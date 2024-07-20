Haftanın astrolojik gündemi (22 Temmuz 2024 haftası)

22 Temmuz haftasının astrolojik etkileri neler? 22 Temmuz Pazartesi, 23 Temmuz Salı, 24 Temmuz Çarşamba, 25 Temmuz Perşembe, 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar günlerinin astrolojik olayları ve bunların burçlara etkilerini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı.

Haftanın astrolojik gündemi (22 Temmuz 2024 haftası)
Astroloji
Giriş: 20 Temmuz 2024 10:52 Güncelleme: 20 Temmuz 2024 10:53
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22 - 28 Temmuz haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri HTHayat Youtube kanalında!


22 Temmuz haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy, 22 Temmuz Pazartesi gününün astrolojik yorumunu şöyle yaptı ve hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik etkileri gün gün açıkladı. "Dolunay'dan sonraki haftadayız. Dün, yani 21 Temmuz Pazar günü Oğlak burcunda oldukça etkili bir dolunay gerçekleşmişti. Bu hafta da onun yankıları sürecektir. Pazartesi günü ay tüm gün Kova'da ve diğer göstergelerle önemli temasları var. Örneğin bugün bir oluşuma, gruba dahil olmak, anlaşmada bulunmak, eğitime başlamak, yolculuklara çıkmak açısından değerlendirilebilir. Güçlü bir izlenim bırakmak için etkili göstergeler var. Kendinizi tanıtmak, bir şeyler hakkında sunum yapmak, medyada ve sosyal medyada dikkat çeken yayınlar yapmak, geniş kitlelere ulaşmak, sesinizi duyurmak açısından bugünün enerjisinden yararlanabilirsiniz. Geçmişte bağınız olan insan ve topluluklarla iletişime geçebilirsiniz. Gün genelinde fazla iddialı ve abartılı davranışlardan kaçınıp bencillikten ve hırstan uzak durup herkes için adil ve barışçıl olanları gözetebilirseniz çok daha desteklenmiş hissedebilirsiniz ve takdir görebilirsiniz. Özellikle sabah saatleri yardımlaşmakla ilgili karşınıza çıkan fırsatları elinizden geldiği ölçüde geri çevirmeyin. Güneş-Neptün üçgeniyle manevi etki ve desteklerin yüksek olduğu zamanlar olacak. Güneş bugün sabah 10:45'te Aslan burcuna geçiyor. 22 Ağustos'a kadar olan 1 aylık süreçte burada yer alacak. Gökyüzündeki ateş elementi bir hayli yükseliyor. Aslan burcu, güneşin en rahat ettiği, yönettiği, özelliklerini rahatça sergileyebildiği yerleşimdir. Olumlu taraftan yaşam enerjisine katkı olacaktır. Sahnede olmakla, kimliği rahatça sergileyebilmekle ilgili destekleyecektir. Kendine güvenen ve cesaretle hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Sanatsal ve sportif faaliyetler açısından da oldukça verimli bir dönemdir. Her göstergede olduğu gibi olumsuz olabilecek etkileri ise fazla buyurgan ve kibirli tavırlar olabilir. İlişkilerde ego mücadeleleri ve inatçı davranışları, öfkeyi körükleyebilir. Ateş elementinin artmasıyla beraber dünya çapında yangınlara, patlamalara neden olabilecek ihmallere karşı da ekstra temkinli olunması gereken bir süreçtir."


22 Temmuz Pazartesi, 23 Temmuz Salı, 24 Temmuz Çarşamba, 25 Temmuz Perşembe, 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar günlerinin astrolojik etkileri HTHayat Youtube kanalında!



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