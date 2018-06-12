1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem!

İşte kısa zamanda kalorilerinize veda etmenizi sağlayacak 36 basit yöntem...
23 Ekim 2019 Çarşamba
1
36
Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat
Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.
2
36
Kondisyon bisikletinde koşmak - 455 kalori / 1 saat
3
36
Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat
4
36
Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat
5
36
Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat
6
36
Voleybol - 364 kalori / 1 saat
7
36
Hareketli yürüyüş - 391 kalori / 1 saat
8
36
Yüzmek - 528 kalori / 1 saat
9
36
Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat
10
36
Tai Chi - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.
11
36
Kano sporu - 319 kalori / 1 saat
12
36
Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat
13
36
Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat
Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.
14
36
Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat
15
36
Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat
16
36
Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat
17
36
Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat
18
36
Buz pateni - 637 kalori / 1 saat
19
36
Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat
20
36
Tenis - 728 kalori / 1 saat
21
36
Su kayağı - 546 kalori / 1 saat
22
36
Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat
23
36
Beyzbol - 455 kalori / 1 saat
24
36
Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat
25
36
Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat
26
36
Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori / 1 saat
27
36
Paten - 683 kalori / 1 saat
28
36
Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat
29
36
Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat
30
36
Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.