaşkınlık durumlarında yükseldiğini bildiğimiz adrenalin hormonu yüksek heyecan veren sporlar ve kardiyo yapıldığı zaman artar.


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Oksitosin

Aşk ve sevgi hormonu olarak da bilinen oksitosin gerçekten birine karşı güçlü hisler beslendiğinde artıyor. Bunun yanında insanlarla sosyalleştiğinizde ve bundan keyif aldığınızda siz farkında oladan oksitosin hormonunuz artıyor. Sevgi yoluyla kurduğunuz hareketlerden biri olan sarılmak ya da hayvanınızla vakit geçirmek oksitosin hormonunuzun artmasına sebep oluyor. Son olarak iltifat ettiğinizde veya aldığınızda oksitosin salgılıyorsunuz.


Dopamin

4 mutluluk hormonundan bir diğeri olan dopaminin artmasına sebep olan en belirgin durumlardan biri başarılı olmak! Evet yanlış okumadınız. Başarılı olduğumuzda bu tatmin duygusuyla birlikt dopamin hormonumuz artar. Gün içinde müzik dinlemek de dopamin hormonunu artıran bir diğer unsur. Son olarak güneşli havalarda vakit geçirmek de dopamin salgılanmasını sağlıyor.


Testosteron

Böbreküstü bezlerinde üretilen ve erkeklerde yüksek oranlarda görülen testosteron hormonu, özellikle ağırlık kaldırma gibi aktiviteler yapınca daha fazla salgılanıyor. Stres yaptığımız zaman azalan testosteron hormonunun artmasına sebep olan bir diğer durum ise aslında herkesin yapması gerektiği gibi düzenli uyku alımı ve dengeli beslenmek.


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