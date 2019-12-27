Kakaolu narlı çiçek bisküvi nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'den nefis kakaolu narlı çiçek bisküvi tarifi...

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Kakaolu narlı çiçek bisküvi
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Yeni yıl yaklaşırken bizim evde kurabiye kalıpları ve yılbaşı temalı süs şekerlemeleri ortaya çıkartılır, çeşitli lezzetlerde ve farklı aromalarla kurabiyeler ve bisküviler hazırlanır. Bu defa kakaolu kıyır kıyır lezzetteki bisküvilerin üzerini nar sulu icing ile süsledim.

 

Sevdiklerinize yılbaşı hediyesi olarak verebileceğiniz yapılışı kolay leziz bisküvileri deneyin derim.

 

Servis: 23 - 25 adet

Hazırlama süresi: 35 - 40 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

 



Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 80 gr tereyağı, oda ısısında
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri, 80 gr
  • 1 büyük boy yumurta
  • 1 yemek kaşığı süt
  • 2 su bardağına yakın un, 225 gr
  • 2 silme yemek kaşığı kakao, 25 gr

 

İcing:

  • 1 su bardağı pudra şekeri, 160 gr
  • 2 yemek kaşığı taze sıkılmış nar suyu

 

Üzerlerine;

Süs şekerlemeleri

 

Yapılışı:

*Tereyağı ve pudra şekerini kremamsı kıvama gelene kadar mikserle çırpın. Yumurta ve sütü ilave ederek 2-3 dakika daha çırpın.

 

*Un ve kakaoyu eleyerek sıvı karşıma ekleyin. Elinizle yoğurmaya başlayın (ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz). Hamuru küçük boy buzdolabı poşetine alarak buzdolabında 20 dakika kadar veya derin dondurucuda 10 dakika bekletin.

 

*Fırın tepsisine fırın kağıdı yerleştirip hazırda bekletin.

 

 

*Slikon mat veya fırın kağıdına az miktarda un serpin, hamuru üzerine alarak yarım cm inceliğe gelene kadar açın. Yuvarlak veya çiçek kurabiye kalıbıyla kesin, spatula yardımıyla tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Hamurun kenarlarından kalanları toparlayarak bitene kadar aynı işlemi uygulayın (en sonunda kalan mandalina boyutundaki hamuru minik yuvarlaklar yaparak değerlendirdim).

 

*Bisküvi hamurlarını 10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin. Sıcakken yumuşak olan bisküviler soğudukça sertleşip kıvam alacaklarından soğuyana kadar tepside bekletin.

 

*İcing için; Derin bir kaba pudra şekerini alın, üzerine nar suyunu ekleyip homojen kıvam alana kadar karıştırın. Tam kıvamı anlayabilmek için icing ten 1 tatlı kaşığı kadarını bisküvinin ortasına akıtın, şeklini koruyorsa olmuş demektir, yayılıyorsa 1 yemek kaşığı daha pudra şekeri ekleyip karıştırın.

 

*İcing testini yaptıktan sonra narlı icing i tatlı kaşığıyla bisküvilerin ortasına akıtın ve bekletmeden üzerlerine süs şekerlemeleri serpin.



Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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