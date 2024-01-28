Kavrulmuş cevizli elmalı kereviz salatası 

Müjgan Yurtseven'in bu tarifine bayılacaksınız. Kavrulmuş cevizlerin çok yakıştığı süzme yoğurtlu kereviz salatası...      

Kavrulmuş cevizli elmalı kereviz salatası 
Yaşam
Giriş: 28 Ocak 2024 23:39
ABONE OL

Tarif defterimden;

Kerevize mesafeli yaklaşanların bile çok beğeneceği nefis salatayı yapılacaklar listenize alın derim...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 250 gr süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 - 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

—————————

  • 1 büyük kereviz
  • 1 granny smith elma

—————————

  • 5 tam ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

—————————

  • 2 dal dereotu
  • 2 yemek kaşığı nar tanesi




Yapılışı:

*Süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve dereotunu geniş bir kaseye aktarıp karıştırın.


*Kerevizin kabuğunu soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin, kararmaması için bekletmeden yoğurtlu kaşıma ekleyip karıştırın. Elmayı kabuğuyla veya kabuğunu soyup rendeleyerek kerevizli yoğurda ilave edip karıştırın ve servis tabağına aktarın.


*Ceviz içlerini iri parçalara ayırıp zeytinyağı ile birlikte küçük bir tavada orta ateşte 3 - 4 dakika kavurun, toz biberi ekleyip ocağı kapatın.


*Kereviz salatasını servis tabağına aktarın, kavrulmuş ceviz ve biberli yağı salatanın üzerine gezdirin. Dereotu yaprakları ve nar taneleriyle süsleyin.


Kısa bir not:

*Kereviz soyulduğunda rengi çabuk kararan bir sebze olduğundan yoğurtlu kaşımı önceden hazırlayıp rendelenmiş kerevizleri bekletmeden yoğurda eklemek bu tarifin en önemli püf noktası!


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.