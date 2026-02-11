Gözyaşlarını saklamayan hatalı bir erkek

İtalya'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nda dereceye giren Norveçli biatloncu Sturla Holm Lægreid, erkekler 20 km biatlonda bronz madalya getiren yarış sonrasında Norveç yayın kuruluşu NRK'ye konuşurken kız arkadaşını aldattığını itiraf etti. "Altı ay önce hayatımın aşkıyla tanıştım. Dünyanın en güzel, en tatlı insanı. Ve üç ay önce hayatımın en büyük hatasını yaptım ve onu aldattım" diye konuşan sporcu, "onun benim için gerçekten ne ifade ettiğini görme şansı olmasını umuyorum" diye ifade etti.

Spor çevreleri bu anı şaşkınlıkla karşılasa da, birçok kişi sporcunun sözlerini erkeklerin duygularını bastırmaya zorlandığı bir dünyada cesur ve samimi buldu. Lægreid ise yaşadıklarını “Hayatımın en kötü haftasıydı” sözleriyle anlattı ve "Onu geri kazanmak için hiçbir şey denemediğimi düşünmek istemiyorum" dedi.

28 yaşındaki sporcu, bir hafta önce partnerine olanları anlattığını söyledi. Lægreid, “Şu an bunu söyleyerek tam olarak ne demek istediğimden emin değilim ama son günlerde spor ikinci plana düştü. Bunu onunla paylaşabilmeyi çok isterdim," dedi.

Yarıştan sonra Anterselva Biathlon Arena’da yapılan basın toplantısında, röportajda bahsettiği eski kız arkadaşının tepkisi soruldu. Sporcu, şöyle yanıt verdi: “Evet, bahsettiğim kızdan henüz bir tepki almadım. Ve mutluyum çünkü belki henüz görmedi, belki de doğru zamanda görecektir. Umarım onun için durumu daha da kötüleştirmem. Ama belki de yardımcı olur, bilmiyorum. Umarım sonunda mutlu bir son olur... yani zaman ne gösterecek göreceğiz." (Haber ve görsel: AP) İlginizi çekebilir: Aldatma eylemi ne zaman başlar? İLİŞKİ Neden aldatılır?