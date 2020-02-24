Yerleşme kanaması hakkında merak edilenler

Yerleşme kanaması nedir? Yerleşme kanaması nasıl olur?

Hamilelikte yerleşme kanaması ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Hamilelikte yerleşme kanaması, gebelik oluştuktan sonra görülen bir vajinal kanamadır. ‘Üstüne adet görmek’ olarak tanımlanabilse de, aslında hamilelik oluştuktan sonra adet kanaması olması imkansız olduğundan, bu şekilde tanımlamak doğru olmaz.

Gebelik nasıl oluşur?

Adet kanaması başladıktan sonraki yaklaşık 14. günde, yumurtalıklardan yumurta hücreleri salınır. Bu yumurtalar cinsel ilişki sırasında (ya da yapay yöntemlerle) sperm ile buluştuğunda, döllenme gerçekleşir. Döllenen yumurta, yumurtalıklarda olgunlaştıktan sonra rahim içerisine doğru yolculuk eder ve burada rahim duvarına tutunarak yerleşir. Burada gelişmeye başlayan embriyo, 4 haftada bir susam tanesi büyüklüğüne ulaşırken, ilerleyen haftalarda kesenin, plasentanın ve embriyonun diğer organlarının da gelişmesiyle anne karnındaki bebeğe dönüşür.

Yerleşme kanaması nedir?

Döllenen yumurta rahim duvarına yerleşirken bir miktar kanamaya neden olabilir. Bu aşamadan rahim içerisinde biriken az miktarda kan, tıpkı adet kanı gibi rahim ağzından dışarıya, buradan da vajinaya ulaşarak dışarı atılır.

Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Yerleşme kanaması, hamileliğin ikinci ya da üçüncü haftasında görülebilir. Bu zaman tam da eğer hamile kalmasaydınız bir sonraki adet göreceğiniz tarihe yakın olduğu için, yerleşme kanaması ile adet kanamasını birbirine karıştırmak normaldir.

Yerleşme kanaması nasıl olur?

Yerleşme kanaması, adet kanamasından farklı olarak küçük lekelenmeler şeklinde gerçekleşir. Pembe veya kahverengimsi renkte olabilir. Uzun uzun ve ağır bir kanama genellikle görülmez. Daha çok adet döneminin başlangıcındaki ya da sonundaki kanamalara benzer. Yerleşme kanaması sırasında genellikle ağrı görülmez ancak çok hafif kramplar hissedilebilir.

Yerleşme kanaması ne kadar sürer?

Hamilelik oluşurken embriyonun rahim duvarına yerleştiği sırada gerçekleşen kanama, genellikle en fazla 24-48 saat kadar sürer. Tek bir kez lekelenme şeklinde görülebileceği gibi her zaman, her gebelikte görülmez de.

Referanslar:

Yvonne Butler Tobah. "Is implantation bleeding normal in early pregnancy?". Şuradan alındı: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/expert-answers/implantation-bleeding/faq-20058257