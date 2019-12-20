Kaş boyamanın incelikleri

Birkaç basit hamle ile kaşlarınıza istediğiniz şekli birkaç dakikada verebilirsiniz.

+ Sonra Oku
Kaş boyamanın incelikleri

Sadece göz makyajı değil, kaşların şekli de yüz ifadesini değiştirir. Eğer doğru şekil verilirse, daha belirgin kaşlar bakışlara anlam katar.

 

Kaş neden boyanır?

Kaşlarınıza istediğiniz şekli vermek aylarınızı alır. Örneğin daha kalın kaşlarınız olsun istiyorsanız bunun için kaş boyamaktan başka çareniz yok. Kaşlarınız daha sık ve gür görünsün istiyorsanız yine bu yönteme başvurmalısınız.

 

Kaşlar ne ile boyanmalı?

Kaşlarınızı kaş boyası ve fırçası, kaş kalemi ile boyayabilirsiniz. Dilerseniz ucu sivri olmayan, küt bir kurşunkalem de kullanabilirsiniz.

 

 

SİZİ 7 GÜN İÇİNDE DEĞİŞTİRECEK 7 YAĞ Kendinizi daha iyi hissetmek içi... MAKYAJ MALZEMELERİNİN ÖMRÜ NE KADAR? Rimelin ömrü ne kadar? Ruj kaç y...

 

Kaşlar hangi renk kalemle boyanmalı?

Eğer beyaz tenliyseniz açık kahverengi tonları, koyu tenliyseniz koyu kahve ve siyah kalem tercih edin. Ten renginizle kaşlarınızı boyadığınız kalemin rengi arasında ton farkı yüzünüzde rahatsız edici bir görüntü oluşur.

 

Kaşlar nasıl boyanmalı?

Kalemi fazla bastırmadan kaşlarınıza vermek istediğiniz şekli çizin. İçini tamamen boyarsanız kaşlarınız yapay görünür. Eğer yatay hareketlerle sadece boşlukları doldurursanız hem doğal bir görüntü oluşur hem de istediğiniz şekli vermiş olursunuz.

 

Eğer çizdiğiniz çizginin dışına taşırdıysanız kulak temizleme çubuğu ile bu taşan kısmı silebilirsiniz. İşinizi bitirdikten sonra son olarak kaşlarınızı kaş tarağı ile tarayın.

 

Sosyal medya’nın son trendi: Balık kuyruğu kaşlar
+9
Sosyal medya aracılığı ile yayılan son güzellik trendi “balık kuyruğu” şeklinde kaşlar yapmak. Yüze sert ama seksi bir ifade katan balık kuyruğu kaşları nasıl yapabileceğiniz ise yazımızın devamında.  

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Porselen makyaj nedir?
Porselen makyaj nedir?
Makyajla sivilce izi kapatma
Makyajla sivilce izi kapatma
Allık uygularken yapılan hatalar
Allık uygularken yapılan hatalar
Allık fırçası alırken...
Allık fırçası alırken...
Fan fırçalar hakkında her şey
Fan fırçalar hakkında her şey
Dudaklarınızı daha güzel gösterecek 16 yol
Dudaklarınızı daha güzel gösterecek 16 yol
Düşük gözlüler için kuyruklu göz makyajı
Düşük gözlüler için kuyruklu göz makyajı
Dönem makyajları: 1980’li yıllarda makyaj
Dönem makyajları: 1980’li yıllarda makyaj

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?
    İdeal doğum ortamı nasıl olmalı?

    Süresi : 01:49 İzlenme : 3347

  • Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...
    Stresle baş etmek için 4 yoga pozu...

    Süresi : 05:20 İzlenme : 5197

  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X