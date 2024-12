Ev işlerini adil bir şekilde nasıl paylaşabiliriz?

Günümüzde hayatın en zorlu rollerinde ağırlıklı olarak kadınları görüyoruz. Çocuk bakımı, ev işleri, çalışma hayatı derken kadının kendi hayatında bireysel hayatına yer kalmıyor. Oysaki eşit ve adil bir şekilde ev işlerini paylaşmak hem aile içindeki huzuru sağlamak hem de ilişkilerin dengeli bir şekilde yürümesi açısından oldukça önemlidir. Partnerinizin evde daha fazla iş yapmasını sağlama arayışınızda yapabileceğiniz en büyük hata ise yardım istemektir. Yardım istemek, işlerin sorumluluğunun sadece size ait olduğu anlamına gelir. Peki, adil bir ev işi paylaşımı nasıl sağlanır?

Beklentilerinizi belirleyin

Yapılacak işler söz konusu olduğunda her insanın farklı standartları ve beklentileri vardır. Bir aile olmanız, hepinizin aynı şekilde düşündüğünüz anlamına gelmez. Örneğin temizlik konusu… Bir kişi nevresim takımlarının iki günde bir değiştirilmesi gerektiğini düşünürken, diğeri ayda birkaç kez değiştirilmesinin yeterli olduğunu düşünüyor olabilir. Ya da belki de bir partner diğerinden "bulaşıkları yıkamasını" istediğinde, yıkamayı, kurulamayı ve kaldırmayı kastediyor olabilir ancak eşi bulaşıkları kurutmayı ve kaldırmayı ayrı bir görev olarak gördüğü için yıkama adımından sonra duruyor olabilir. Ev işleri hakkında konuşurken, hayal kırıklığını ve kızgınlığı en aza indirmek için bir görevin neleri içerdiği konusunda herkesin aynı fikirde olduğundan emin olun.

Ne yapabilir ne yapamazsınız? Listeleyin

Ev işlerini bölüşürken nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, evde yapılması gereken her şeyin ve ne sıklıkla yapılması gerektiğinin ana listesini oluşturun. Daha sonra, tüm sorumluluklar tamamlanana kadar bu ana listeyi kullanarak hane halkının her üyesi için bir görev listesi belirleyin. İşlerin sıklığını ve zorluğunu değerlendirerek paylaşım yapmanız daha kolay olacaktır. Bu, herkesin üzerine düşeni görmesine yardımcı olur. Buna ek olarak yapmaktan haz etmediğiniz şeyleri de listeleyin; birinin yapmaktan nefret ettiği şeye diğeri tahammül edebilir. İkiniz de aynı işten nefret ediyorsanız, o zaman bu belirli tatsız görevi tamamlamak için bir uzlaşma yolu bulun. Herkesin yetenekleri ve tercih ettiği işler farklıdır. Örneğin, biri mutfakta daha yetenekliyse yemek yapma işini üstlenirken, diğeri düzen konusunda iyiyse temizlikle ilgilenebilir. Buna ek olarak bazı konularda takıntılıysanız o işi kendiniz yapın.

Esneklik gösterin

Hayat bazen beklenmedik durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Biri yoğun bir iş dönemindeyken, diğerinin daha fazla iş üstlenmesi gerekebilir. Esnek ve anlayışlı olmak bu süreçte önemlidir. Eğer görev tamamlanmamışsa, bunu gündeme getirin. Başaramadıklarınız için eşinizi suçlamak etkili olmayacaktır. Planınızı yeniden değerlendirin ve gerektiği gibi ayarlayın. Esnek olun ve eşinizin görevleri kendi yöntemiyle tamamlamasına izin verin.

Teknolojiden ve dış kaynaklardan faydalanın

Ev işlerini kolaylaştırmak için teknolojiden yardım alın. Örneğin, robot süpürgeler, bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri gibi aletler, iş yükünü azaltarak paylaşımı daha kolay hale getirir. Ya da bütçeniz el veriyorsa düzenli olarak ev temizliği ile ilgilenecek biri ile anlaşın.

Dönüşümlü bir sistem kullanın

Bazı işler herkes için yorucu veya sıkıcı olabilir. Bu tür görevleri adil bir şekilde paylaşmak için dönüşümlü bir sistem kullanabilirsiniz. Örneğin, bir hafta ütü işi birine, diğer hafta diğerine ait olabilir.

Gönüllü olun

Birbirinize gönüllü olarak yaptığınız şey hakkında sızlanmayın. Hayat müşterektir bunu unutmayın.

Adil olup olmadığınızı sorgulayın

Kendi payınıza düşen işleri gerçekten eşit bir şekilde yapıp yapmadığınızı düşünün. Bu, öz eleştiri yaparak daha adil bir paylaşım sağlamanıza yardımcı olur.

Teşekkür etmeyi unutmayın

Yapılan işler için teşekkür etmek, motivasyonu artırır ve partnerinizin çabasını takdir ettiğinizi gösterir. Bu, ev işleriyle ilgili olası gerginlikleri azaltır.

