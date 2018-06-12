1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem!

Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat

Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.