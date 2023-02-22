Gökyüzünde muhteşem buluşma: Jüpiter, Ay ve Venüs

Güneş sistemimizdeki iki gezegen, Dünya'dan bakıldığında birbirine en yakın durumdalar. Jüpiter ve Venüs, uzun bir süre sonra gökyüzünde göksel dans yarattılar. En yakın olduklarında ise, iki gezegen 1 Mart'ta tam kavuşum oluşturacak.

Gezegensel birleşim nedir?

Kavuşma olarak da bilinen gezegensel buluşma, iki gezegenin Dünya'nın gece gökyüzünde birbirine yakın görünmesini ve hatta temas etmesidir. Gezegenler, birbirlerinden milyonlarca kilometre uzakta olmalarına rağmen, hizalanmalarından dolayı gece gökyüzünde aynı alanı kaplıyor gibi görünürler.

Göksel bir dans

Venüs ve Jüpiter şu anda gökyüzünde görülebilen en parlak iki gezegen ve her geçen gün birbirlerine biraz daha yaklaşıyorlar. Şubat ayının başında iki gezegen arasındaki mesafe 29 dereceydi ve bu ayın sonunda 2,3 dereceye düşecek.

1 Mart'ta Dünya'nın gizemli ikizi Venüs ve Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen Jüpiter birbirine en yakın şekilde görünecek. Venüs, Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzündeki en parlak 3. doğal cisim konumunda. O kadar göz kamaştırıcı derecede parlak ki, bazen gün ışığında bile görülebiliyor.

Ay'da bu ikiliye katıldı

Venüs ve Jüpiter yakınlaşırken Salı ve Çarşamba günü Ay da bu görsel şölene katılacak. Büyüyen hilal, Venüs'ün yaklaşık 7 derece altında görünerek sadece yüzde dört aydınlatılacak. Bu arada, Jüpiter yaklaşık sekiz derece ile ayrılmış olarak ikisinin üzerinde olacak. Ancak Ay, Çarşamba gününden sonra, bu iki gezegen Mart gezegen kavuşumu için birbirine yaklaşarak yolculuklarına devam etse de sonra birbirlerinden uzaklaşacaklar.