Kremalı kestane çorbası 

Fransız mutfağından;

Kremamsı kıvamı, damakta derinden bıraktığı muskat, karabiber kekik ve karanfil aromasıyla çok lezzetli olan kestane çorbası. Kestaneyi kolay közleme yöntemi: Airfriyer'da kestane nasıl közlenir?

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

Yarım kg kestane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 mor soğan, yemeklik doğranmış

1 bardak et suyu

4 bardak sıcak su

1 çay kaşığı tuz

———————

2 - 3 dal kekik

3 karanfil

———————

Yarım kutu krema, 100 ml

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

1 çay kaşığı karabiber

Servis esnasında;

4 tatlı kaşığı krema

Frenk soğanı veya ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

*Kestaneleri közleyip kabuklarını soyun (kestane közleme yöntemi linki yukarıda). 4 adetini servis esnasında kullanmak üzere kenara ayırın.

*Tereyağı ve zeytinyağını orta boy tencereye alın, kısık ateşte tereyağı erimeye başlayınca doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun. Kestaneleri elinizle iri parçalara bölerek tencereye ekleyin ve 2- 3 dakika soteledikten sonra et suyu, su ve tuzu ilave edin. Kekik ve karanfilleri kilitli çay süzgecine alın ve tencereye ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

*Kekik ve karanfili tenceden çıkartıp çorbayı blenderden geçirin. Krema, muskat ve karabiberi ilave ederek karıştırın ve ocağı kapatın.

*Çorbayı kaselere pay edin, kenara ayırdığınız kestane, krema, frenk soğanı veya maydanoz ile süsleyerek sıcak olarak servis edin.

Kısa bir not;

*Tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...