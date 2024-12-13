Şükür listesi nasıl yapılır?

TikTok'ta trend olan ancak aslında kadim bir uygulama olan "Şükür listesi" nedir, nasıl yapılır? Şükran günlüğünden farkı nedir? Şükür listesi nasıl yapılır?

Şükür listesi nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 13 Aralık 2024 14:50 Güncelleme: 13 Aralık 2024 14:59
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Kendimizin en iyi versiyonu olma yolculuğumuz hiç bitmeyen bir süreç. Hani şu sabah 5:30’da uyanıp meditasyon yapan, her gün spor salonuna giden, kahvaltıda yeşil smoothie içen ve zor bir iş günü hakkında arkadaşlarına şikayet etmeyen kişi… Ama gerçek hayatta? Çoğu zaman kendimizi, sabahları geç kalmış, kapıdan aceleyle çıkarken bulabiliyoruz. Metroda bir latte ve hamur işi yerken günün koşturmacasına başlıyor ve günü spor yapmayı atlayarak, bunun yerine TV izleyerek bitirebiliyoruz.


Günlük tutmayı, günlük olumlamaları ve şükran meditasyonlarını deneyebilirsiniz, ancak bunları bir-iki haftadan fazla sürdürebilmek çoğumuz için zor olabilir. Bu yüzden TikTok’ta yer alan “Bana Her Zaman İyi Şeyler Oluyor” adlı trend ilginizi çekebilir. Bu fikir, her gün sadece bir iyi şey yazmayı içeriyordu. Hem ruh halinizi iyileştirebilecek hem de uzun vadede sürdürülebilir hissettiren bir uygulama gibi görünüyor. "Şükür Listesi" de diyebileceğimiz “İyi Şeyler Listesi”ni uygulaması, hayatınızı şu şekilde dönüştürebilir;


“Şükür listesi" nedir? İyi şeyler listesi nasıl yapılır?

Fikir oldukça basit; Her gün, size olan iyi bir şeyi yazın; ister bir günlükte ister telefonunuzda bir not olarak. İdeal olarak her gün yeni bir şey yazarak zamanla, ruh halinizi yükseltmek veya hayatınızdaki iyilikleri hatırlamak için geri dönebileceğiniz bir pozitif anlar koleksiyonu oluşturursunuz. Bu, günlük hayatın olumlu yönlerini görmeye biraz teşvike ihtiyaç duyan kişiler ve ayrıca tam bir sabah ya da akşam şükran pratiğine sadık kalmakta zorlanan ama yine de faydalarını isteyenler için faydalı bir uygulama olabilir. Bu pratik, her gün yalnızca bir yeni şey yazmayı gerektirdiği için göz korkutucu değil.


Araştırmalar, düzenli olarak olumlu şeylere odaklanmanın genel mutluluğu artırabileceğini, zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini ve fiziksel stresi azaltabileceğini gösteriyor. Şükran pratiği yapmak, aynı zamanda artan iyimserlik ve zihinsel dayanıklılıkla da sonuçlanıyor.


Şükür listesi ne işe yarar?

Şükür listesi hazırlamak ve düzenli olarak şükretmek, kısacası şükran pratikleri uygulamak ruh haliniz üzerinde birçok fayda sağlar;


1. Aradığınızda, şükran duyabileceğiniz ne kadar çok yeni şey olduğunu fark edebilirsiniz

Bu yeni alışkanlığa başladığınızda, her gün aynı şeyleri yazacağınızdan ve listenize eklemek için yeni şeyler bulmakta zorlanacağınızdan endişelenebilirsiniz. İşinize, partnerinize, başınızın üstündeki bir çatıya şükran duymak kolaydır. Ancak her gün yazabileceğiniz yeni ve benzersiz güzel şeyleri fark etmeye özellikle dikkat ettiğinizde, her gün eklemek için ne seçeceğinize karar vermekte zorlandığınızı fark edip, şaşırabilirsiniz. Seçeneklerin fazlalığı karşısında, sadece bir şey yazma sınırına sadık kalmak, oldukça zor olabilir.


2. Şükran, farkındalık ve anda kalma aracıdır

“İyi Şeyler” listenizi oluşturmaya başladıktan birkaç gün sonra, daha önce fark etmediğiniz iyi şeyleri gün boyunca fark etmeye başlayabilirsiniz. Küçük, bazen sıradan görünen şeyler – metro’nun tam zamanında gelmesi, şehir merkezinde harika bir park yeri bulmak veya istediğinizkış hırkasının nihayet stokta olması gibi. Bu küçük anların büyük olaylarla aynı derecede değerli olduğunu fark edebilirsiniz: örneğin partnerinizle güzel bir restoranda akşam yemeği yemek ya da işte olumlu geri bildirim almak gibi. Hayatın daha ince zevklerine odaklanabilirsiniz, bu da her günü kendinizi biraz daha parlak hissettirebilir.


3. Daha fazla şükür, daha az negatiflik ve stres demektir

Kronik endişe ve fazla düşünme eğiliminde biri iseniz, genellikle stresin azalmasını vaat eden hızlı çözümleri şüpheyle karşılayabilirsiniz. “İyi Şeyler” listesi tutmanın tüm endişe eğilimlerinizi yok edeceğini söyleyemeyiz, ama yine de unutulmuş bir öğle yemeği gibi durumlarda stresin daha az olduğunu fark edebilirsiniz. Bu tür durumlarda daha kolay sakinleşip, neyin doğru gittiğine odaklanmayı başarabilirsiniz. Örneğin, unutulan öğle yemeğiniz, favori öğle yemeği mekanınızda kendinize bir yemek ısmarlamanıza ve bu deneyimin yine de o gün listeme girmesine olanak tanıyabilir.


4. Şükür duymak, büyük bir zaman veya çaba gerektirmez

Yeni sağlıklı yaşam trendlerini denemeyi sevseniz de, bunları sürdürmek konusunda bazen bunalmış hissedebilirsiniz. “İyi Şeyler” listenizi tutarken, büyük şükran ve farkındalık uygulamalarının sağladığı faydalara çok daha kısa sürede ulaştığınızı görebilirsiniz. Her gece 30 saniye ayırarak iyi bir şey yazmak, size 30 dakikalık bir günlük seans veya 15 dakikalık bir meditasyon kadar etkili gelebilir. Şükür listenizi 30 gün boyunca sürdürdükten sonra, günlük yaşamı daha fazla takdir etme ve pozitiflikte artış gibi geleneksel şükran uygulamalarından elde ettiğiniz faydaları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda doğru giden şeylerin bir listesine sahip olmak, insanın daha mutlu ve daha minnettar hissetmesine neden olabiliyor. Şükretmenin ruh sağlığına faydalı olduğunu uzmanlar da onaylıyor.


5. Daha fazla şükran duyduğunuzu etrafınızdaki insanlar fark eder

“İyi Şeyler” listesi, birkaç hafta boyunca sürdüğünde yakınlarınızın genel bakış açınızda olumlu bir değişiklik fark etmelerine büyük bir kanıt olduğunu görebilirsiniz. Örneğin: Alarmınızı ertelemeden, erken bir antrenman sınıfına gitmek, genellikle girilmesi zor olan bir restoranda harika bir brunch yapmak gibi küçük farkındalıklar, yakınlarınızın da dikkatini olumlu yönde çekecektir.


Şükür listesi hazırlamak için ipuçları

• Her gün aynı saatte telefon hatırlatıcınızı ayarlayın (örneğin, yatmadan önce) ve “İyi Şeyler” listenize eklemek için unutmazsınız. Bu, alışkanlık haline gelene kadar devam etmenizi kolaylaştırır.

• Listenizi tutmak için en kolay yöntemi seçin: Telefonunuzdaki Notlar uygulaması, banyo aynasına yapıştırılmış bir not kağıdı veya özel bir defter.

• İlk başladığınızda ne ekleyeceğinizi düşünmekte zorlanıyorsanız, hatırlayın ki iyi şeyler her zaman büyük olmak zorunda değil; harika bir fincan kahve içmek ya da biraz daha iyi bir gün geçirmek gibi küçük şeyler de yeterlidir.


Referanslar: Devin Cleary Gooden, “I Tried a “Good Things List” for a Month, and the Results Were Better Than I Expected”, https://theeverygirl.com/good-things-list-for-mood/


Çocuğunuza şükran duymayı öğretin

Çocuklarınıza minnet ve şükran duygularını öğretmenin 10 yolu...

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Wall Street Journal'a göre, minnettarlığını gösteren çocuklar daha mutlu ve okulda da daha başarılı oluyorlar. Buna ek olarak şükran duymak, uyku düzenini sağlıyor ve dolayısı ile bireylerin daha fazla enerjiye sahip ve daha pozitif olmasını sağlıyor. Peki, çocuklarımıza bu değeri nasıl aşılayabiliriz? 1. Örnek olun Her zamanki gibi iş sizde başlıyor. İhtiyacı olanlarla paylaşım sürecine çocuklarınızı da dahil edin. Sahip olduğunuz her şey için minnettar olduğunuzu ve bir kısmını paylaşmak istediğinizi çocuklarınıza gösterin. Sizin düzenli olarak şükrettiğinizi ve elinizdekileri çevrenizdekilerle paylaştığınızı gören çocuğunuz, bunun nasıl yapılacağını öğrenecek, sizi ve başkalarını nasıl mutlu ettiğini kendi gözleriyle görecektir.
2. Çocuklarınızla etkileşimde bulunun Çocuklarla konuşmak onların motivasyon ve arzularını ortaya koymalarına yardımcı olur. Tüm sahip oldukları için minnettarlar mı? Bugün veya geçmişten en takdir ettikleri üç şey nedir? İlgi çekici sorular sorarak ve düşüncelerini süzgeçten geçirmelerini sağlayarak, minnettar olmaları gerektiği gerçeği ile yüzleşmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun için oyunlar bile uydurabilirsiniz! Şükretme oyunu, en sevdiğim üç özelliğimi bulma oyunu, vs...
3. Minnettar olmak için onları teşvik edin
Onları spontane olarak denemeniz için fırsatlar yakalayabilir ve şükranlarını gösterme şansı sunabilirsiniz. Yine de bunu yapmaları için onları zorlamaktan, azarlamaktan kaçının. Minnettarlıklarını ifade etmeleri için atmosfer sunun, yeter.
4. Kıtlık olan bir ortama sokun Araştırmalara göre, şükran en iyi kıtlık koşulları altında geliştirilir. Şanslı olanlarınız bereketli bir toplumda yetişmiş olsalar da, çocukların kıtlığın günlük aktivitelere hakim olduğu yerler görmeleri gereklidir. Bir kimsesizler yurdu ya da yaşlılar evi görmeleri onların sahip oldukları için minnettar olduklarını hissetmelerini sağlayacaktır.
5. Şükran değeri olanlar ile bağ kurun Çocuğunuzu minnet duymayı bilen insanlarla çevreleyin. Sahip olduklarının değerini bilmeyen, nankör insanlar onu kötü şekilde etkileyecektir.
6. Her talep ettiklerini vermeyin Varlıklı insanlar için, eldekilerin değiştirilmesi, yenilerini almak çok büyük sorun değildir. Ama eğer çocuklarınıza ihtiyaçları olandan fazlasını ve her istediklerini verirseniz, asla hali hazırda sahip oldukları için minnettarlık hissetmeyeceklerdir. çocuklarını mutlu etmeyi ve ellerinden geldiği sürece her istediklerini vermeyi severler. Ancak bu onların nankör ve şımarık olmasına sebep olabilir. Arada sırada da olsa talep ettiklerini hak etmelerini sağlamalısınız. Örneğin yeni bir bisiklet istiyorsa, önce matematik notlarını düzeltmesini isteyebilirsiniz. Böylece istedikleri şey için çaba harcamış olurlar ve kıymetini daha iyi bilip, minnet duyarlar.
7. Teşekkür kartları yazın Basit bir davranış gibi görünse de çocuklarınıza örnek olmak ve minnet duygusunu aşılamak için önemli bir jesttir. Ayrıca sıklıkla teşekkür ettiğinizden de emin olun. Teşekkür etmeyi bir alışkanlık haline getirmeli ve her fırsatta dile getirmelisiniz.
8. Deneyimlerinizi paylaşın Onlara deneyimlerinizden bahsedin, şu an sahip olduklarınızı kazanmak için ne kadar çok çalıştığınızı. 'Hayat adil değil' gibi klişe de olsa gerçeği yansıtan tasvirler kullanabilirsiniz. Ona herkesin aynı şartlarda yaşayamadığını öğretmelisiniz.
9. Para biriktirmeye teşvik edin Harçlık olarak verdiğiz her liradan kendilerini sorumlu hissetmelerini sağlayın. Paralarını biriktirmeleri ve akıllıca kullanmaları için onları teşvik edin. Paranın değerini doğru anlamalarını, onun bir araç olduğunu görmelerini sağlayın.
10. Gecikmiş hazzı öğretin Her isteklerine 'evet' dememelisiniz. İstedikleri şeyi karşılayamayacağınız durumlarda bunun farkında olmalı ve gecikmiş hazzı öğrenmelidirler. Bazı şeyleri elde etmek için bir miktar beklemek, o şeyin değerini artırmaz mı? Mesela alışverişe giderken ya da dışarı çıkarken sınırlarınız ve sınırlamalarınız olduğunu bilmelerini sağlayın. Sonradan sorun çıkarmamaları ve çocuklara has sinir krizleri geçirmemeleri için bunları önceden belirtmeniz önemlidir.

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