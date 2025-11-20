Gıda Güvenliği Toplantısı'ndan 8 yeni karar

İstanbul'da sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına almak ve halk sağlığını korumaya yönelik uygulanacak tedbirlerin görüşüldüğü Gıda Güvenliği Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde yürütülen gıda denetimleri, alınan önlemler, mevcut uygulamalar ve yeni kararlar değerlendirildi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Gözen, Cengiz Karabulut ve Dr. M. H. Nail Anlar'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Remzi Albayrak, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyürek, üniversite temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile başkan vekilleri, il müdürleri, meslek odaları temsilcileri, gıda mühendisliği alanında uzman akademisyenler ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda 8 karar alındı

Toplantıda gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla 8 karar alındı. Bu karalara göre:

İstanbul'da sokak satıcılarına ve işletme sahiplerine yapılan denetimler artırılacak.

Gıda satışı yapan işletmelerden istenen 'satılan numunelerin 72 saat korunması' şartı titizlikle uygulanacak.

Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde bulunması gereken soğuk zincirde aksaklıklara, yerel yönetim ve denetim ekipleri kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

İl genelinde gıda denetim komisyonları kurularak 24 saat usulüne göre gıda denetimleri gerçekleştirilecek.

İşletme sahipleri ve çalışanlar, gıda güvenliği ve hijyen eğitimlerine tabi tutulacak. Standartlara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacak.

Tüm işletmelerde 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması ve tüm kayıtların 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunluluğu getirilecek.

İlaçlama hizmeti veren firmalar, denetime tabi tutularak, standartlara uymadığı tespit edilenler hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.

Denetimler sırasında bozuk ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında idari işlemin yanı sıra savcılıklara suç duyurusunda da bulunulacak.

2025 denetim raporu açıklandı

Toplantıda ayrıca İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yapılan denetimler açıklandı. 11 aylık dönemde 135 bin 778 gıda işletmesine 196 bin 504 denetim yapıldığı açıklanırken uygunsuzluklar tespit edilen 8 bin 199 işletmeye 506 milyon 457 bin 754 lira ceza yazıldığı aktarıldı. Ayrıca 79 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, 237 işletmenin ise faaliyetten menedildiği aktarıldı. İşletmelerden 6 bin 745 numune alınarak incelendiği de belirtildi.

