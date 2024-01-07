Zeytinyağlı lahana yemeği

Tarif defterimden;

Bol limonlu, pirinçli sağlıklı lahana yemeği ılık veya soğuk olarak her iki türlü de çok lezzetli oluyor...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

1 kg lahana

1 orta boy havuç

1 kapya biber

1 kuru soğan, iri doğranmış

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı pirinç

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 büyük limonun suyu

8 - 9 sap maydanoz, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Lahanayı yıkayıp iri küpler halinde olacak gibi doğrayın, havucun kabuğunu soyarak ince doğrayın, kapya biberi de küp küp doğrayın, kuru soğan ve zeytinyağıyla birlikte hepsini geniş bir tencereye aktarıp açık ateşte kavurun. Doğranmış lahana ve sıcak suyu ekleyin, tencerenin kapağı kapalı olarak lahanalar biraz yumuşayana kadar (10 dakika) pişirdikten sonra pirinç, baharatlar ve tuzu ilave ederek karıştırın ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika daha pişirin. Ocağı kapatıp limon suyu ve maydanozu ilave edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...