Kaş boyamanın incelikleri

Birkaç basit hamle ile kaşlarınıza istediğiniz şekli birkaç dakikada verebilirsiniz.

Sadece göz makyajı değil, kaşların şekli de yüz ifadesini değiştirir. Eğer doğru şekil verilirse, daha belirgin kaşlar bakışlara anlam katar.

Kaş neden boyanır?

Kaşlarınıza istediğiniz şekli vermek aylarınızı alır. Örneğin daha kalın kaşlarınız olsun istiyorsanız bunun için kaş boyamaktan başka çareniz yok. Kaşlarınız daha sık ve gür görünsün istiyorsanız yine bu yönteme başvurmalısınız.

Kaşlar ne ile boyanmalı?

Kaşlarınızı kaş boyası ve fırçası, kaş kalemi ile boyayabilirsiniz. Dilerseniz ucu sivri olmayan, küt bir kurşunkalem de kullanabilirsiniz.





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Kaşlar hangi renk kalemle boyanmalı?

Eğer beyaz tenliyseniz açık kahverengi tonları, koyu tenliyseniz koyu kahve ve siyah kalem tercih edin. Ten renginizle kaşlarınızı boyadığınız kalemin rengi arasında ton farkı yüzünüzde rahatsız edici bir görüntü oluşur.

Kaşlar nasıl boyanmalı?

Kalemi fazla bastırmadan kaşlarınıza vermek istediğiniz şekli çizin. İçini tamamen boyarsanız kaşlarınız yapay görünür. Eğer yatay hareketlerle sadece boşlukları doldurursanız hem doğal bir görüntü oluşur hem de istediğiniz şekli vermiş olursunuz.

Eğer çizdiğiniz çizginin dışına taşırdıysanız kulak temizleme çubuğu ile bu taşan kısmı silebilirsiniz. İşinizi bitirdikten sonra son olarak kaşlarınızı kaş tarağı ile tarayın.