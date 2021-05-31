Biz kadınlar her şeyden önce partnerlerimizin doğruyu söylemesini istediğimizi söylerken yalnız olmadığınızı biliyorum. Güven ve şeffaflık bir kadının en temel ihtiyaçlarından biridir. Ve erkekler bizim hakkımızda bunu bilseler bile, hala yalan söyleyip söylememe konusunda kendileri ile mücadele ediyor. Sonunda ilişkiler daha az zarar görse bile erkekler neden yalan söyleme ihtiyacı hisseder?

Partneriniz, yalan söylemenin sizin veya ilişkiniz için alışılmış, yıkıcı olduğunu biliyorsa ve bu durumu değiştirmek için yardım aramıyorsa, o zaman bir terapistten veya akıl hocasından kesinlikle tavsiyeye ihtiyaç duyulduğunu anlamaları gerekir. Yalan söylediğinin 8 işareti yazısını okumak için tıklayın...

Erkekler hangi nedenlerden dolayı yalan söyler?

Sevdiğiniz adam size yalan söylediğinde, bu en incitici deneyimlerden biridir. Kadınlar bir ilişkide güvene ihtiyaç duyduğu ve bunu arzuladığı için, yalnızca bir yalanın kendisini ve partnerine bakışını tamamen ortadan kaldırması mantıklıdır. Özünde, basit bir yalan, iyi bir ilişkiyi mahvedebilir ve bir evlilikte güvensizliğe kapı açabilir.

Çoğu iyi adam, yalan söylediğinde, bunun istediği için değil, sizi memnun etme konusundaki ihtiyaçlarından kaynaklanıyor.

Bir adam yalan söylediğinde, yalan söylemek onun seçimidir. Ve bir ilişkide güveni sağlamak için, onun yalan söylemesinin sorumluluğunu almak yine de erkeğin sorumluluğundadır.

Geçenlerde, eşinin yıllar önce yardım isteyeceğine söz verdiği bir konuda kendisine yalan söyleyen bir arkadaşımla konuştum. Bu sorunun üstesinden geldiğini iddia ederek, yedi yıl sonraya kadar ona sürekli inandı, her şey ortaya çıktı. Haberi duyduktan sonra eşime baktım ve öfkeyle “Erkekler neden yalan söyler? Neden gerçeği söyleyemiyorlar? Erkeklerin tüm ilişkilerini bir yalan üzerine riske atmaya değer mi?” Yalan söylemenin acısını ve kendi ilişkimde yaptıklarını deneyimleyerek, onunla çok daha küçük bir düzeyde özdeşleşebildim. Bu yüzden eşime zor soruyu sordum.

İşte söylediği şey.

“Bence erkekler üç nedenden dolayı yalan söyler: Utanırlar, sevdiklerini incitmek veya hayal kırıklığına uğratmak istemezler ve genel olarak herkesi memnun etme arzusu vardır - memnun etmek için en önemli kişi eştir. Ayrıca herkesin kendisi hakkında doğru olduğuna inandıkları şeylerin başarısız olduklarını bilmelerini de istemiyorlar.” Vay. Bu basit cevap bana eşim hakkında çok şey anlattı. İstisnalar olduğu için, o anda eşimin bana yalan söylediğinde bunun bana karşı kötü bir kan davası olmadığını biliyordum. Bana zarar vermek istediği için değildi. Çünkü ilişkimizi ve itibarını korumak istiyordu.

Ve bu sebep yalan söylemeyi hak etmese de, biz kadınların neyi, neden yaptıklarını daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

1. Erkekler utandıkları için yalan söylerler

Oğlum yalan söyledikten sonra ona sevimsiz ya da dünyanın en kötü insanı gibi hissettirmemeye çalışıyorum. Onun yalanına değinirim ve ona uygun sonuçları veririm. Ancak ona bizim tarafımızdan tamamen bağışlandığını hatırlatırım. Bu tür bir yönlendirme, çocuğunuzun utanç ve suçluluk duygusunu anlamasına yardımcı olur. Utanç, bir dahaki sefere yalanı daha iyi saklamaya yol açar.

Aynı şey yetişkinler için de geçerli. Ve eğer çocukken özür dilemeyi uygun şekilde öğrenmişsek, bu daha kolay olacaktır.

Bir hata yaptığımızda, itirafa, tövbeye ve suçluluktan özgürlüğe ulaşacağız. Ancak bunu tam olarak anlayamadığımızda utanacağız ve belki de iyi niyetimizi değiştirmek ve sahtekârlığımızı ilerletmemeyi başaramayacağız.

İyi adamlar eşlerini duygusal ve fiziksel olarak korumak isterler. Bu yüzden yaptıkları bir şey yüzünden bunu bozduklarında erkekler utanır ve ne yaptıklarını bilmenizi istemezler. Yani yalan söylüyorlar.

Yalan söylüyorlar çünkü kendi zihinlerinde, size verdikleri zarar konusunda dürüst olmaktansa sizi incitmemenin daha iyi olduğuna dair bir yalana inanıyorlar. Ancak yalan, alıcı karşıdaki kişi için başka bir incinme unsurudur ve gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte, dürüst olmanın her şeyden önce daha iyi olacağını anlayacaklardır.

Çoğu erkek şu üç nedenden dolayı sürekli yalan söyler: Utanç, koruma ve itibar.

2. Erkekler yalan söyler çünkü sizi korumak isterler

Hareketlerinin bir şekilde size duygusal olarak zarar vereceğini veya ona olan güveninizi etkileyeceğini biliyorsa, çoğu zaman yalan söyler. Partneriniz size yalan söylemeyi seçtiğinde bu asla sizin sorumluluğunuzda olmadığından, yaptıkları ve sizi inciten bir şey hakkında dürüst olduklarında lütuf ve bağışlayıcılık göstermenize izin verebilir. Bu, yanlış bir şey yaptıklarında onlardan nefret etmeyeceğinizi ve size karşı şeffaf olmak istediklerini görmelerine yardımcı olacaktır.

Bu mantıklı mı?

Diyelim ki yaptıkları bir şey hakkında size dürüst davrandılar. Buna karşı tepkiniz, yalan söylemek hala onların tercihi olsa bile gelecekte şeffaf olmalarının önünü açabilir. Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? yazısını okumak için tıklayın...

3. Erkekler yalan söyler çünkü başarısız olduklarını bilmenizi istemezler

Erkeklerin neden başarısız gibi hissettikleri konusunun derinliklerine inebiliriz. Çoğu erkek, işe gitmek için kapıdan çıktığında, kimsenin ne kadar başarısız olduğunu anlamamasını umar. Partnerinizin bu mücadelesini anladığınızda, neden bazen yalan söyleme ihtiyacı hissettiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Yine, bu yalan söylediğinde bir gerekçe değildir. Erkeklerin yalan söylemesinin en büyük sebebinin sizi hayal kırıklığına uğratmak istememeleri ya da başarısız olduklarını bilmenize yardımcı olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor.

Partnerinizin mücadesini anlayarak, sizi hayal kırıklığına uğratsa bile onu yine de seveceğinizi ve ona hayran kalacağınızı anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Bu, size karşı dürüst olmaya karar verdiği zamanlarda bir geçiş yapmayacağınızı bilerek şeffaf olmasına yardımcı olacaktır.

Özetle: Kadınların yalan söylediğinde, arkasındaki neden'i anladıklarında partnerlerini anlamalarına, affetmelerine ve lütufta bulunmalarına yardımcı olur.

Kaynak: https://wordfromthebird.blog/the-blog/why-do-men-lie/