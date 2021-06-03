Güçlü ve sağlıklı bir evliliğin 7 unsuru

Bir evliliği güçlü tutan nedir? Sağlıklı bir evliliği evlilik yapan nedir?

Güçlü ve sağlıklı bir evliliğin 7 unsuru
İlişki
03 Haziran 2021 Perşembe

İnsanların bir evliliğin nasıl yürüdüğüne dair birçok fikri vardır. Ama bu o kadar basit değil, değil mi? Evlilik, iki kişinin bir olmasının tanımı olduğu için, ilişkiye sadece kendi fikirlerimizi değil, aynı zamanda nasıl yetiştirildiğimizi, yıllar içinde edindiğimiz tuhaflıkları ve eksikliklerimizi de getiriyoruz. Bazen evlilikler içimizdeki kötü kişiyi ortaya çıkardığını biliyoruz. Ama iyi haber şu ki, aynı zamanda iyisini de ortaya çıkarıyor.


Mutlu bir evlilik, güzeldir ve hayat vericidir. Ama mücadele ettiğinizde, hayattaki her şeyin zor görünmesini sağlar. Evliliğinizde daha önce hiç olmayan olumlu özellikler olduğunu anlamaya başlayın. Argümanları nasıl çözdüğünüze odaklanın. Bu unsurlar sayesinde evliliğiniz güzel bir şeye dönüşecektir. Evliliğin uzun sürmesi için neler yapılmalı? yazısını okumak için tıklayın...

Hayat boyunca inişlere ve çıkışlara bağlı kalırsanız, şu an olduğunuz yere asla gelemezsiniz. Güçlü bir evlilik, sevgi ve anlayışla doludur. Hiçbir şey mükemmel değildir ama yine de mükemmelliğin sağlıklı bir evliliğin bir unsuru olması gerektiğini düşünmeyin.

Sağlıklı bir evliliğin özellikleri


Merhamet

Zarafeti, güçlü bir evliliğin bir numaralı unsuru olarak adlandırmanın nedeni, evlilikte birbirinize sayamayacağınız kadar çok zarar verecek olmanızdır. Sevginin tüm güzel özellikleri lütuftan akar…


Sabır, nezaket, bağışlama, sebat.

Merhamet affetmektir, en iyisi.

Bizim de hata yapabileceğimizi bilerek, partnerimizin hata yapmasına izin verebilmemiz lütuftur.


Partneriniz sizi incitmişse, bu baktığınız zarafet merceğini engelleyebilir ve bunları affetmeyi öğrenmek göz korkutucu olabilir. Güvensizlik oluşmaya başlar ve evliliğinizin neden veya nasıl memnuniyetten küskünlüğe dönüştüğünü bilemezsiniz. Bu yüzden lütuf en önemli unsurdur. Lütufla affedebilir, bir kez daha güvenebilir ve partnerinizi koşulsuz sevebilirsiniz.


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Samimiyet

Samimiyet, kırılgan bir şeydir. Birine bu şekilde açılmak, şimdiye kadar yapacağınız en savunmasız şeylerden biridir. Her iki tarafın da eşit derecede tatmin olmasıyla tanımlanır. Bir partnerin arzularını bencilce yerine getirmek değildir - ustalaşması yıllar alan karşılıklı bir bağdır.


Dostluk

Partneriniz sizin en iyi arkadaşım olsun. Her şeyi birlikte yapın ama aynı zamanda birbirinizin yalnız kalma ihtiyacına da saygı duyun. En yakın arkadaşınız olan eşinizle ömür yaşamak güzel bir şey.


Sağlıklı iletişim

İletişiminiz ne kadar sağlıklı olursa evliliğinizin de o kadar iyi olduğunu fark edieceksiniz. Sağlıklı iletişim bazı çiftlere kolay gelir ancak bazıları bundan korkar. Çatışmayı çözmek, bir ilişkiye başlamadan önce insanların gerçekten öğrendiği bir şey değildir - bazen yüzmeyi öğrenmeden önce derinlere atılmanız gerekir. Eşinizle tartışırken kaçınmanız gereken şeyler yazısını okumak için tıklayın...


Ancak evliliğiniz güçlenecekse, sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmek, sağlıklı bir evliliğin en önemli belirleyici faktörlerinden biridir. Doğru yapıldığı sürece, argümanlar iyi bir şey olabilir.


Alçakgönüllülük

İnsanlar bencildir. Yolumuzu alamayınca asabi, öfkeli, küskün oluyoruz. birlikte yaşayan iki bencil insan olduğu sürece evlilikler bazen zor olabilir. Ama kalabalığın arasından sıyrılmak istiyorsanız, evliliğinizin parlamaya başlaması alçakgönüllülükle olur.


Alçakgönüllülük, yanıldığını kabul etmektir. Diğer kişiyi ilk sıraya koyuyor; iyisiyle kötüsüyle verdiğin söze sadık kalarak. Aynı zamanda evlilikteki en zor uygulamadır. Kim sonuncu olmak ister, ya da hakkınızdan vazgeçmek? Kimse yapmaz.


Partnerimizi mutlu görmek istediğimizde alçakgönüllülüğü öğreniriz. Bazen istediğimizi isteriz, alamayınca da kriz geçiririz. Ama deniyin, tekrar deneyin.


Güven ve şeffaflık

Hepimiz hayatımızın bir noktasında yalan söyledik. Bazı yalanlar büyük, bazıları küçük ve beyaz. Birbirinize karşı şeffaf olmak, onu koruyacak güçlü bir evliliğin unsurudur. Küçük yalanlara izin vermeye başladığımızda, büyük yalanlara dönüşebilirler. Büyük yalanlar evliliğinizden ayrıldığında, iyileşmek ve tekrar güvenmeyi öğrenmek imkansız değilse de zor olabilir.


Ne kadar zor olursa olsun en başından itibaren her konuda şeffaf olmanız önemlidir. Şeffaf olmak kolay değil. Bu, insan olduğumuzu kabul etmemiz gerektiği anlamına gelir; ki hata yaparız.


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Takım çalışması

Aynı yerden bakmak bazen kolay olan bir şey değildir. İki farklı geçmişe sahip iki farklı insan olduğunuz için ekip çalışması yapmak bazen zordur. Hayatı birlikte yaşamak, ayrı yaşamaktan çok daha iyidir.


Birinin hemen yanında olabilirsin ama sanki kilometrelerce uzaktaymış gibi hissedebilirsin. Bir şeyin farklı olmasını dilemek, sizin ve eşinizin sağlıklı bir evlilik yapmasına yardımcı olmaz. Ama bu konuda bir şeyler yapabilirsiniz. İlk adımı atmak en zor kısımdır. Bunu oldukça zor ve ağır bir yoldan geçen bir çiftten alın. Umut var.


Evliliğinizde ne kadar mutlusunuz?

1. Sevişirken birbirinize ne istediğinizi soruyor musunuz ve birbirinizin isteklerini karşılıklı yapıyor musunuz?
Hayır, yatakta birbirimize karşı fazla açık değiliz.
Elbette! Birlikteyken aldığımız keyfi çoğaltmak için ne gerekirse yaparız...
Duruma göre değişir...
2. Herhangi bir konuda her gün en az bir kez sesiniz yükselerek tartışıyor musunuz?
Neredeyse her gün tartışmadan duramıyoruz...
Nadiren tartışırız ama sesimiz kolay kolay yükselmez...
Arada sırada sesimizi yükselterek tartıştığımız olur...
3. Sık sık kendinize “Onunla neden evlendim?” diye soruyor musunuz?
Hemen hemen her gün!
Bu soru aklıma geldiğinde hep güzel cevaplar buluyorum!
Arada sırada \'ne yapıyoruz biz?\' dediğim oluyor...
4. Aranızda sorun çıkmaması için ona yalan söylüyor musunuz?
Eğer sorun çıkacaksa yalan söylemeyi tercih ederim.
Hayır, sorun dahi çıksa yalanı tercih etmem.
Arada sırada küçük beyaz yalanlardan zarar gelmez herhalde...
5. Sizce daha zengin olsanız daha mutlu olur musunuz?
Elbette! Para var huzur var...
Parayla saadet olmaz! Biz birbirimize yeteriz...
Biraz daha zengin olsak fena olmazdı tabii...
6. Birinizin kıskançlığı sebebiyle çok istediğiniz halde yapamadığınız şeyler var mı?
O beni darlıyorsa, ben de onu darlarım!
Kıskançlık durumlarında birbirimizi kısıtlamak yerine konuşmayı tercih ediyoruz
Abartılı bir kıskançlık yok ama arada sırada birbirimizi rahat hissettirmek için bir şeylerden ödün veriyoruz tabii
7. Ailelerinizle ilgili tartışıyor musunuz?
Aileler=Tartışma!
Önceliğimiz saygıdır, asla aile konusunda tartışmayız
Arada sırada kaynanalar ortalığı karıştırıyor açıkçası...
8. Evliliğinizle ilgili sizi mutsuz eden durumları başkalarıyla konuşuyor musunuz?
Konuşmazsam rahatlayamam ki!
Sıkıntılarımızı dışarıya çok yansıtmamayı tercih ediyoruz
Her konuda değil ama bazen evlilik hakkında başkalarıyla dertleştiğimiz oluyor
9. Eşinizin bir davranışının yanlış olduğunu düşündüğünüzde onu sert bir dille mi eleştirirsiniz?
Yanlış yapıyorsa bunu yumuşatarak söylemenin bir manası yok!
Önce durumu fark etmesi için konuşmayı seçerim...
Bazen tepem atıyor ve sert ifadeler kullanabiliyorum
10. Akşamları ikinizin de birlikte yapmaktan mutlu olduğu şeyler var mı? Film izlemek, sohbet etmek gibi…
Akşamlarımız da olmasa bu hayat çekilmez ki... Birlikte keyifli vakit geçirmeyi çok seviyoruz.
Herkes kendi dünyasında takılıyor
Her gün olmasa da arada bir birlikte takıldığımız oluyor

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