Değişim, aynı anda hem gerekli hem de rahatsız edici hissettirebilir. Değişim zordur. Zor olması ve düzeni bozması beklenir. Neyse ki bizler zor şeylerin üstesinden gelebiliriz. Pek çoğumuz için değişimle olan ilişkimizi bir durup düşünmekte fayda var; çünkü bu ilişki genellikle oldukça karmaşıktır.

İçimizde genellikle şöyle bir gerilim yaşarız: Bir yanımız yenilik, büyüme ve olasılıkların peşinden koşarken; diğer yanımız tanıdıklık, öngörülebilirlik ve güvenlik ister. Bu durum, içimizde bir çatışma yaratır; bir parçamız evrilmek isterken diğer parçamız tam olduğumuz yerde, olduğumuz gibi kalmak ister. Değişimi bu denli zor kılan unsurlardan biri de işte bu ikilemdir.

Bazen bize artık hizmet etmeyen durumları, alışkanlıkları ve kalıpları, sırf tanıdık oldukları için sürdürürüz. Oysa gerçek şu ki; konfor alanının sınırları içinde kalmak, tam potansiyelimize ulaşmamıza izin vermez. Bu yüzden, içten içe bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissettiğimizde veya birisi bize bir şeyi farklı yapmamızı önerdiğinde, bu durum pek çok duyguyu tetikleyebilir. Hatta bildiğimiz ve güvenli bulduğumuz şeyi tehdit ettiği için direnç gösterdiğimizi fark edebiliriz.

RUH Küçük adımlarla büyük dönüşüm

Değişim neden bu kadar zor gelir?

Değişimin neden zor olduğunu anlamak ve kendi kişisel ilişkimiz üzerine merakla eğilmek, sürece daha şefkatli yaklaşmak için atılacak ilk adımdır. Değişimin zor hissettirmesinin yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

Değişimle ilgili kişisel geçmiş: Değişimle ilgili yaşadığımız iyi, kötü veya karmaşık deneyimler, gelecekteki yaklaşımımızı şekillendirir. Geçmişteki denemelerimiz beklediğimiz gibi sonuçlanmadıysa, bu yükü geleceğe taşıyabiliriz. Eğer değişim bizim seçtiğimiz bir şeyden ziyade "başımıza gelen" bir şey gibi hissettirdiyse, direnç göstermek doğal bir tepkidir.

Değişim algısı: Birçoğumuz değişimin nasıl görüneceğine dair romantik görüşlere sahibiz; heyecan verici hissettireceğini, ilerlemenin istikrarlı ve görünür olacağını veya harekete geçmeden önce bir netlik ve motivasyon geleceğini sanırız. Ancak değişim genellikle rahatsız edici, gösterişsiz ve yavaştır. Gerçeklik, zihnimizdeki bu tabloyla uyuşmadığında, bir şeylerin ters gittiğini varsaymak kolaylaşır.

Değişimin tek bir olay olmaması: Değişimi tek bir an, bir karar, yeni bir başlangıç veya bir dönüm noktası olarak düşünebiliriz. Gerçekte ise değişim, zaman içinde doğrusal olmayan bir şekilde ve aksiliklerle birlikte gelişen bir süreçtir. Onun tek seferlik bir olay olmasını beklemek, aslında sadece o "karmaşık orta aşamada" olmamıza rağmen bizi başarısız hissettirebilir.

Bilinen ile bilinmeyen karşı karşıya: Beynimiz tanıdık olanı tercih etmeye programlıdır. Tanıdık olan artık işe yaramıyor olsa bile, bilinmeyene adım atmaktan veya bir şeye farklı yaklaşmaktan daha güvenli hissettirebilir. Bu anlamda değişim; kesinlik ve kontrol duygusunu, olasılıklar uğruna feda etmemizi gerektirir ki bu da huzursuz edicidir.

Ego: Değişim; bir şeylerin yürümediğini, farklı bir şey yapabileceğimizi ve hatta hatalı olduğumuzu kabul etmek anlamına gelebilir. Bu farkındalık kişisel bir tehdit gibi algılanabilir; sadece ne yaptığımıza dair değil, kim olduğumuza dair de bir sarsıntı yaratabilir.

Hız sorunu: Bazen anlamlı bir değişimin devasa bir revizyon gerektirdiğini varsayar ve her şeyi aynı anda değiştirmeye çalışırız. Bu yaklaşım bazen işe yarasa da çoğu zaman sürdürülebilir değişim, tüm dağları aynı anda yerinden oynatmaya çalışmaktan değil; odaklanmış ve bilinçli adımlardan gelir.

Ölçüm biçimi: Sadece dramatik sonuçlar beklersek, aslında gerçekleşmekte olan sessiz ve istikrarlı ilerlemeyi gözden kaçırabiliriz. Neyi ölçmeyi seçtiğimiz ve neyi kutladığımız önemlidir.

Hak görme ve kendi kendini sabote etme: Bazen istediğimiz hayatla aramızdaki engel, (bilinçli olsun ya da olmasın) takılıp kalmayı hak ettiğimiz düşüncesi ya da değişimin "gerçekten istersek" kolayca gerçekleşmesi gerektiği inancıdır. Bazen de tam ivme kazanmaya başladığımızda, içimizdeki bir şey bizi geri çeker.

Vazgeçmek: Değişim genellikle bir alışkanlığı, bir rutini, bir kimliği veya kendimize anlattığımız bir hikayeyi serbest bırakmamızı gerektirir. Bu tür bir "bırakma" hali, bıraktığımız şey artık bize hizmet etmese bile bir kayıp gibi hissettirebilir.

Değişimle olan ilişkimiz

Değişimin zor gelme nedenlerini anlamak faydalıdır; ancak bu işin bir de içimize bakmamızı gerektiren kişisel bir boyutu vardır. Belirli alışkanlıkları ve davranışları değiştirmeye hazır olma durumumuz, genellikle kendi geçmişimiz ve değişimle ilgili taşıdığımız hikayelere dayanır. Kendinize karşı dürüst olmak ve bir sonraki doğru adımınız konusunda netlik kazanmak size yardımcı olur. İşte üzerinde düşünmeye değer bazı sorular:

Değişimle ilgili geçmişim nasıl? Hala hangi eski hikayeleri taşıyorum?

Değişimle ilgili geçmişim nasıl? Hala hangi eski hikayeleri taşıyorum? Değişimle ilgili ne tür romantik beklentilerim var?

Değişimle ilgili ne tür romantik beklentilerim var? Hedefler koyduğumda ve işler planlandığı gibi gitmediğinde kendime nasıl bir hikaye anlatıyorum?

Hedefler koyduğumda ve işler planlandığı gibi gitmediğinde kendime nasıl bir hikaye anlatıyorum? Sözümü tutmak veya devamını getirmek söz konusu olduğunda en sık başvurduğum bahaneler neler?

Sözümü tutmak veya devamını getirmek söz konusu olduğunda en sık başvurduğum bahaneler neler? Şu anki halimle kalırsam, eylemsizliğin bana maliyeti ne olur?

Şu anki halimle kalırsam, eylemsizliğin bana maliyeti ne olur? Şu an hangi alan beni harekete geçmeye çağırıyor? Ortaya çıkan cevaplar için utanç duymanıza veya kendinizi yargılamanıza gerek yok. Sadece orada ne olduğunu fark etmek bile bir başlangıçtır.

Değişimden daha korkutucu olan şey, aynı kalma düşüncesidir. Size artık hizmet etmeyen bir kalıba veya hayat dönemine hapsolmak, onu değiştirecek hiçbir güce veya iradeye sahip olmamak, değişimden çok daha huzursuz edicidir. Yeniden hayal edebileceğinizi ve uyum sağlayabileceğinizi bilmek, size asıl güven hissini veren şeydir.

Değişim, bizi tanıdık olandan vazgeçmeye ve yeni bir şeye adım atmaya zorlar. Ancak bu, sadece onu çok istediğimiz için gerçekleşmez. Anlamlı bir değişim; öz farkındalık, destekleyici sistemler ve ilerleme yavaş veya görünmez olduğunda bile büyümeye, uyum sağlamaya ve çabalamaya devam etme isteği gerektirir. Yaşama, çalışma ve hareket etme biçimimizi ayarlamak kolay hissettirmeyebilir; ancak bizler, bu dönüşümleri yönetme konusunda kendimize biçtiğimiz değerden çok daha yetenekliyiz.

Referanslar

Robyne Hanley-Dafoe. "Why We Struggle With Change Even When We Want It". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/everyday-resilience/202604/why-we-struggle-with-change-even-when-we-want-it.

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