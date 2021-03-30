Stres ve selülit aynı anda nasıl erir?

Selülit nedir?

Selülit, cildin altındaki tabakada meydana gelen ve gözle görülen çukurlanmalardır.

Selülit nasıl oluşur?

Selülit, deri altı dokularda depolanan yağın cilt yüzeyine doğru itilmesiyle oluşur. Yağın bu hareketinin sebebi, deri altı dokular epidermis ve dermisin zayıflaması veya hasar görmesidir.

Stres nedir?

Kişinin karşılaştığı sorunları veya tehdit olarak algıladığı durumları yönetemediğinde hissettiği gerilimdir.

Stres nasıl selülit yapar?

1- Tehdit hissettiğinde beyinden «savaş ya da kaç» mesajı alan vücut, iki tepki verir :

İlk olarak kortizol hormonu salgılar. Çünkü savaşmak ya da kaçmak için enerjiye ihtiyacı vardır. Kortizol, bu enerjiyi sağlayacak mekanizmayı harekete geçirir. Şöyle ki: Kandaki şeker miktarını artırır. Şeker, kan dolaşımı aracılığı ile hücrelere taşınır. Hücreler, şekeri enerjiye dönüştürür. Şekerin, enerliye dönüştüremediği kısmı yağa çevrilir.

Vücudun tehdit algısına ikinci tepkisi, enerjisi yüksek besinlere -çikolata, şeker gibi- yönelmektir.

İhtiyacın üzerindeki şeker, yine dokularda yağ olarak depolanır. Depolanan yağın cildin yüzeyine doğru ilerlemesiyle selülit oluşur.

Glükokortikoid adlı hormon ne kadar yüksekse, vücudumuz belli tipteki hücreleri o kadar fazla yağ hücresine dönüştürüyor.

2- 2018’de yapılan bir araştırma, sürekli stres altında vücudun yeni yağ hücreleri ürettiğini ortaya koydu. Sürekli stres halinde salgılanan glükokortikoid adlı hormon ne kadar yüksekse, vücudumuz belli tipteki hücreleri o kadar fazla yağ hücresine dönüştürüyor. Yağ hücreleriyle birlikte selülit de artıyor.

Stresin azalması selülit oluşumunu nasıl yavaşlatır?

Tehdit algısı azaldığında, vücudun kortizol ve glükokortikoid üretimi azalır. Kan şekeri yağ olarak depolanmaz ve kimi hücreler kendiliğinden yağa dönüşmez. (Dermis ve epidermisin hasar görmesi veya zayıflaması sonucu oluşan) selülit , (onu destekleyen yağ miktarı azalacağı için) nispeten hafifler.

Stresi azaltan aktiviteler selüliti nasıl azaltır?

Stresi azaltan aktiviteler, mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin ve dopamini artırır. Vücut, rahatlatan aktiviteleri tekrarlama eğilimindedir. Çikolata yemek ile iyi hissettiren bir aktivitenin ortak yanı bu rahatlık hissidir. İlki, stresi anlık olarak yatıştırır ve yağ depolatır, selüliti tetikler. İkincisi ise stresi uzun süreli dengeler, selüliti tetikleyen yağ miktarının artmasını engeller ya da doğrudan yağ miktarını azaltır. Yağ miktarının artmasını engelleyen (kortizolün azalması-serotonin ve dopamin artması sonucu), doğada vakit geçirmek, bir hobiye vakit ayırmak, nefes egzersizleri gibi daha çok dinlendirici etkiye sahip aktivetelerdir. Yağ miktarını azaltanlar ise fiziksel aktivitelerdir ve doğrudan selüliti eritmeye yardımcıdırlar.

Stresi azaltırken selüliti eriten aktiviteler hangileridir?

Stres karşısında beyinden «savaş ya da kaç» emri alan vücut, iki tip harekete hazırlanır: Tekme gibi kendini savunma ve koşma. Her iki hareket esnasında da kullanılmak üzere, kalça ve karın bölgesi kasları uyarılır. Belli egzersizlerle bu bölgelerdeki kaslar çalıştırıldığında stres azalır. Düzenli yapılan egzersizlerin kronik stresi kontrol altına almaya yardımcı olduğu biliniyor. Ancak düzenli egzersiz yapılmadığında, bu bölgelerde yağlanma meydana geliyor. Zaten (mesela kol ve bacak kaslarına göre daha) az kullanılan karın ve kalça bölgesinde var olan selülit, stresin de etkisiyle artıyor.

Vücudun savaşma-kaçma refleksine uygun ve selülitin yerleştiği bağ dokuyu çalıştıran egzersizler, düzenli yapıldığında stresi azaltırken selülitleri de eritiyor.

Fazla kilolar verildikten sonra selülitin azaldığı bir gerçek. Ancak bu, ideal kilosunda olan kişilerde de gerek dokuların zayıflığı veya hasar görmüş olmasından, gerekse beslenme, genetik vb. sepeblerden selülit görüldüğü gerçeğini değiştirmiyor. Bu noktada, seçilen egzersizin türü önem kazanıyor. Vücudun savaşma-kaçma refleksine uygun ve selülitin yerleştiği bağ dokuyu çalıştıran egzersizler, düzenli yapıldığında stresi azaltırken selülitleri de eritiyor.

Hafif egzersizler:

Yin Yoga

Hafif bir başlangıç için Yin Yoga’yı deneyebilirsiniz. Bedeni zorlamayacak biçimde, belli pozlarda 2-3 dakika kalma prensibine dayanan Yin Yoga, bağ dokuyu çalıştırıyor ve güçlendiriyor.

Güvercin pozu, Yin Yoga’nın basen bölgesindeki selüliti eritmeye yardımcı pozlarından sadece biri.

Stretching (Vücut esnetme)

Esneme hareketleri de hafif bir başlangıç için ideal. Eklemleri çalıştırırken kasları uzatan stretching, bağ dokuya kontrollü biçimde ulaşmanın bir diğer yolu.

Kontrollü bir başlangıç için stretching de ideal bir seçenek.

Aktif egzersizler:

Eğer aktif bir egzersiz yapma ihtiyacı duyuyorsanız, stres ve selüliti aynı anda azaltmada en etkili olanlardan birini seçebilirsiniz:

İp atlama

Koşma

Yoga

Pilates vücut kaslarını derinlemesine çalıştıran, bağ dokuyu güçlendiren etkili egzersizler.

Pilates, esneme pozlarını da içeriyor.

Aktiviteye başlamadan önce sağlık durumunuzun bu aktivite için uygun olduğundan emin olun. Doğru biçimde uygulayıp sonuç alabilmek için bir uzmanın önerdiği programı uygulayın.