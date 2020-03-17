Göz kapağı koyuluğunun 8 sebebi

Koyu renk göz kapakları yorgun görünmenize sebep olabilir. Koyu renk göz kapaklarının neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? “Göz kapağım kahverengi” diyorsanız sebepleri bunlar olabilir…

Makyajlı gibi göründüğü söylense de bazılarımız koyu renk göz kapaklarından şikayetçi… Koyu göz kapaklarının farklı nedenlerihakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız okumaya devam edin.

Genetik sebepler

Bazı araştırmacılar, koyu renk göz kapaklarının sebebinin genler olabileceğini söylüyor. Aynı ailede bir kişinin göz kapakları daha koyu, diğerlerininse daha açık renk olabiliyor. Ailenin başka üyelerinde de kahverengi göz kapağı varsa, sizde de büyük ihtimalle genetik sebeple olduğunu düşünebilirsiniz. Doğuştan olsa da gözaltlarında olduğu gibi stres ve yorgunluğun göz kapağı rengini daha da koyulaştırdığı bir gerçek.

Hamilelikte göz kapağının koyulaşması

Gebelik boyunca ciltte birçok değişiklik meydana gelebiliyor. Hamilelikte ortaya çıkan cilt rahatsızlıklarından biri melasma olarak görülüyor. Hamilelerin yüzlerinde kahverengi veya gri-kahverengi lekeler şeklinde rastlanan melasmanın hamilelik sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyleniyor, ancak kesin neden hala belirsiz. Melasma, göz kapağının koyu renk olması durumunun bir parçası olarak gösteriliyor.

Göz rahatsızlıkları sebebiyle renk değişikliği

Vücudun farklı bölgelerinde kendini gösteren ve can sıkıcı bir cilt hastalığı olan kronik egzama, bunun yanı sıra gözlerin alerjik iltihabı koyu renk göz kapaklarına sebep olabilir. Alerji esnasında sıvı birikmesi, göz kapaklarının renginin daha koyu görünmesine neden olurken gözleri ovalamak göz çevresindeki ciltte mikro düzeyde çizikler oluşturabilir ve dolayısıyla renkte de değişiklik olabilir.

Moğol lekesi kaynaklı göz kapağı rengi değişiklikleri

Dermalmelanositoz veya halk arasında bilinen adıyla Moğol lekelerinin, göz kapağı koyuluğu ile bağlantılı olduğunu söyleniyor. Tipik olarak, dermalmelanositozu olan kişilerde göz kapaklarında gri veya mavi-gri lekeler bulunur. Dermalmelanositoz, doğuştan veya sonradan gelişen nedenlerden kaynaklanabiliyor. Dermalmelanositozun sonradan gelişmesinin bazı nedenleri olarak ise güneş ışınlarına maruz kalma, hamilelikteki hormonal değişiklikler ve kronik egzama olarak gösteriliyor.

Kan damarlarının sayısındaki artış

Koyu göz kapaklarının bir başka yaygın nedeni, cildin incelmesi ve göz kapaklarının etrafındaki kan damarlarının varlığıdır. Bazı kadınlar, regl sırasında göz çevresindeki cildin koyulaştığını fark edebiliyor. Kan damarlarındaki artış da gözlerin altında kararmaya neden oluyor. Doktorların cildi elle gererek göz çevresindeki cilt altında artmış damarlanmayı gözlemesi ile tespit ediliyor. Cilt gerildiğinde renkte solma veya beyazlaşma görülürse, koyulaşmanın sebebi artmış olan kan damarları olarak düşünülüyor.

İlaçlar

Bazı ilaçlar koyu göz kapaklarına neden olabiliyor. Örneğin; glokom tedavisi için verilen bazı ilaçların 3 - 6 ay süresince kullanımından sonra göz kapaklarında koyulaşmaya yol açtığı görülebiliyor. İyi haber ise şu ki; etken madde olan bimatoprost içeren ilaçlar bırakıldığında göz kapaklarındaki koyulaşmanın geçtiği görülüyor.

Yaşlanmaya bağlı olarak gözyaşı oluğundaki incelme

Yaşla birlikte, gözlerin altındaki ve burnun yakınındaki bölgede gözyaşı olukları oluşabiliyor. Bu oluklar, göz çevresi bölgesindeki cildin yağ kaybı ve incelmesine bağlı olarak gelişebiliyor. Yaşa bağlı gelişen bu değişiklikler, göz kenarlarında gölgelenme olmasına ve koyu renkli bir görünüme sebep olabiliyor.

Çevresel etkiler

Ultraviyole radyasyon koyu göz kapaklarının koyuluğunu daha da arttırabilir. Klinik çalışmaların henüz doğrulamamasına rağmen, doktorlar diğer çevresel faktörlerin de koyu göz kapaklarına neden olabileceğini veya var olan koyuluğu kötüleşebileceğini belirtiyor. Bu faktörler kalitesiz uyku, stres, alkol ve sigara tüketimi olarak sıralanıyor.

Referanslar:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/dark-eyelids