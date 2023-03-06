Kandil simidi tarifi

Geleneksel lezzet;

Kandil simidi çocukluk yıllarımda kandillerde babamın getirdiği, sonrasında oğlumun her kandilde dedesini anarak aldığı bizim evde anılarla dolu özel bir lezzettir...

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan kandil simitini evde de kolaylıkla yapabiliriz. Yerken ağızda dağılan mis gibi mahlep aromalı kandil simitini susamlı veya çörek otlu dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz...

Servis: 26 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;

125 gr tereyağı, oda ısısında

1 yumurta

Yarım bardak zeytinyağı

1/4 bardak süt

1 yemek kaşığı elma sirkesi

3 bardak + 2 tepeleme yemek kaşığı un, elenmiş

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Susamlı kandil simidini bulamak için;

2 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı su

1 bardak kavrulmuş susam

Çörek otlu kandil simidi için;

1 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı:

* Tereyağı, yumurta, zeytinyağı, süt ve elma sirkesini geniş bir kaba alarak iyice karıştırın. Un, şeker, mahlep, tuz ve kabartma tozunu ilave ederek yoğurun (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz).

* Pekmez ve suyu bir kasede karıştırın, ayrı bir kaseye susamı aktarın. İki fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

* Susamlı kandil simiti için; Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın, temiz bir tezgah üzerinde yaklaşık 15 cm uzunluğunda olacak gibi ince rulolar yapın, hamurların uç kısımlarını birleştirip simit şekli verin. Simit şekli verdiğiniz hamurları önce pekmezli suya batırın, sonrasında susama iyice bulayıp aralıklı olarak tepsiye sıralayın.

* Çörek otlu kandil simiti için; Hamurlara simit şeklini verdikten sonra aralıklı olarak tepsiye sıralayın, üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatal yardımıyla hafif çizikler atarak çörek otu serpiştirin.

*Kandil simitlerini 175 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin, soğuyana kadar tepside bekletin.

Kısa bir not: Kapalı kapta bir hafta kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...