Haftalık burç yorumları (5 Nisan 2021 - 11 Nisan 2021)

Korhan Kılınçkaya, 5 - 11 Nisan 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (5 Nisan 2021 - 11 Nisan 2021)
Astroloji
05 Nisan 2021 Pazartesi

Merhaba, bu haftanın iki başrolü var. Birincisi Venüs. Venüs’ün bu hafta oldukça güzel etkileşimleri bulunuyor. Mitolojide Venüs ve Mars yani yunan mitolojisine göre Afrodit ve Ares aralarındaki büyük aşk hikâyesi ile meşhur iki mitolojik karakterdir. Bu hafta Venüs ve Mars arasında altmışlık dediğimiz uyumlu bir açı gerçekleşecek. Yani Afrodit ve Ares arasında uyumlu bir etkileşim meydana gelecek. Ayrıca hafta sonu Venüs Jüpiter ile de bir altmışlık meydana getiriyor olacak. Mitolojide Jüpiter Zeus ile betimlenir ve Afrodit’in babasıdır. Yani bu hafta erkek figürleri ve kadın figürleri arasında çok uyumlu enerjiler var. Özellikle ikili ilişkiler ve sevildiğimizi hissetmek konusunda çok güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Özgüvenimiz ve iyimserliğimiz yükseliyor.


Fakat haftanın diğer başrolü olan Mars Neptün ile zorlayıcı bir kare açı gerçekleştiriyor. Yani her ne kadar iyimser ve özgüvenli olsak da bu hafta yönelimimizi şaşırmak, sakarlıklar, hatalar yapmak, yanlış anlamak veya anlaşılmak, bu yanlış algı yüzünden hayal kırıklığına uğramak yani toplamda bulanık bir enerji akışı söz konusu. Her ne kadar iyi hissetsek iyimser olsak da adımlarımızı hesaplayarak atmalıyız.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Ay, Sabah saatlerinde Oğlak burcunda olacak ve Pluto gezegeni ile bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Sabaha sorumluluklarımız açısından gergin ve stresli bir şekilde başlayabiliriz. Önemli konuşmaları bir sonraki günlere atmak daha rahatlatıcı olabilir. Akşama doğru Ay, Kova burcuna geçiyor.


Salı

Ay, Kova burcunda Satürn ile bir kavuşum açısı içerisinde. Haftanın sorumluluklara odaklı günleri devam ediyor. Gün içerisinde huzursuz ve baskılanmış hissedebiliriz fakat Venüs Mars altmışlığının kesinleşmesi ile ikili ilişkiler veya sosyal ilişkilerimizde eğlenceli vakit geçirebiliriz.


Çarşamba

Ay, Kova burcunda ilerliyor fakat bugün Jüpiter ile kavuşum açısı içerisinde olacak ve önceki günlere nazaran çok daha rahat ve eğlenceli bir gün geçirebiliriz, eğitim almak açısından pozitif olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Mars ile yapacağı uyumlu açıyla da güne daha enerjik devam edeceğiz.


Perşembe

Ay, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün çok yaratıcı ve romantik, ayrıca Mars Neptün açısı da kesinleşmeye çok yakın. Sorumluluklardan kaçmaya meyledebileceğimiz, hayal kırıklığı veya fazla hassaslık hissedebileceğimiz bir gün. Bu günü biraz kendimize ayırarak geçirebiliriz.


Cuma

Yapabiliyorsak kendimize ayırmamızın daha iyi olacağını düşündüğüm bir gün daha. Ofis sorumlulukları bittikten sonra akşam biraz daha inzivaya çekilebiliriz zira Ay Neptün ile kavuşacak ve kesinleşen Mars ile Neptün karesine dâhil olacak. Bugün gergin, hüzünlü, hassas ve hayal kırıklığı içerisinde geçebilir. Kaçışlara, alkol, bağımlılık yaratıcı konular gibi durumlar tehlikeli olabilir. Ayakları yere basan halde kalmakta fayda var.


Cumartesi

Dünün hayal kırıklığı etkileri devam ediyor da olsa Venüs hafta boyunca olduğu gibi bugün de bize daha iyimser olmak için fırsatlar yaratacak. Sınırlı çerçevede de olsa sosyalleşmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek, ikili ilişkilerimize odaklanmak hafta sonunun bulanıklığını üzerimizden atmakta işe yarayacaktır. Ay ise Koç burcuna geçiş yapıyor olacak.


Pazar

Ay, Koç burcunda ilerliyor olacak. Tüm geçmiş günlerdeki etkiler devam ediyor olsa da bugünü cumartesi gibi enerjik ve sevdiklerimizle geçirebiliriz. Ay Akşam saatlerinde Güneşle ve Venüs’le kavuşum yapacak bu da özellikle ilişkilerdeki olumlu zamanları bir kat daha artırıyor olacak. Ayrıca bugün Koç Yeniay’ı günü! Detaylı yazı hazırlanıyor…


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

05 Nisan 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Kariyer ve yatırımlarla ilgili bilgiler bugün dikkatinizi çekebilir. Özellikle düşünceniz zamanla değiştiği için, bu konularda çok düşünebilirsiniz. Bu, önümüzdeki altı ay boyunca hayatınızdaki yeni yolları keşfetmek ve uygunsa nihai kararları vermek için iyi bir gün. Planlarınıza göre hareket etmeden önce bunu biraz düşünün.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen geleceğiniz hakkında çok düşünüyorsunuz. Özellikle de finansal durumunuzu en iyi hale nasıl getireceğinizi merak ediyorsunuzdur. Arazi veya mülk üzerine bazı yatırımlar yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bir ev satın almayı düşünüyorsanız, bunu yapmak için iyi bir zaman. Şu anda dahil olan tüm evraklar hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmalıdır.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişte iletişim sizin için zor olduysa, bugün işleri biraz farklı bulabilirsiniz. Başkalarının güdüleri hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilirsiniz, bu da onlarla başa çıkmanızı kolaylaştırır. Sezgisel yetenekleriniz yüksek düzeyde işliyor, bu nedenle başkaları hakkında hissettiklerinize bağlı olarak yeni bağlar kurmanız olasıdır.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Daha önce hiç düşünmediğiniz kariyer ve yatırım fırsatlarını duyabilirsiniz. Maceracı bir ruhsununuz. Sizi sersemletecek işleri düşünebilirsiniz! Önümüzdeki aylar size umut vadediyor. Ufukta iyi şans yatıyor. Hadi bakalım!
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sosyal bir toplantıda yeni arkadaşlarla tanışabilirsiniz bunlar değerli iş bağlantıları olabilecek kişiler. Değişen zamanları yansıtan yeni ve farklı yatırım fırsatlarını öğrenebilirsiniz. Tereddüt etmeden gerekli kararları vermek için doğru moddasınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Doğanız gereği geleceğe bakmayı seven birisiniz. Bugün sizin için çok özel bir gün. Kafanızdaki önemli soruyu içinize bakarak ve kendinizle ve daha önce göremeyeceğiniz hedeflerinizle ilgili iç görüler elde ederek cevaplamaya çalışıyorsunuz. Bunlar sizin için çalışacak ve sizi doğru yönde yönlendirecektir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün manevi ve kariyer hedefleriniz bir araya gelebilir. Bu durum ideallerinizden ödün vermeden yaşamınızı sürdürmenizi sağlar. İnançlarınızı ve ilgi alanlarınızı paylaşan insanlarla yeni arkadaşlar edinmek için önünüze yeni fırsatlar gelebilir. Geçmişi nostaljik bir şekilde düşünebilir ve yine de geleceğe büyük bir iyimserlikle bakabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni bir başlangıç yapmayı dört gözle bekliyorsunuz. Zekanız, sezgilerinizle uyum içinde çalışıyor. Zihniniz olduğundan daha net ve odaklanmış durumda ve ufkunuzu genişletmeyi ve kendiniz için yeni kariyer fırsatları yaratmayı düşünüyorsunuz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayat hakkında tutkulu hissediyorsunuz, hemen her şeyle yüzleşmeye hazırsınız. Şu anda tek zorluk, gerçekliğe bağlı kalmaktır. Çünkü mücadele etmek zorunda kalacağınız kişiler hayal ürünü konular masaya yatırmak isteyebilir. Buna direneceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hiç aramadan bulduklarınıza inanılmaz bir şekilde şaşırabilirsiniz. Artan iletişim ve daha derin anlayış ilişkilerinizi geliştirir. Amaçlarınızın birçoğunun doğası gereği manevi olması muhtemeldir. Bunları bir kenara yazın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, çalışma hayatınıza iyice bir göz atmak için son zamanlardan daha çok biraz zaman ayırabilirsiniz. Bu sizin için tatmin edici mi? Mesleğinizi bir şekilde, ya sahip olduğunuz işinizin yükünü artırarak ya da tamamen yeni bir iş üstlenerek değiştirmeye karar vereceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aklınız ve kalbiniz bu aralar daha uyumlu görünüyor, bu nedenle şu anda özellikle iyimser hissediyorsunuz. Bu iyimserlik sadece kariyer ve finansal konularla değil, özel konularla, özellikle de romantik hayatınızla ilgili.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Zamanınız en azından bir bölümünde evde çalışma planları güçleniyor olabilir. Aklınız şu anda çok fazla ev ve aile üzerinde, bu yüzden şehrin yarışından çıkıp kendi ofisinizi yaratmayı düşünüyor olabilirsiniz. Bugün planlamaya başlarsanız, yakında her şeyi halledebilirsiniz.

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