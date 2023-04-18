Türkiye UNESCO Dünya Mirası Listesi

1. Divri\u011fi Ulu Camii ve Dar\u00fc\u015f\u015fifas\u0131 (Sivas) 1985. 2. \u0130stanbul'un Tarihi Alanlar\u0131 (\u0130stanbul) 1985. 3. G\u00f6reme Mill\u00ee Park\u0131 ve Kapadokya (Nev\u015fehir) 1985 (Karma Miras Alan\u0131). 4. Hattu\u015fa: Hitit Ba\u015fkenti (\u00c7orum) 1986. 5. Nemrut Da\u011f\u0131 (Ad\u0131yaman) 1987. 6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alan\u0131). 7. Xanthos - Letoon (Antalya-Mu\u011fla) 1988. 8. Safranbolu \u015eehri (Karab\u00fck) 1994. 9. Truva Arkeolojik Alan\u0131 (\u00c7anakkale) 1998. 10. Edirne Selimiye Camii ve K\u00fclliyesi (Edirne) 2011. 11. \u00c7atalh\u00f6y\u00fck Neolitik Alan\u0131 (Konya) 2012. 12. Bursa ve Cumal\u0131k\u0131z\u0131k: Osmanl\u0131 \u0130mparatorlu\u011funun Do\u011fu\u015fu (Bursa) 2014. 13. Bergama \u00c7ok Katmanl\u0131 K\u00fclt\u00fcrel Peyzaj Alan\u0131 (\u0130zmir) 2014. 14. Diyarbak\u0131r Kalesi ve Hevsel Bah\u00e7eleri K\u00fclt\u00fcrel Peyzaj\u0131 (Diyarbak\u0131r) 2015. 15. Efes (\u0130zmir) 2015. 16. Ani Arkeolojik Alan\u0131 (Kars) 2016. 17. Aphrodisias (Ayd\u0131n) 2017. 18. G\u00f6beklitepe (\u015eanl\u0131urfa) 2018. 19. Arslantepe H\u00f6y\u00fc\u011f\u00fc (Malatya) 2021.
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