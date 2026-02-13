Kolay su böreği

Tarif defterimden;

Hazır yufka ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz bol sütlü & peynirli, içi yumuşacık üzeri çıtır nefis börek.

Servis: 28 cm'lik fırın tepsisinde

Hazırlama & bekletme süresi: 40 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

250 gr beyaz peynir

250 gr beyaz peynir Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

——————————-

3 yumurta

3 yumurta 125 gr tereyağı, eritilmiş

125 gr tereyağı, eritilmiş Yarım lt süt

——————————-

4 yufka

Yapılışı:

*Peynir ve maydanozu karıştırıp kenarda bekletin.

*Tereyağının 1 tatlı kaşığı ile tepsiyi yağlayın.

*Yumurtaları büyük bir kap içinde iyice çırpın, tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın (yufkalar ve peynirli karışımı aynı kapta karıştıracağımızdan büyük kap tercih edin), bu karışımdan bir kepçe kadarını daha sonra üzerine sürmek için küçük bir kaseye aktarın.

*Yufkaların bir adetini ayırıp diğer 3 yufkayı elinizle küçük parçalara bölerek sütü karışıma ilave edin, peynirli & maydanozlu karışımı da ekleyip karıştırın. Kabın üzerini streç film ile kaplayarak yaklaşık 20 dakika buzdolabında bekletin.

*Kenara ayırdığınız bir yufkayı tepsinin kenarlarından taşacak gibi yağlanmış tepsiye yerleştirin, Üzerine buzdolabında beklettiğiniz sütlü, peynirli yufka karışımını aktarıp üzerini spatula ile düzeltin. Yufkanın kenarlarını pile yapar gibi ortaya doğru kapatın. Kenara ayırdığınız sütlü karışımı üzerine sürün. *175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Kısa bir not; *Böreği akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirebilirsiniz. Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...