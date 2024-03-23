Haftanın astrolojik gündemi (25 - 31 Mart 2024)

25 - 31 Mart haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

25 Mart haftasının astrolojik olayları ve gökyüzü gündemi

Hafta geneline yayılan etkiler için "“Bu haftanın en önemli olayı 25 Mart saat 10:00’da Terazi burcunda gerçekleşecek olan Ay tutulması.” diyen ve tutulma etkilerinin devam edeceği yorumunu yapan Astrolog Şeyda Özsoy, Pazartesi'den Pazar'a tüm hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik gelişmeleri ve 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart, 28 Mart, 29 Mart, 30 Mart ve 31 Mart günlerinin astrolojik gündemlerini tek tek anlattı. 25 Mart haftasının astrolojik gündemi, izlemek isteyenler için HTHayat Youtube kanalında!