Gurur duyduk: Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu oldu

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kadınlar üç adım atlamada madalyalar sahiplerini buldu. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Tuğba Danışmaz kimdir?

Tuğba Danışmaz, 10 Eylül 1999'da doğdu. Uzun ve üç adım atlama kategorilerinde yarışan, ENKA SK sporcusu Danışmaz, İstanbul'da düzenlenen 2018 Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na katılarak üç adım atlamada beşinci oldu. 23 yaşındaki genç sporcu, 2019 Türkiye Süper Ligi'nin Bursa'daki ilk ayağında, üç adım atlamadaki 13,80 metrelik dereseciyle 12 yıllık 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. İsveç'in Gävle kentinde düzenlenen 2019 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Ayrıca 23 yaş altında kendine ait ülke rekorunu da geliştirdi.

*Haberin manşet fotoğrafı İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilmiştir.