21 Temmuz 2024 Oğlak Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Astrolog Şeyda Özsoy, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nın burçlara etkilerini ve genel etkilerini HTHayat Youtube kanalında yorumladı:

"21 Temmuz günü Türkiye saati ile 13:16’da Oğlak burcunun son derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Oğlak’taki Ay, Plüto ile kavuşumda. İkizler burcundaki Mars ile üçgen. Aynı zamanda Mars, Kova’daki plüto ile üçgen açı içinde. Dolunay haritasının yükselen burcu Terazi. O da yine son derece bulunuyor. Terazi’nin yöneticisi Venüs Aslan’da ve ay düğümleri ve Jüpiter ile olumlu etkileşimde. Tüm bu göstergeleri dikkate aldığımızda eskiyi anlatan, kalıplaşmış, köhneleşmiş değer ve sistemleri anlatan konularda çok büyük bir tamamlanma ve sonlanmadan bahsedebiliriz. Terazi yükseldiği için bu tamamlanmada ilişkilere dair alma-verme dengesine dair başlıklar dikkat çekici olacaktır. 22 Haziran’da gündemimize giren konular her ne ise onların tamamlanma ve sonuçlarını görme aşamasına geldik. O tarihte de bir dolunay yaşamıştık. Yani deneyimlerimiz, 1 ay öncesiyle oldukça bağlantılı olacaktır. Bu dolunayın etkisiyle hayatlarımızda görevleri artık son bulan mekanizmalar yerlerini yeni ve güncel olanlara bırakacak. Şimdiki andaki yeni ve güncel versiyonlarımıza hizmet edecek olan yeni başlangıçlara yol açabilecektir.

Dikkat çekici bitişler, ilişkilerde fikirlerde, bakış açılarında, iş ve yaşam koşulları gibi pek çok alanda kendini gösterebilir. Başlangıçta krizlere de sebep olabilir, zorlayabilir ama doğum sancısı olarak değerlendirmek ve çok fazla direnmemek gerekiyor. Direnç, süreci uzatıp zorlaştırabilir. Eğer direnç gösterilmezse kısa bir süre içine yeni yollar ve seçenekler zaten kendini belli edecektir. Tüm gelişmeler, insanların daha güçlü bir versiyonuna hizmet etmek üzere şekil almaktadır. Daha güçlü, daha yetkin, daha kendine göre olan şeyler için konfor alanlarından çıkma ve yenilere merhaba deme zamanı geldi. Yeni deneyimlere açık olalım."

21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nı yorumlayan Astrolog Şeyda Özsoy, 21 Temmuz Oğlak Dolunayı'nın yükselen burçlara etkilerini de HTHayat Youtube kanalında açıkladı.