Evde maskara yapımı

Eğer siz de fiyatların hızla yükselmesinden ve kozmetik ürünlerin içindeki kimyasallardan rahatsızsanız evde güvenebileceğiniz ürünler yapmanız mümkün.

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Evde maskara yapımı
Ezgi Ece Aşkıngil

Kendi bakım ürünlerini kendileri yapmayı sevenler için zor olduğu düşünülen ama aslında kolayca hazırlanabilecek bir tarifimiz var: Ev yapımı maskara.

 

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı hindistancevizi yağı
  • 4 çay kaşığı aloe vera (jel yapıda)
  • 1 çay kaşığı balmumu
  • 2 kapsül aktif karbon (siyah maskara için)
  • En küçük boy kilitli poşet
  • Boş ve tamamen temizlenmiş bir maskara kutusu 

 

Hindistancevizi yağı, aloe vera ve balmumunu bir kapta benmari usulü eritip homojen hale gelinceye kadar karıştırın. Karışımı elde ettikten sonra aktif karbonu ekleyip tekrar karıştırın ve ateşten alın. Karışımı kilitli poşetin içine dökün ve alt tarafını bir makasla küçük bir delik oluşacak şekilde kesin. Böylece maskaranızı kutusuna daha rahat boşaltabilirsiniz. Fırçanızı kapatın ve maskaranız hazır.

  

Eğer aktif karbon kullanmak istemiyorsanız bu tarifi kakao tozu ile de yapabilirsiniz. Cildiniz ve gözleriniz alerjik ise, gözlerinizde yanma, kaşıntı veya akıntı yaptıysa kullanmayı hemen bırakın. Diğer makyaj ürünleri gibi, evde yaptığınız ürünlerin de bir son kullanma tarihi vardır bu karışımı 6 aydan fazla süre kullanmamanızı öneririz.

 

KENDİ GÖZALTI MASKENİ KENDİN YAP

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