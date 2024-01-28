Kavrulmuş cevizli elmalı kereviz salatası 

Tarif defterimden;

Kerevize mesafeli yaklaşanların bile çok beğeneceği nefis salatayı yapılacaklar listenize alın derim...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

250 gr süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 - 2 diş sarımsak, ezilmiş

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı ince kıyılmış dereotu

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1 büyük kereviz

1 granny smith elma

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5 tam ceviz içi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

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2 dal dereotu

2 yemek kaşığı nar tanesi

Yapılışı:

*Süzme yoğurt, mayonez, sarımsak, tuz ve dereotunu geniş bir kaseye aktarıp karıştırın.

*Kerevizin kabuğunu soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin, kararmaması için bekletmeden yoğurtlu kaşıma ekleyip karıştırın. Elmayı kabuğuyla veya kabuğunu soyup rendeleyerek kerevizli yoğurda ilave edip karıştırın ve servis tabağına aktarın.

*Ceviz içlerini iri parçalara ayırıp zeytinyağı ile birlikte küçük bir tavada orta ateşte 3 - 4 dakika kavurun, toz biberi ekleyip ocağı kapatın.

*Kereviz salatasını servis tabağına aktarın, kavrulmuş ceviz ve biberli yağı salatanın üzerine gezdirin. Dereotu yaprakları ve nar taneleriyle süsleyin.

Kısa bir not:

*Kereviz soyulduğunda rengi çabuk kararan bir sebze olduğundan yoğurtlu kaşımı önceden hazırlayıp rendelenmiş kerevizleri bekletmeden yoğurda eklemek bu tarifin en önemli püf noktası!

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...