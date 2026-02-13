HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Kolay su böreği
Yemek Tarifleri

Kolay su böreği

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden çıkan bol sütlü ve peynirli börek, hazır yufkayla kısa sürede hazırlanıp içi yumuşacık, üzeri çıtır bir lezzet sunuyor.

Kolay su böreği
Giriş: 13 Şubat 2026, Cuma 00:18
Güncelleme: 13 Şubat 2026, Cuma 00:18

Tarif defterimden;

Hazır yufka ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz bol sütlü & peynirli, içi yumuşacık üzeri çıtır nefis börek.

Servis: 28 cm'lik fırın tepsisinde

Hazırlama & bekletme süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

  • 250 gr beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

——————————-

  • 3 yumurta
  • 125 gr tereyağı, eritilmiş
  • Yarım lt süt

——————————-

  • 4 yufka

Yapılışı:

*Peynir ve maydanozu karıştırıp kenarda bekletin.

*Tereyağının 1 tatlı kaşığı ile tepsiyi yağlayın.

*Yumurtaları büyük bir kap içinde iyice çırpın, tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın (yufkalar ve peynirli karışımı aynı kapta karıştıracağımızdan büyük kap tercih edin), bu karışımdan bir kepçe kadarını daha sonra üzerine sürmek için küçük bir kaseye aktarın.

*Yufkaların bir adetini ayırıp diğer 3 yufkayı elinizle küçük parçalara bölerek sütü karışıma ilave edin, peynirli & maydanozlu karışımı da ekleyip karıştırın. Kabın üzerini streç film ile kaplayarak yaklaşık 20 dakika buzdolabında bekletin.

*Kenara ayırdığınız bir yufkayı tepsinin kenarlarından taşacak gibi yağlanmış tepsiye yerleştirin, Üzerine buzdolabında beklettiğiniz sütlü, peynirli yufka karışımını aktarıp üzerini spatula ile düzeltin. Yufkanın kenarlarını pile yapar gibi ortaya doğru kapatın. Kenara ayırdığınız sütlü karışımı üzerine sürün.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.

Kısa bir not;

*Böreği akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

