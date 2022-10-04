Haftanın film ve dizileri (3-9 Ekim 2022)

Haftanın filmleri:
Amsterdam
Türü: Gerilim, Dram
Yönetmeni: David O. Russell
Kim Bu Aile?
Türü: Komedi
Yönetmeni: Bedran Güzel
Evrenler Savaşı
Türü: Fantastik, Bilim Kurgu
Yönetmeni: Choi Dong-hoon
Dünyanın En Şanslı Kızı
Türü: Dram, Gerilim
Yönetmeni: Mike Barker
Catherine Called Birdy
Türü: Macera
Yönetmeni: Lena Dunham
Bay Harrigan'ın Telefonu
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: John Lee Hancock
Haftanın dizileri:
Andropoz
Türü: Komedi
Yönetmeni: Taylan Biraderler
The Midnight Club
Türü: Korku
Yaratıcıları: Mike Flanagan ve Leah Fong
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