1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem!

İşte kısa zamanda kalorilerinize veda etmenizi sağlayacak 36 basit yöntem...

  • 1
    36

    Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat

    Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.

  • 2
    36

    Kondisyon bisikletinde koşmak - 455 kalori / 1 saat

  • 3
    36

    Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat

     

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