Kavrulmuş cevizli elmalı kereviz salatası 

Tarif defterimden;
Kerevize mesafeli yaklaşanların bile çok beğeneceği nefis salatayı yapılacaklar listenize alın derim...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Malzemeler:
- 250 gr süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 - 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu
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- 1 büyük kereviz
- 1 granny smith elma
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- 5 tam ceviz içi
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
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- 2 dal dereotu
- 2 yemek kaşığı nar tanesi
Yapılışı:
*Süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve dereotunu geniş bir kaseye aktarıp karıştırın.
*Kerevizin kabuğunu soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin, kararmaması için bekletmeden yoğurtlu kaşıma ekleyip karıştırın. Elmayı kabuğuyla veya kabuğunu soyup rendeleyerek kerevizli yoğurda ilave edip karıştırın ve servis tabağına aktarın.
*Ceviz içlerini iri parçalara ayırıp zeytinyağı ile birlikte küçük bir tavada orta ateşte 3 - 4 dakika kavurun, toz biberi ekleyip ocağı kapatın.
*Kereviz salatasını servis tabağına aktarın, kavrulmuş ceviz ve biberli yağı salatanın üzerine gezdirin. Dereotu yaprakları ve nar taneleriyle süsleyin.
Kısa bir not:
*Kereviz soyulduğunda rengi çabuk kararan bir sebze olduğundan yoğurtlu kaşımı önceden hazırlayıp rendelenmiş kerevizleri bekletmeden yoğurda eklemek bu tarifin en önemli püf noktası!
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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