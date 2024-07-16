21 Temmuz 2024 Oğlak Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nda en çok hangi burçlar etkilenecek? Oğlak burcu dolunayında hangi burç nasıl etkilenecek? Astrolog Şeyda Özsoy, HTHayat Youtube kanalında Oğlak Dolunayı'nın burçlara etkilerini yorumladı.

21 Temmuz 2024 Oğlak Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?
Astroloji
Giriş: 16 Temmuz 2024 15:10 Güncelleme: 16 Temmuz 2024 15:18
ABONE OL

Astrolog Şeyda Özsoy, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nın burçlara etkilerini ve genel etkilerini HTHayat Youtube kanalında yorumladı:


"21 Temmuz günü Türkiye saati ile 13:16’da Oğlak burcunun son derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Oğlak’taki Ay, Plüto ile kavuşumda. İkizler burcundaki Mars ile üçgen. Aynı zamanda Mars, Kova’daki plüto ile üçgen açı içinde. Dolunay haritasının yükselen burcu Terazi. O da yine son derece bulunuyor. Terazi’nin yöneticisi Venüs Aslan’da ve ay düğümleri ve Jüpiter ile olumlu etkileşimde. Tüm bu göstergeleri dikkate aldığımızda eskiyi anlatan, kalıplaşmış, köhneleşmiş değer ve sistemleri anlatan konularda çok büyük bir tamamlanma ve sonlanmadan bahsedebiliriz. Terazi yükseldiği için bu tamamlanmada ilişkilere dair alma-verme dengesine dair başlıklar dikkat çekici olacaktır. 22 Haziran’da gündemimize giren konular her ne ise onların tamamlanma ve sonuçlarını görme aşamasına geldik. O tarihte de bir dolunay yaşamıştık. Yani deneyimlerimiz, 1 ay öncesiyle oldukça bağlantılı olacaktır. Bu dolunayın etkisiyle hayatlarımızda görevleri artık son bulan mekanizmalar yerlerini yeni ve güncel olanlara bırakacak. Şimdiki andaki yeni ve güncel versiyonlarımıza hizmet edecek olan yeni başlangıçlara yol açabilecektir.


Dikkat çekici bitişler, ilişkilerde fikirlerde, bakış açılarında, iş ve yaşam koşulları gibi pek çok alanda kendini gösterebilir. Başlangıçta krizlere de sebep olabilir, zorlayabilir ama doğum sancısı olarak değerlendirmek ve çok fazla direnmemek gerekiyor. Direnç, süreci uzatıp zorlaştırabilir. Eğer direnç gösterilmezse kısa bir süre içine yeni yollar ve seçenekler zaten kendini belli edecektir. Tüm gelişmeler, insanların daha güçlü bir versiyonuna hizmet etmek üzere şekil almaktadır. Daha güçlü, daha yetkin, daha kendine göre olan şeyler için konfor alanlarından çıkma ve yenilere merhaba deme zamanı geldi. Yeni deneyimlere açık olalım."


21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nı yorumlayan Astrolog Şeyda Özsoy, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nın yükselen burçlara etkilerini de HTHayat Youtube kanalında açıkladı.



Dolunay gününe özel: Dolunay ritüelleri
Dolunay gününe özel: Dolunay ritüelleri






Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.