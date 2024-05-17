Haftanın astrolojik gündemi (20-26 Mayıs 2024)

20 - 26 Mayıs haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

20 Mayıs haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy, "20 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da Güneş Boğa burcundan çıkarak İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu 1 aylık süreçte odağımız İkizler alanında olacak. İkizler burcu temaları ön plana çıkacaktır. Oralarda bilgi ve iletişim yüksek olacaktır. Hayatınızda birtakım seçenekler olabilir. Merak duygumuz yükselebilir." dedi ve Güneş'in İkizler burcuna geçmesinin etkilerini haftalık etkilerle birlikte anlattı.

Astrolojik gündem ve 20 Mayıs Pazartesi, 21 Mayıs Salı, 22 Mayıs Çarşamba, 23 Mayıs Perşembe, 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi, 26 Mayıs Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve burçlara etkiler Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!