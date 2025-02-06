Hamileliğin en erken 16 belirtisi

Eğer hamile kalmaya çalışıyorsanız, muhtemelen hamileliğin çok erken belirtilerini arıyorsunuzdur; bunların bazıları, döllenmeden sadece birkaç gün sonra ortaya çıkabilir. Tabii ki, birçok erken hamilelik belirtisi yaygın PMS semptomlarıyla örtüştüğü için kafa karışıklığı ve belirsizlik yaşanabilir.

Bazı kişiler adet gecikmesinden bir hafta önce belirtileri fark ederken, diğerleri birkaç hafta boyunca hiçbir şey hissetmeyebilir; her iki durum da tamamen normaldir. Ayrıca hiçbir hamilelik belirtisi yaşamamak da normal olabilir. Genel olarak, eğer hamilelik belirtileri fark ediyorsanız, bir hamilelik testi yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Erken hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamileliğin erken belirtileri

Yaygın erken hamilelik belirtileri şunları içerebilir:

Hassas göğüsler

Kramp, bel ağrısı veya pelvik rahatsızlık

Yerleşme kanaması

Yorgunluk

Meme uçlarının koyulaşması

Mide bulantısı

Şişkinlik

Sık idrara çıkma

Yiyeceklere karşı aşerme veya tiksinme

Baş ağrıları

Kabızlık

Ruh hali değişimleri

Bazal vücut ısısında sabitlik

Burun kanaması, tıkanıklık ve geniz akıntısı

Akne

Vajinal akıntı

Her bir belirti hakkında bilmeniz gerekenler...

Hassas göğüsler

Hassas göğüsler, hamileliğin çok erken dönemlerinde yaygındır. Hormon dalgalanmaları nedeniyle göğüsler şişer ve hassaslaşır. Döllenmeden sonraki bir veya iki hafta içinde göğüsleriniz ekstra hassas olabilir.

Dr. Jasbir Singh: "Erken hamilelikte çok fazla östrojen ve progesteron ürettiğiniz için göğüslerdeki bezler büyümeye başlar” açıklamasında bulunud. Bu hamilelik hormonu artışı, göğüslerin daha fazla sıvı tutmasına neden olarak, onları ağır ve normal PMS hassasiyetinden daha duyarlı hale getirir.

Kramp, bel ağrıları ve pelvik rahatsızlık

Birçok kişi, erken hamilelikte görülen kramp, pelvik rahatsızlık ve bel ağrılarını PMS semptomlarıyla karıştırır. Ancak hamileyseniz, bu rahatsızlıklar hormonal değişiklikler ve rahmin büyümesi nedeniyle ortaya çıkabilir.

Aslında, araştırmalar döllenmeden sonra kramp yaşamanın implantasyonla tetiklenebileceğini gösteriyor. Bu, döllenmiş yumurtanın rahim duvarına tutunmasıdır. Ayrıca rahminiz, önümüzdeki dokuz ay boyunca büyük bir genişlemeye hazırlanmak için şimdi biraz geriliyor olabilir ki bu da kramplara neden olur.

Yerleşme kanaması

Döllenmiş yumurta, döllenmeden yaklaşık altı ile on iki gün sonra rahmin yumuşak iç tabakasına yerleştiğinde hafif vajinal lekelenme yaşayabilirsiniz. Bu 'yerleşme kanamasını' adetinizin başlangıcıyla karıştırabilirsiniz, ancak genellikle adet kanamasından çok daha hafif olup kırmızı yerine kahverengi veya pembe renkte olur.

Bu çok erken hamilelik belirtisi zararsızdır ve herkeste görülmez. Ancak hamile olduğunuzu düşündüğünüzde vajinal kanama yaşarsanız, diğer nedenleri ekarte etmek için her zaman doktorunuza haber verin. Dr. Singh: “İlk trimesterde, kanama özellikle üç şey açısından değerlendirilmelidir: Düşük, dış gebelik veya belirli enfeksiyon türleri. Yerleşme kanaması, dışlanarak konulan bir tanı gibidir” ifadelerini kullandı.

Yorgunluk

Hamileliğin ilk birkaç haftasında vücudunuz, büyüyen embriyoyu desteklemek için 24 saat boyunca ekstra çalışır ve bu da yorgunluğun normal bir tepki olmasına neden olur. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Karen Perkins’e göre, döllenmeden sonra üretilen ekstra progesteron bazal vücut ısısının yükselmesine neden olur ve bu da enerji eksikliğine katkıda bulunur. Ayrıca kalbiniz daha hızlı atarak rahme ekstra oksijen taşımak zorunda kalır; bu da kendinizi bitkin hissetmenize neden olabilir.

Peki ne yapmalısınız? Dr. Singh: “Erken dönemde prenatal vitaminler alın, sağlıklı bir diyet uygulayın, kan basıncınızı yeterince yüksek tutmak için bol sıvı tüketin ve fırsat buldukça dinlenin” açıklamasında bulundu.

Meme uçlarının koyulaşması

Meme uçlarınız ve çevresi son zamanlarda daha koyu mu görünüyor? Hamilelik hormonları, meme uçlarının renginden sorumlu olan melanositlerin (pigment hücreleri) aktivitesini de etkiler. Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melissa M. Goist: “Daha koyu tenli kadınlar bunu hamileliğin ilerleyen dönemlerine kadar fark etmeyebilir, örneğin 10. hafta civarında” ifadesini kulandı.

Mide bulantısı

Hamilelerin yaklaşık %70’ini etkileyen tam anlamıyla sabah bulantısı birkaç hafta içinde ortaya çıkacak olsa da, bazı kişiler erken hamilelik belirtisi olarak hafif mide bulantısı veya hareket hastalığı yaşayabilir.

Dr. Goist: “Bazı hastalarım bana arabada kitap okumaktan aniden mide bulantısı yaşadıklarını veya uçuş sırasında kendilerini hasta hissettiklerini söylediler,” diyor. Bu, döllenmeden sadece iki hafta sonra başlayabilir, ancak genellikle ilk trimesterin ortalarına doğru daha yaygındır.

Dr. Singh: “Progesteron birçok şeyin yavaşlamasına neden olur” diye ekliyor. Buna sindirim süreçleri de dahildir, bu da bazen kabızlık veya hazımsızlıkla sonuçlanabilir. Mideniz normalden daha yavaş boşaldığı için, fazla dolu olduğunu düşünüp içeriği ya bağırsaklara yönlendirir ya da dışarı atmak isteyerek mide bulantısına neden olur.

Mide bulantısı ayrıca kanda veya idrarda adet gecikmesinden önce bile tespit edilebilen hCG hormonu ile de ilişkilidir. hCG seviyesi ne kadar yüksekse, kendinizi o kadar hasta hissedebilirsiniz.

Şişkinlik

Artan progesteron seviyeleri sindirim sisteminizi yavaşlatarak karnınızın her zamankinden daha şişkin hissetmesine neden olabilir. Uzmanlar, bunun PMS sırasında da yaşandığını ancak genellikle adetiniz başladığında ve progesteron seviyeleri düştüğünde şişkinliğin geçtiğini belirtiyor. Eğer şişkinlik geçmiyor ve adetiniz de başlamıyorsa, hamilelik testinin pozitif çıkmasını beklemeye başlayabilirsiniz.

Sık idrara çıkma

Sık idrara çıkmanın genellikle fetüs mesaneye baskı yaptığında ortaya çıktığını düşünebilirsiniz, ancak hamileliğin çok erken dönemlerinde de başlayabilir. Şişen rahim mesaneye baskı yapabileceği gibi, hamileliğin başından itibaren böbreklere giden kan akışının artması da daha fazla idrar üretilmesine neden olur.

Eğer sık idrara çıkma yanma hissi, ani idrar yapma isteği veya enfeksiyon belirtileriyle birlikte değilse, bunun için yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Ancak böyle belirtiler varsa bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Artan kan hacmini desteklemek için vücudunuzun daha fazla sıvıya ihtiyacı olduğu için sıvı alımınızı azaltmamalısınız.

Yiyeceklere karşı aşerme veya tiksinme

Hamilelik sırasında yiyeceklere karşı aşerme ve tiksinme yaygındır. Ancak hamileliğin çok erken dönemlerinde turşu veya çikolatalı dondurmadan çok, büyük bir simit istemeniz daha olasıdır. Aşırı yorgun olan vücudunuz şimdi ekstra karbonhidrat talep edebilir çünkü bunlar kolayca metabolize edilir ve enerji seviyelerini yüksek tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, normalde sevdiğiniz yiyeceklerden aniden tiksinebilirsiniz. Bunun sorumlusu yine hormonlardır.

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Baş ağrıları

Artan kan hacmi sık ama hafif gerilim tipi baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu çok erken hamilelik belirtisi, yeterince sıvı tüketmemeniz veya anemik olmanız durumunda da ortaya çıkabilir, bu yüzden anemi ihtimalini ekarte etmek için kan testi yaptırmanız önemlidir.

İyi haber şu ki, migrenler hamilelik ilerledikçe daha az görülür. Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Richard Gersh: “Hormon dalgalanmaları baş ağrılarını kötüleştirme eğilimindedir, ancak hamileliğin ilerleyen dönemlerinde östrojen seviyeleri daha stabil hale gelir” açıklamasında bulundu.

Kabızlık

Kabızlık erken hamilelik belirtilerinden biri mi? Kesinlikle! Şişkinliğe neden olan hamilelik hormonları, bağırsak hareketlerini de düzensizleştirebilir. Sindirim sisteminiz şu anda yavaşladığı için besinler bağırsaklardan daha yavaş geçebilir. Bu erken hamilelik belirtisi, hamilelik ilerledikçe daha da belirgin hale gelebilir.

Fiziksel olarak aktif kalmak, bol sıvı tüketmek ve lif açısından zengin besinler yemek hamilelik sırasında kabızlığı önlemeye ve gidermeye yardımcı olabilir. Eğer sorun devam ederse, başka çözümler için bir sağlık uzmanına danışmalısınız.

Ruh hali değişimleri

Kendinizi bir reklam izlerken ağlarken buluyor musunuz? Beta HCG hormon seviyeleri arttıkça yoğun bir yorgunluk hissediyorsunuz, bu da sizi ruh hali değişimlerine daha yatkın hale getiriyor.

Bazal vücut ısısında sabitlik

Bazal vücut ısınızı (BBT) -sabah ilk ölçülen vücut ısısı- takip etmek, yumurtladığınızı gösterebilir. Yumurtlama gerçekleştiğinde vücut ısısı yaklaşık yarım derece yükselir ve adet başlayana kadar yüksek kalır.

Eğer BBT takibi yapıyorsanız ve sıcaklığınız iki haftadan uzun süredir düşmüyorsa, hamile olabilirsiniz. Bunu doğru şekilde ölçmek için normal ateş ölçerlerden daha hassas olan özel bir dijital bazal termometre kullanmanız gerekir.

Burun kanaması, tıkanıklık ve geniz akıntısı

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Nathaniel DeNicola’ya göre, burun kanaması, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı da erken hamilelikte yaygındır ve hepsi aynı nedenlerle ilişkilidir.

Artan kan hacmi, burundaki hassas damarlar üzerinde daha fazla baskı oluşturur, ancak hormonlar da bunda etkilidir. Özellikle östrojen, kan damarlarının genişlemesine neden olarak burundaki mukoza zarlarının şişmesine yol açabilir. Neyse ki, basit bir tuzlu su spreyi kullanarak bu rahatsızlıkların çoğunu hafifletebilir ve doğumdan sonra belirtilerin kendiliğinden geçmesini bekleyebilirsiniz.

Akne

Hamileliğin erken döneminde artan akne ve diğer cilt değişiklikleri de yaygın belirtilerden biridir. Ancak akne tedavisinde kullanacağınız ilaçlara dikkat etmelisiniz, çünkü hamilelik sırasında her tedavi güvenli olmayabilir.

Vajinal akıntı

Erken hamilelikte, serviks, rahim ağzını tıkayan bir mukus tıkacı oluşturur ve bu, bebeğinizi enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur. Vajinal salgılarda hafif bir artış fark edebilirsiniz; akıntı beyaz veya sütlü görünümlü olabilir. Vajinal akıntının kokulu, yanıcı veya kaşıntılı olmaması gerektiğini unutmayın. Bu, enfeksiyon belirtisi olup tıbbi tedavi gerektirir.

Kaynak: Lauren Gelman. “16 Very Early Signs of Pregnancy”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/pregnancy/signs/symptoms/signs-you-may-be-pregnant/. (22.08.2024).