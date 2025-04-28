Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı Hawaii yüzüşü

Açık su yüzme sporcusu Aysu Türkoğlu, Hawaii Adaları'nda yer alan Kaiwi Kanalı'ndaki 45 kilometrelik parkuru kesintisiz yüzerek tamamladı. Aysu Türkoğlu, dünyanın en zorlu açık yüzme parkurlarından biri olan Kaiwi'yi 21 saatte geçen en genç Türk oldu.

Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı Hawaii yüzüşü
Yaşam
Giriş: 28 Nisan 2025 13:00 Güncelleme: 28 Nisan 2025 15:59
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Açık su yüzme sporcusu Aysu Türkoğlu, 45 m’lik Kaiwi Kanalı-Hawai Adaları yüzüşünü tamamladı. Türkoğlu, 27 Nisan Pazar günü, Türkiye saati ile 17:30’da başladığı Kaiwi Kanalı-Hawaii yüzüşünü tekneye tutunmadan 21 saatte tamamladı ve kanalı yüzerek geçen en genç Türk oldu.


Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı - Hawaii Adaları yüzüşü tamamlandı

Açık su yüzme dalının Triple Crown (üçlü taç) unvanına sahip Aysu Türkoğlu, kariyerinin 5. Oceans’s Seven parkuru için Kaiwi Kanalı’nda açık yüzüş gerçekleştirdi. Sporcular, yaklaşık 45 km uzunluğundaki parkuru akıntılar sebebiyle daha uzun mesafe ile tamamlayabiliyor. 50 km ve 21 saati aşan sporcu, 28 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra saatlerinde parkuru bitirdi. Oceans’s Seven’ın beşinci parkuru olan Kaiwi Kanalı, dünyanın en zorlu açık su rotalarından biri kabul ediliyor.


“Doğayla bir bütün olma hali”

Yolculuğu öncesinde sosyal medya paylaşımı yapan Türkoğlu, açık su yüzmeyle ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:


“Bu yolculuk, sadece bir spor değil, doğayla bir bütün olma hali. Aslında her seferinde bahsettiğim belirsizlik ve öngörülemezlik tam olarak bu durum. Kaç saat sürecek? Kaç km yüzeceksin? Bu soruların hiçbirinin cevabı yok.”


“Kulaçlarımı hepimiz için atacağım”

Zifiri karanlıkta, tuz oranı yüksek bir suda, kuvvetli rüzgâr ve akıntı içinde yüzen Aysu Türkoğlu’nun sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre Türkoğlu zaman zaman ters akıntı ile karşı karşıya kaldı.


Aysu Türkoğlu, karanlıkta başlayan ve gün boyu süren Kaiwi Kanalı parkur yüzüşünü 21 saat sonunda yine karanlıkta tamamladı.


Yüzüşü esnasında denizanası ve yunusların yanı sıra bölgeye özgü deniz canlılarıyla sıkça karşılaşan Türkoğlu için asıl tehlike köpekbalıkları. Sharkbanz köpekbalıklarına karşı caydırıcılık sağlamak amacıyla tasarlanmış bir manyetik köpekbalığı kovucu taktı. Kendisini takip eden tekneden verilen beslenme ile yüzüşünü gerçekleştiren Türkoğlu, parkuru 21 saatte tamamladı.


Aysu Türkoğlu kimdir?


(Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.)


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