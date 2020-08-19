Güneşte 40 gün pişen vişne şurubu

Türkiye ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınıyla birlikte sağlığı korumak için tüketilmesi gereken besinlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Taze sebze ve meyveler, bu anlamda öne çıkıyor. Bunları kış için saklamak çabası ve yöntemleri bilmek ise ayrı bir önem kazanıyor. Haziran ayından itibaren önce çilek, ardından kayısı ve şeftali, bugünlerde ise vişneyi kışa saklamanın yollarını bulmak, yaz sebze ve meyvelerinin tadı ve enerjisini tüm yıla yayabilmek için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Reçel, marmelat, komposto, konserve, salamura, turşu yapmak, güneşte veya kurutucularda kurutmak bunların başında.

Bence Ağustos ayının dikkat çeken meyvelerinin başında vişne geliyor. Eğer benim gibi çilek ve şeftali reçellerinizi hazırlamışsanız, azıcık vişne reçeli de yapın, derim. Yanı sıra biraz da vişne şurubu yapmakta fayda var.

Nursen Doğan

Her derde deva

Uzmanların belirttiğine göre vişne, özellikle potasyum, lif, C vitamini ve melatonin bakımından zengin ayrıca sahip olduğu antioksidanlarla bağışık sistemini ve hafızayı güçlendiriyor, enfeksiyon önlemeye yardımcı, kanser düşmanı ve uykuyu düzenliyor. Günde bir bardak vişne suyu vücudun günlük antioksidan ihtiyacını karşılıyor. Kalp-damar hastalıklarından kanser riskini azaltmaya, kas ağrılarının dindirilmesinden hafıza gelişimi ve kilo dengelemeye kadar birçok sağlık sorununda etkin rol oynuyor.

Dolayısıyla reçel, marmelat ya da komposto veya benim bu yıl ilk kez denediğim güneşte 40 gün beklettikten sonra şurup haline getirerek vişneyi, vücudun en çok ihtiyaç duyduğu kış ayları için saklamak mümkün.

Kış için nasıl saklanır?

Çilek ve ahududu gibi buzlukta dondurulabiliyor. Diğer pek çok meyve gibi şeker ve limonla kaynatılıp reçel, marmelat yapılabiliyor ya da vişneleri az şeker ve suyla kaynatıp sıcak sıcak meyvesiyle birlikte cam kavanozlarda konserve-komposto şeklinde saklanabiliyor. Ayrıca cam kavanoz ya da şişelerde en az 40 gün güneşte bırakılıp şurup haline getirilebiliyormuş. Bu yöntemi ben Bulgurcu Teyze Nursen Doğan’dan öğrendim. “Bulgurun Halleri” isimli bir yemek kitabı bulunan, nursendoğan.com sitesinde; başta Adana lezzetleri olmak üzere, yılların tecrübesiyle bugünlere süzülen nefis reçetelere yer veren Nursen Hanım, Instagram’da takipçileriyle paylaştığı tarifine “Baharatlı Vişne Şurubu” adını vermiş. Yoğun kıvamlı şurubunu geçen kış boyu bir fincan sıcak suya bir çorba kaşığı ilave edip, yatmadan önce içtiğini anlatıyor. “Boğazımda hafif tahriş hissedince de bir tatlı kaşığı vişne şurubu içtim, çok iyi geldi” diyor.

Baharatlı vişre şurubunun malzemelerini şöyle sıralıyor:

1 kg vişne

750 gr toz şeker

Baharatlar: 2-3 parça kuru zencefil, 2-3 parça zerdeçal, 8-10 tane taze yenibahar, 1 muskat (Hint cevizi), 2 parça tarçın, 10-12 tane karanfil, 2-3 tane yıldız anason.

‘Sap ve çekirdeklerini ayıklamayın’

Nursen Hanım, baharatlı vişne şurubunun yapımını ise şöyle anlatıyor: “Vişneleri yıkayın. Süzün. Üzerindeki su tanecikleri kuruyuncaya kadar bekleyin. Bir kavanozu kaynar su ile çalkalayın. Dibine bir miktar şeker ve üzerine bir miktar ve bütün baharatı yerleştirin. Bu arada vişnelerin sap ve çekirdeklerini ayıklamayın. Kalan vişne ve şekeri kat kat kavanoza yerleştirin. Kaynar suda yıkadığınız kapağı sıkıca kapatın. Kavanozu güneş alacak bir yere yerleştirin, her gün hafifçe sallayın. Bu şekilde en az 40 gün tutun. Sonra geniş bir kâseye süzgeç yerleştirin. Artık iyice sulanmış şekeri erimiş vişneleri süzgece boşaltın. Vişneler iyice süzüldükten sonra hiç su değirmeden tekrar ince süzgeçten geçirip şişeye doldurun, serin bir köşeye kaldırın. Tam bir yıl bozulmadan duracaktır. Buz parçaları ile soğuk olarak da çok lezzetli olur.”

Ben 5 kilogramdan yaptım. 3 gündür balkonda güneşleniyor. 25 Eylül’de diğer aşamalardan geçireceğim. Sonucu merakla bekliyorum.