Göbeklitepe'den önce inşa edildiği düşünülen Mendik Tepe gün yüzüne çıkarılıyor
29 Ağustos 2025
Şanlıurfada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki ve "Tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe'den daha eski olduğu düşünülen Mendik Tepe kazılarında yerleşik hayata geçişin izleri araştırılıyor.



Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Mendik Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Douglas Baird: "Bu çalışmalar, hem Taş Tepeler Projesinin gelişimini hem de Neolitik dönemin nasıl başladığını ve geliştiğini anlamaya katkı sağlıyor. İnsanların yerleşik yaşama geçiş süreciyle ilgili veriler değerlendirilecek" açıklamasında bulundu.


Şanlıurfada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Taş Tepeler Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda, Göbeklitepe ve Karahantepeden daha eski olabileceği değerlendirilen Mendik Tepede Neolitik döneme ait izler gün yüzüne çıkarılıyor. Eyyübiye ilçesi kırsalındaki Payamlı Mahallesinde bulunan Mendik Tepe, Çakmak Tepe Kazı Başkanı Fatma Şahin tarafından keşfedildi.



Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Douglas Baird başkanlığında, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi işbirliği ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü desteğiyle 2024te başlatılan kazılar bu yıl da sürüyor.


Kazıda bulunan binaların işlevleri araştırılıyor

Prof. Dr. Douglas Baird, alanda farklı boyutlarda yapılar ortaya çıkarıldığını belirterek, bunların işlevlerini anlamaya çalıştıklarını söyledi.



Bölgede kazıların titizlikle yürütüldüğünü belirten Baird, şunları kaydetti: "Geçen yıl açtığımız kazılarda birçok bina ortaya çıktı. Bunların bazıları büyük, bazıları küçük. Bu yıl, bu farklılıkların nedenlerini anlamaya çalışacağız. Küçük yapılar depolama ya da yemek hazırlama gibi özel işler için mi kullanıldı? Dört-beş metrelik olanlar konut olabilir mi? Daha büyük olanlar ise konut mu yoksa ritüellerin düzenlendiği özel yapılar mıydı? Özellikle bir açmadaki büyük binanın sağlam ve özenli taş işçiliği dikkat çekiyor. Bu da yapının ritüel amaçlı olma ihtimalini güçlendiriyor."


"Neolotik dönemin en başlarına tarihlendiğini düşünüyoruz"

Mendik Tepe'nin Neolotik Dönemin en başlarına tarihlendiğini düşündüklerine dikkati çeken Baird, şöyle devam etti: "Burası Göbeklitepe ve Karahantepe gibi Taş Tepeler Projesinde olan diğer yerleşmelerle ilişkili ama onlardan biraz daha eski bir yerleşme olma ihtimali var. Neolotik dönemin en başlarına tarihlendiğini düşünüyoruz. Bu çalışmalar, hem Taş Tepeler Projesinin gelişimini hem de Neolitik dönemin nasıl başladığını ve geliştiğini anlamaya katkı sağlıyor. İnsanların yerleşik yaşama geçiş süreciyle ilgili veriler değerlendirilecek. Proje kapsamında, Fatma Şahinin kazdığı ve buraya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Çakmak Tepede de benzer tarihlere rastlanıyor ve her iki alanın, diğer taş tepe yerleşimlerinden biraz daha eski olabileceği görülüyor. Göbeklitepe ve Karahantepedeki gibi büyük "T" biçimli dikili taşlar yerine, burada "T" biçimli olmayan ancak dikili taşlara rastlanması, yerleşime özgü farklı bir özellik sunuyor."



