Ispanaklı fıstıklı borani

Kış mevsiminin en çok kullanılan sebzelerinin başında gelen ıspanak ile fıstıklı & süzme yoğurtlu boraniyi meze veya yemek öncesi için iştah açıcı lezzet olarak kolaylıkla hazırlayabilirsiniz... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Ispanaklı fıstıklı borani
Yaşam
Giriş: 23 Aralık 2022 10:30
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Tarif öncesi Borani’nin ne anlama geldiği hakkında kısaca bilgi vermek isterim; ülkemizde her yörede farklı yemeklere verilen Borani adı “bir yemek değil”, “bir yemek çeşitidir.” Sebze veya etler sotelendikten ya da haşlandıktan sonra üzerlerine sade veya sarımsaklı yoğurt ilave edildiğinde bu tarz yemekler Borani olarak adlandırılıyor…


Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika


Ispanaklı fıstıklı borani malzemeler:

  • 1 kg ıspanak

  • 2 kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 300 gr süzme yoğurt

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 20 gr çam fıstığı

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber





Ispanaklı fıstıklı borani yapılışı:

*Ispanakları yıkayıp sebze kurutucusu ile kuruttuktan sonra incecik doğrayın.


*Geniş bir tencereye iki yemek kaşığı zeytinyağı ve soğanı alın, orta ateşte soğan yumuşayana kadar kavurun. Doğranmış ıspanaklar ve tuzu ekleyip açık ateşte tencenin kapağı kapalı olarak 4 - 5 dakika pişirin. Sonrasında tencerenin kapağını açıp ıspanak suyunu çekene kadar kavurarak karabiberi ilave edin ve ocağı kapatın. Tamamen soğuyana kadar kenarda bekletin.


*Süzme yoğurdu sarımsak tozuyla birlikte soğuyan ıspanağa ekleyerek karıştırın ve servis tabağına geçirin.


*Çam fıstığını tavada kısık ateşte soteleyip kenara alın, aynı tavaya üç yemek kaşığı zeytinyağı akıtın, kısık ateşte yağ ısınınca toz kırmızı biberi ekleyip ocağı kapatın.


*Kavrulmuş fıstıkları yoğurtlu ıspanağın üzerine serpiştirip toz biberli yağı üzerine gezdirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…




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