Aldatma eylemi ne zaman başlar?

Bir ilişki bir kez ortaya çıktıktan sonra genellikle ihanete uğrayan taraf, bu durumun ne zaman başladığını sorgular. Başlangıç anını bilmenin, sebebi belirmede ve gelecekte bu tür felaketleri önlemede yardımcı olacağını düşünürüz. İki kişinin bir iş yemeğinden sonra nasıl bir şeyler içtiğini, internette nasıl tanıştığını veya bir partide flört edip birkaç gün sonra buluşmayı nasıl kabul ettiğini düşünüyoruz. Kesin ayrıntılara odaklanıyoruz: Dizleri masanın altına değdiğinde, biri kolunu diğerinin beline hafifçe doladığında ve nereye gittikleri veya kime mesaj gönderdiği konusunda ilk kez yalan söylediklerinde. Ancak bir ilişkinin başlangıcı, iki başıboş insanın buluştuğu an ile aynı tutulmamalıdır. İşler, ilişkiye girecek kimse olmadan çok önce başlar. Kökenleri, ilişkinin içinde açılan, başlangıçtaki çok küçük çatlaklarda yatar. Aldatma, muhtemelen yeni bir kişinin adı anılmadan çok önce başlar.

Aldatma eyleminin başlangıcında, olayın öznesi olan kişiyle ne zaman tanıştıklarından çok ilişkiye, üç yaz önce mutfakta iyi gitmeyen bazı konuşmalara ya da beş yıl önce taksideki somurtkanlığa odaklanılmalıdır. Sonunda yoldan sapan tarafın anlık ama gerçek sebeplerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Bitmeyen meşguliyet: Nadiren elinize geçen bir hafta sonu, baş başa geçmektense farklı projelere ayrıldı, size ait olması gereken vakit ise hep ‘’daha önemli’’ bir iş için harcandı.

İhmal: Yoğun temponuzda vakit yaratıp görüşmek istediğinizde, karşı tarafın sizinle aynı heyecanı ve çabayı paylaşmadığını fark ettiniz.

Utandırma: Başkalarıyla birlikteyken, sohbeti canlı tutmak için sizin paylaşmaktan hoşlanmadığınız o anıyı seçti. Nasıl hissettiğiniz, çevredekilerin eğlencesinden daha önemli olmalıydı.

Sahiplik: Artık planlar size sorulmadan, programınız dikkate alınmadan yapılıyordu veya ortak alanlar, eşyalar fikrinize ihtiyaç duyulmadan değişebiliyordu.

Flört: Kasıtsız da olsa, belki kendisi de henüz farkına varmadan, hoşlanmayacağınız kadar samimi iletişimlerde bulunuyordu.

Çok fazla tartışma: Sıklıkla ufak da olsa sayıca fazla tartışmalar artık en özel anlarınızda dahi yaşanmaya başlamıştı.

Şefkat eksikliği: Başlattığınız ufak jestler karşılık bulmuyor, bazen uzattığınız el tutulmuyordu. Artık böyle romantik oyunlara gerek yoktu.

Cinsel çekimde azalma: Artık birbirinize karşı olan o güçlü çekim zayıflamıştı. Arzulama hissi giderek azalıyordu.

Bireysel olarak, bunların hiçbiri çok dramatik olmayabilir. Bunlardan birinin veya diğerinin bazı küçük versiyonları hemen hemen her gün oluyor olabilir. Yine de bunlardan herhangi biri, aldatılmanın başladığı an olabilir; olaya üçüncü kişi dahil olmadan çok önce, duygu zihnine yerleşmiştir. Aldatma olayı açığa çıktığında, somur şeylere, mesajlara, fotoğraflara odaklanmak yaygındır. Ancak bu sadece kendine hizmet eden, çıkmaz bir sokak. Üçüncü kişinin dahil olduğu andan daha geriye bakmalıyız. Devrim, cinsel eylemle ya da kirli metinlerle başlamadı; yıllar önce güneşli, masum bir gecede, hala çok fazla iyi niyetin olduğu, bir iyi geceler öpücüğünün verildiği ve partnerin buna nasıl karşılık verdiği konusunda kederlenildiği bir anda başladı. Bu, ilişkinin ve sorunlarının şimdilik düşünmeye hazır olduğundan çok daha acı verici ve derin olduğunu gösterebilir ama aynı zamanda daha doğru ve nihayetinde daha faydalı bir açıklama olabilir.

Referanslar:

“When Does An Affair Begin" Şuradan alındı: https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/when-does-an-affair-begin/