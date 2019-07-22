Uzun evliliklerin sırları...

Evliliğin uzun sürmesi için neler yapılmalı?

Amerikalı çift terapisti Winifred Reilly'in uzun bir evlilik için önerdikleri...

Çoğumuz evlenirken sonsuz mutluluğa giden yolda bir adım attığımızı düşünürüz. Ne olursa olsun aşk sayesinde bir yol bulunacağına inanırız. Fakat aslında evliliği devam ettirebilmek için çok çaba sarfetmek gerekir. Bu zorlu ama güzel yolda yürürken tecrübeli insanlardan fikir almakta da fayda vardır. Amerikalı bir çift terapisti olan Winifred Reilly'in 40 yıllık bir evliliği var. Bu evlilik sayesinde öğrendiği bazı şeyler ise şunlar...

Evliliğin ortaklık olduğunu unutmayın

Evliliğinizin bir ortaklık olduğunu, kölelik olmadığını unutmayın. İstediğinizi almanız tabii ki önemli fakat partneriniz tüm beklentilerinizi karşılamak zorunda değil. İkiniz de bunu kabul etmeli ve evliliğinizi bu şekilde yürütmelisiniz.



Sorunlar için karşı tarafı suçlamayın

Hayatınızda olan zorluklar için sorumluluk almayı bilmelisiniz. Yaşanan sorunlar için karşı tarafı suçlamak en kolay yoldur fakat bunun ilişkinizi yıpratmaktan başka bir işe yaramaycağını unutmayın.

Farklılıklarınıza saygı duyun

İkiniz de farklı kişiliklere sahipsiniz, bu da sizi iki yol ayrımına sürükler: Ya hayatınız renkli ve büyülü bir hale gelir ya da ikiniz de çıldırmaya başlarsınız. Eğer yeni fikirlere açık bir insansanız evliliğinizi eğlenceli bir serüvene çevirebilirsiniz.

Tartışmaları birbirinizi tanımak için kullanın

Tartışmalarınızı, ilişkinizi geliştirmeye yardımcı fırsatlar olarak değerlendirin. Çünkü partnerinizle yaptığınız bu tartışmalar, size güçlü ve zayıf tönleriniz hakkında bilgi verir. Aynı zamanda unutmayın ki kavga etmeniz, yardıma, ilgiye veya desteğe ihtiyacınız olduğunu yansıtır.

Partnerinizin düşüncelerine önem verin

Şiddetli bir tartışmanın içindeyken partnerinize ne düşündüğünü sorun. Bu basit soru, kavganızın ateşinin biraz da olsa sönmesini ve konuya başka bir açıdan bakmanızı sağlar. Aynı zamanda partnerinizin fikrini önemsediğinizi de göstermiş olursunuz. Fakat bunu yaparken karşı tarafın söylediklerine iyice kulak vermeye dikkat edin. Böylelikle kendi düşüncelerinize odaklanırken hangi noktaları gözden kaçırdığınızı görmüş olursunuz.

Affetmeyi öğrenin

Affetmek, öğrenmeniz gereken en önemli şeylerden biridir. İki tarafın da sonsuz hata yapabileceğini unutmayın. Bu yüzden partneriniz bir hata yaptığında sizin de bir gün aynı hataya düşebileceğinizi düşünmek onu affetmenizi kolaylaştırır.

Yüksek beklentiler içinde olmayın

İlişkinize iki tarafın da eşit derecede katkıda bulunmasını istiyorsanız, bu düşüncenizi gözden geçirmenizde fayda var. Bazen bir tarafın diğerinden daha fazla sorumluluk alması ve bazı şeylere daha fazla dikkat etmesi doğaldır. Bu yüzden sorumluluk almaktan hiçbir zaman çekinmemeli ve partnerinizin tüm beklentilerinizi karşılayamayacağını bilmelisiniz.

Partnerinizi aksatmayın

Çok yoğun olduğunuz zamanlar olabilir. Bu zamanlarda bile eşinize günaydın demeyi ve yanağına bir öpücük kondurmayı unutmayın. Bu küçük öpücük, ilişkinizi dinç tutmanıza yardımcı olacaktır.

Kimsenin ilişkisi mükemmel değil unutmayın

Etrafınızdaki çiftlerin ilişkileri ve hayatları size sorunsuz gibi gelse de onların da üstesinden gelmeye çalıştıkları problemler olduğunu unutmayın. Yaşadığınız problemler sizde ya da partnerinizde büyük sorunlar olduğunu göstermez. Aksine ilişkinizin güçlenmesini ve daha da yakınlaşmanızı sağlar.

Her zaman aşk dolu olmayı beklemeyin

Bazen partnerinize aşık olmadığınızı ve hatta ondan nefret ettiğinizi düşünebilirsiniz. Bu normal bir durumdur. Hemen saçma sonuçlara varmanıza gerek yok. Bu durumdan faydalanıp ilişkinizi gözden geçirmeli ve yanlış giden şeylere bir dur demelisiniz.

Asla 'Asla!' demeyin

"Bu konu hakkında bir daha asla tartışmam!" diye düşünmemelisiniz. Çünkü tamamen sizin gibi düşünen birini asla bulamayacaksınız. Mutlaka anlaşmazlığa düştüğünüz noktalar olacaktır.

Aranıza önemsiz kavgaları sokmayın

Ne kadar uzun süredir evli olduğunuz veya birlikte ne zorluklar atlattığınız önemli değil. Bazen kendinizi ikiniz için de anlam ifade etmeyen tartışmaların ortasında bulabilirsiniz. Bunun gibi durumlarda konunun önemsiz olduğunu gözden kaçırmamalısınız.

Hayatın çok kısa olduğunu unutmayın. Bu yüzden yarın aklınıza bile gelmeyecek sebepler yüzünden tartışmayı bırakın ve evliliğinizin keyfini çıkarın.