Kilo alıp vermek genelde kan şekerini düzenleyen insülin hormonuyla eşleştirilse de bunun daha ötesinde, çok daha uzun vadeli olarak etki eden ve vücudunuzda ne kadar yağ olması gerektiğine karar veren bir hormon var: Leptin. Leptin hormonunun nasıl çalıştığını öğrenmek, kilo vermenizin önündeki engelleri kaldırabilir.

Leptin nedir?

Leptin, yeterince yemek yediğinizi size bildiren bir hormondur. İştahınızı azaltır ve vücudunuza enerji için yağ yakmaya başlamanın uygun olduğunu bildirir. Beyninizin bir parçası olan hipotalamusun, vücudunuzun vücut yağı şeklinde yeterli enerji deposuna sahip olduğunu ve artık yemek yemenize gerek olmadığını ve enerji üretmeye başlayabileceğini bilmesi için yağ hücreleri tarafından kan dolaşımına salınır.

Leptin yemeyi bırakma zamanının geldiğini size bildirir. Vücudunuzun yeterli yakıtı olduğunda beyninize bildiren ve enerji oluşturmak için yağ yakmaya başlayabilen yağ hücreleriniz tarafından salınan bir hormondur. Uzun vadeli bir enerji dengeleyici hormondur ve iştah, enerji üretimi, kilo alımı ve kilo kaybı açısından çok önemlidir.

Leptin direnci nedir?

Leptin, yağ hücrelerinizi oluşturduğundan, daha fazla yağ dokusuna sahip olan insanlar, vücutlarında dolaşan daha yüksek leptin seviyelerine sahip olurlar. Leptine sürekli olarak yüksek düzeyde maruz kalmanın bir sonucu olarak, iştah bastırıcı etkilerinin yanı sıra leptine karşı da bir direnç oluşturabilirler. Bu, beynin daha fazla yiyeceğe ihtiyacı olduğunu veya açlıktan ölmek üzere olduğunu düşünmesine ve durması gerektiğinden sonra sana yemen için mesajlar göndermeye devam etmesine neden olabilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğundan daha fazla yemek yediğinizde leptini daha da artırır ve ona karşı daha dirençli hale gelirsiniz. Bu şekilde leptin direnci ve obezite, kırılması zor bir döngü haline gelebilir.

Leptin direnci nasıl kırılır?

Leptin direnci, sürekli olarak yüksek insülin seviyeleri veya bir hipotalamus bozukluğundan kaynaklanabilir. Leptin direncinin genetik bir bileşeni de olabilir ve doymanız gerektiğinde beyninizi daha fazla aşermeye sevk eden işlenmiş gıdaları yemekten etkilenebilir. Ancak leptin direncini azaltmak için yapabileceğiniz çok şey var. Leptin direncini kırmak için bazı yaşam ve diyet tavsiyelerine uyabilirsiniz.

Zeytinyağı, avokado, hindistancevizi, balık ve otla beslenen merada yetişmiş hayvanlar gibi sağlıklı yağlar tüketmek.

İlave şekeri diyetinizden çıkarmak.

En az sekiz saat uyumak.

Yeterli egzersiz yapmak.

Leptin nasıl kontrol edilir?

Leptin yağ hücreleri tarafından üretildiğinden, salınan leptin miktarı doğrudan vücut yağ miktarı ile ilişkilidir; yani bir kişi ne kadar fazla yağa sahipse, kanında o kadar fazla leptin dolaşacaktır. Bir kişi belirli bir süre içinde yağ kütlesini arttırırsa leptin seviyeleri artar ve benzer şekilde bir kişi yağ kütlesini belirli bir süre içinde azaltırsa leptin seviyeleri düşer.

Referanslar:

Gila Lyons. “How Your Hunger Hormones Control Weight Loss” Şuradan alındı: https://www.endocrineweb.com/news/63844-how-hunger-hormones-control-weight-loss