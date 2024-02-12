Çikolatalı kahveli unsuz kek

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden unsuz bir kek tarifi!

Çikolatalı kahveli unsuz kek
Yaşam
Giriş: 12 Şubat 2024 09:55 Güncelleme: 12 Şubat 2024 12:27
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Çikolata ve kahve tadının yoğun hissedildiği unsuz nefis keki sevdiklerinizi mutlu etmek için kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Glutensiz beslenenler için de uygun olan kek dilimlendikten sonra kapalı kapta dondurucuda yaklaşık bir ay saklanabilir...


Servis: 20 cm’lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 - 22 dakika


Malzemeler:

250 ml’lik bardak ölçüsüyle:

  • 1 çay kaşığı tereyağı, kalıp için
  • 120 gr bitter çikolata, % 60 kakao oranında
  • 100 gr tereyağı
  • Yarım bardak kakao
  • Yarım bardak toz şeker
  • 1 tepeleme tatlı kaşığı espresso tozu veya granül kahve
  • 1 tutam tuz
  • 4 M boy yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü




Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • Orman meyveleri

Yapılışı:

*Kelepçeli kabın tabanına pişirme kağıdı serin ve yanlarını 1 çay kaşığı tereyağı ile yağlayın.


*Çikolatayı küçük parçalara ayırıp tereyağı ile birlikte orta boy cam kaseye alın ve benmari usulü eritin ve iyice karıştırın.


*Kakaoyu eleyerek eritilmiş çikolata & tereyağı karışımına ekleyin, espresso tozu, toz şeker ve tuzu da ilave edip spatula ile karıştırın (bu aşamada pütürlü ve koyu kıvamlı olan karışım yumurtaları ekleyince pürüzsüz kıvamda oluyor). Yumurtaları birer birer eklerken bir yandan mikserle çırpmaya devam edin. Vanilya özütünü de ilave edip kek hamuru pürüzsüz kıvama gelene kadar 3 - 4 dakika daha çırparak yağlanmış kalıba aktarın.


*175 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 20 - 22 dakika pişirin. Üzeri kabuk bağlayıp çatlaklar oluşmuşsa ve içi hafif yumuşaksa kek pişmiş demektir (fırından çıkınca kabarmış olan kek soğuyunca ortası hafif çöküyor, bu tarz kekler için normal bir durumdur, endişelenmeyin).


*Kek tamamen soğuyunca servis tabağına geçirin ve üzerine pudra şekeri serpiştirin ve dilediğiniz orman meyveleriyle süsleyin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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