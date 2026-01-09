HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Pancarlı karnabahar turşusu
Yemek Tarifleri

Pancarlı karnabahar turşusu

Lezzeti ve iştah açıcı görüntüsüyle kış sofralarına çok yakışan pancarlı karnabahar turşusunu kısa sürede hazırlayabilirsiniz... Müjgan Yurtseven'in tarifiyle...

Pancarlı karnabahar turşusu
Giriş: 09 Ocak 2026, Cuma 07:17
Güncelleme: 09 Ocak 2026, Cuma 07:17

Servis: 2 litrelik kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika

Bekletme süresi: 10 gün

Malzemeler:

Turşu suyu için;

  • Yarım lt sıcak içme suyu
  • 2 yemek kaşığı turşuluk iri tuz
  • 2 küçük kesme şeker
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi
  • 1 küçük karnabahar, 1 kg
  • 1 orta boy pancar, buharda haşlanmış
  • 1 baş sarımsak, ayıklanmış
  • 1 tatlı kaşığı tane kişniş
  • 7 - 8 dal maydanoz
  • 7 - 8 dal dereotu

Yapılışı:

*Turşunun suyu için;

Sıcak suyu orta boy kaseye alın, tuz ve kesme şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırdıktan sonra sirkeyi ilave edin.

*Karnabaharı minik çiçeklerine ayırıp bol suda yıkayarak süzdürün. Haşlanmış pancarı doğrayın. Kavanoza pancar dilimlerinden bir sıra yerleştirin, üzerlerine karnabahar ve sarımsak ekleyerek sebzeler bitene kadar aynı işleme devam edin.

*Kişniş tohumlarını sebzelerin üzerine serpiştirin, turşu suyunu da ilave edin, gerekirse sebzelerin üzerini aşacak kadar içme suyu ekleyin.

*En son maydanoz ve dereotu ile üzerini kaplayın, sebzelerin suyun üzerine çıkmaması için küçük bir cam kaseyi en üste yerleştirip kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

*Turşuyu evin serin bir yerinde yaklaşık 10 gün beklettikten sonra yemeye hazır hale geliyor, sonrasında tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

Paylaş:
brush-purple Yorumlar