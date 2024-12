Şükür listesi nasıl yapılır?

Kendimizin en iyi versiyonu olma yolculuğumuz hiç bitmeyen bir süreç. Hani şu sabah 5:30’da uyanıp meditasyon yapan, her gün spor salonuna giden, kahvaltıda yeşil smoothie içen ve zor bir iş günü hakkında arkadaşlarına şikayet etmeyen kişi… Ama gerçek hayatta? Çoğu zaman kendimizi, sabahları geç kalmış, kapıdan aceleyle çıkarken bulabiliyoruz. Metroda bir latte ve hamur işi yerken günün koşturmacasına başlıyor ve günü spor yapmayı atlayarak, bunun yerine TV izleyerek bitirebiliyoruz.

Günlük tutmayı, günlük olumlamaları ve şükran meditasyonlarını deneyebilirsiniz, ancak bunları bir-iki haftadan fazla sürdürebilmek çoğumuz için zor olabilir. Bu yüzden TikTok’ta yer alan “Bana Her Zaman İyi Şeyler Oluyor” adlı trend ilginizi çekebilir. Bu fikir, her gün sadece bir iyi şey yazmayı içeriyordu. Hem ruh halinizi iyileştirebilecek hem de uzun vadede sürdürülebilir hissettiren bir uygulama gibi görünüyor. "Şükür Listesi" de diyebileceğimiz “İyi Şeyler Listesi”ni uygulaması, hayatınızı şu şekilde dönüştürebilir;

“Şükür listesi" nedir? İyi şeyler listesi nasıl yapılır?

Fikir oldukça basit; Her gün, size olan iyi bir şeyi yazın; ister bir günlükte ister telefonunuzda bir not olarak. İdeal olarak her gün yeni bir şey yazarak zamanla, ruh halinizi yükseltmek veya hayatınızdaki iyilikleri hatırlamak için geri dönebileceğiniz bir pozitif anlar koleksiyonu oluşturursunuz. Bu, günlük hayatın olumlu yönlerini görmeye biraz teşvike ihtiyaç duyan kişiler ve ayrıca tam bir sabah ya da akşam şükran pratiğine sadık kalmakta zorlanan ama yine de faydalarını isteyenler için faydalı bir uygulama olabilir. Bu pratik, her gün yalnızca bir yeni şey yazmayı gerektirdiği için göz korkutucu değil.

Araştırmalar, düzenli olarak olumlu şeylere odaklanmanın genel mutluluğu artırabileceğini, zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini ve fiziksel stresi azaltabileceğini gösteriyor. Şükran pratiği yapmak, aynı zamanda artan iyimserlik ve zihinsel dayanıklılıkla da sonuçlanıyor.

Şükür listesi ne işe yarar?

Şükür listesi hazırlamak ve düzenli olarak şükretmek, kısacası şükran pratikleri uygulamak ruh haliniz üzerinde birçok fayda sağlar;

1. Aradığınızda, şükran duyabileceğiniz ne kadar çok yeni şey olduğunu fark edebilirsiniz

Bu yeni alışkanlığa başladığınızda, her gün aynı şeyleri yazacağınızdan ve listenize eklemek için yeni şeyler bulmakta zorlanacağınızdan endişelenebilirsiniz. İşinize, partnerinize, başınızın üstündeki bir çatıya şükran duymak kolaydır. Ancak her gün yazabileceğiniz yeni ve benzersiz güzel şeyleri fark etmeye özellikle dikkat ettiğinizde, her gün eklemek için ne seçeceğinize karar vermekte zorlandığınızı fark edip, şaşırabilirsiniz. Seçeneklerin fazlalığı karşısında, sadece bir şey yazma sınırına sadık kalmak, oldukça zor olabilir.

2. Şükran, farkındalık ve anda kalma aracıdır

“İyi Şeyler” listenizi oluşturmaya başladıktan birkaç gün sonra, daha önce fark etmediğiniz iyi şeyleri gün boyunca fark etmeye başlayabilirsiniz. Küçük, bazen sıradan görünen şeyler – metro’nun tam zamanında gelmesi, şehir merkezinde harika bir park yeri bulmak veya istediğinizkış hırkasının nihayet stokta olması gibi. Bu küçük anların büyük olaylarla aynı derecede değerli olduğunu fark edebilirsiniz: örneğin partnerinizle güzel bir restoranda akşam yemeği yemek ya da işte olumlu geri bildirim almak gibi. Hayatın daha ince zevklerine odaklanabilirsiniz, bu da her günü kendinizi biraz daha parlak hissettirebilir.

3. Daha fazla şükür, daha az negatiflik ve stres demektir

Kronik endişe ve fazla düşünme eğiliminde biri iseniz, genellikle stresin azalmasını vaat eden hızlı çözümleri şüpheyle karşılayabilirsiniz. “İyi Şeyler” listesi tutmanın tüm endişe eğilimlerinizi yok edeceğini söyleyemeyiz, ama yine de unutulmuş bir öğle yemeği gibi durumlarda stresin daha az olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tür durumlarda daha kolay sakinleşip, neyin doğru gittiğine odaklanmayı başarabilirsiniz. Örneğin, unutulan öğle yemeğiniz, favori öğle yemeği mekanınızda kendinize bir yemek ısmarlamanıza ve bu deneyimin yine de o gün listeme girmesine olanak tanıyabilir.

4. Şükür duymak, büyük bir zaman veya çaba gerektirmez

Yeni sağlıklı yaşam trendlerini denemeyi sevseniz de, bunları sürdürmek konusunda bazen bunalmış hissedebilirsiniz. “İyi Şeyler” listenizi tutarken, büyük şükran ve farkındalık uygulamalarının sağladığı faydalara çok daha kısa sürede ulaştığınızı görebilirsiniz. Her gece 30 saniye ayırarak iyi bir şey yazmak, size 30 dakikalık bir günlük seans veya 15 dakikalık bir meditasyon kadar etkili gelebilir. Şükür listenizi 30 gün boyunca sürdürdükten sonra, günlük yaşamı daha fazla takdir etme ve pozitiflikte artış gibi geleneksel şükran uygulamalarından elde ettiğiniz faydaları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda doğru giden şeylerin bir listesine sahip olmak, insanın daha mutlu ve daha minnettar hissetmesine neden olabiliyor. Şükretmenin ruh sağlığına faydalı olduğunu uzmanlar da onaylıyor.

5. Daha fazla şükran duyduğunuzu etrafınızdaki insanlar fark eder

“İyi Şeyler” listesi, birkaç hafta boyunca sürdüğünde yakınlarınızın genel bakış açınızda olumlu bir değişiklik fark etmelerine büyük bir kanıt olduğunu görebilirsiniz. Örneğin: Alarmınızı ertelemeden, erken bir antrenman sınıfına gitmek, genellikle girilmesi zor olan bir restoranda harika bir brunch yapmak gibi küçük farkındalıklar, yakınlarınızın da dikkatini olumlu yönde çekecektir.

Şükür listesi hazırlamak için ipuçları

• Her gün aynı saatte telefon hatırlatıcınızı ayarlayın (örneğin, yatmadan önce) ve “İyi Şeyler” listenize eklemek için unutmazsınız. Bu, alışkanlık haline gelene kadar devam etmenizi kolaylaştırır.

• Listenizi tutmak için en kolay yöntemi seçin: Telefonunuzdaki Notlar uygulaması, banyo aynasına yapıştırılmış bir not kağıdı veya özel bir defter.

• İlk başladığınızda ne ekleyeceğinizi düşünmekte zorlanıyorsanız, hatırlayın ki iyi şeyler her zaman büyük olmak zorunda değil; harika bir fincan kahve içmek ya da biraz daha iyi bir gün geçirmek gibi küçük şeyler de yeterlidir.

Referanslar: Devin Cleary Gooden, “I Tried a “Good Things List” for a Month, and the Results Were Better Than I Expected”, https://theeverygirl.com/good-things-list-for-mood/