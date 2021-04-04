Haftalık burç yorumları (5 Nisan 2021 - 11 Nisan 2021)

Merhaba, bu haftanın iki başrolü var. Birincisi Venüs. Venüs’ün bu hafta oldukça güzel etkileşimleri bulunuyor. Mitolojide Venüs ve Mars yani yunan mitolojisine göre Afrodit ve Ares aralarındaki büyük aşk hikâyesi ile meşhur iki mitolojik karakterdir. Bu hafta Venüs ve Mars arasında altmışlık dediğimiz uyumlu bir açı gerçekleşecek. Yani Afrodit ve Ares arasında uyumlu bir etkileşim meydana gelecek. Ayrıca hafta sonu Venüs Jüpiter ile de bir altmışlık meydana getiriyor olacak. Mitolojide Jüpiter Zeus ile betimlenir ve Afrodit’in babasıdır. Yani bu hafta erkek figürleri ve kadın figürleri arasında çok uyumlu enerjiler var. Özellikle ikili ilişkiler ve sevildiğimizi hissetmek konusunda çok güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yükseliyor.

Fakat haftanın diğer başrolü olan Mars Neptün ile zorlayıcı bir kare açı gerçekleştiriyor. Yani her ne kadar iyimser ve özgüvenli olsak da bu hafta yönelimimizi şaşırmak, sakarlıklar, hatalar yapmak, yanlış anlamak veya anlaşılmak, bu yanlış algı yüzünden hayal kırıklığına uğramak yani toplamda bulanık bir enerji akışı söz konusu. Her ne kadar iyi hissetsek iyimser olsak da adımlarımızı hesaplayarak atmalıyız.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Sabah saatlerinde Oğlak burcunda olacak ve Pluto gezegeni ile bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Sabaha sorumluluklarımız açısından gergin ve stresli bir şekilde başlayabiliriz. Önemli konuşmaları bir sonraki günlere atmak daha rahatlatıcı olabilir. Akşama doğru Ay, Kova burcuna geçiyor.

Salı

Ay, Kova burcunda Satürn ile bir kavuşum açısı içerisinde. Haftanın sorumluluklara odaklı günleri devam ediyor. Gün içerisinde huzursuz ve baskılanmış hissedebiliriz fakat Venüs Mars altmışlığının kesinleşmesi ile ikili ilişkiler veya sosyal ilişkilerimizde eğlenceli vakit geçirebiliriz.

Çarşamba

Ay, Kova burcunda ilerliyor fakat bugün Jüpiter ile kavuşum açısı içerisinde olacak ve önceki günlere nazaran çok daha rahat ve eğlenceli bir gün geçirebiliriz, eğitim almak açısından pozitif olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Mars ile yapacağı uyumlu açıyla da güne daha enerjik devam edeceğiz.

Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün çok yaratıcı ve romantik, ayrıca Mars Neptün açısı da kesinleşmeye çok yakın. Sorumluluklardan kaçmaya meyledebileceğimiz, hayal kırıklığı veya fazla hassaslık hissedebileceğimiz bir gün. Bu günü biraz kendimize ayırarak geçirebiliriz.

Cuma

Yapabiliyorsak kendimize ayırmamızın daha iyi olacağını düşündüğüm bir gün daha. Ofis sorumlulukları bittikten sonra akşam biraz daha inzivaya çekilebiliriz zira Ay Neptün ile kavuşacak ve kesinleşen Mars ile Neptün karesine dâhil olacak. Bugün gergin, hüzünlü, hassas ve hayal kırıklığı içerisinde geçebilir. Kaçışlara, alkol, bağımlılık yaratıcı konular gibi durumlar tehlikeli olabilir. Ayakları yere basan halde kalmakta fayda var.

Cumartesi

Dünün hayal kırıklığı etkileri devam ediyor da olsa Venüs hafta boyunca olduğu gibi bugün de bize daha iyimser olmak için fırsatlar yaratacak. Sınırlı çerçevede de olsa sosyalleşmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek, ikili ilişkilerimize odaklanmak hafta sonunun bulanıklığını üzerimizden atmakta işe yarayacaktır. Ay ise Koç burcuna geçiş yapıyor olacak.

Pazar

Ay, Koç burcunda ilerliyor olacak. Tüm geçmiş günlerdeki etkiler devam ediyor olsa da bugünü cumartesi gibi enerjik ve sevdiklerimizle geçirebiliriz. Ay Akşam saatlerinde Güneşle ve Venüs’le kavuşum yapacak bu da özellikle ilişkilerdeki olumlu zamanları bir kat daha artırıyor olacak. Ayrıca bugün Koç Yeniay’ı günü! Detaylı yazı hazırlanıyor…

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya