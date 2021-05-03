Fitre ve zekat nedir? Nerelere verebilirsiniz?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Peki fıtır sadakası olarak da bilinen fitre nedir? İşte bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın açıklaması:

Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

Fıtır sadakası ne zaman verilir?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

Eşine,

Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa.

Zekat nedir?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

Fakir ve yoksul kimselerin sağlık tedavilerini yaptıran vakıf, dernek gibi kuruluşlara zekât verilebilir mi?

Zekât ve fıtır sadakasının sahih olmasının şartlarından biri temliktir. Temlik eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya malî bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder. Bu itibarla fakirlere temlik etmek üzere zekât ve fıtır sadakalarını ayrı bir fonda toplayan ve her bakımdan kendilerine güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek ve kurumlara (muhtaçlara ulaştırmaları için yöneticileri, vekil tayin edilerek) zekât ve fıtır sadakası verilebilir. Söz konusu dernek ve vakıflar, zekât almaları caiz olan kimselerin tedavileri için, zekât almak ve aldıkları zekâtı bu ihtiyaçlara sarf etmek üzere bunlardan vekâlet aldıkları takdirde, onlar adına zekât alabilirler.

Fitre, zekat ve bayram bağışlarınızı yapabileceğiniz dernekler

Darüşşafaka Cemiyeti

158 yıldır, "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere ücretsiz 8 yıllık kolej düzeyinde eğitim imkanı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, Ramazan ayında da fitre, zekat ve bayram bağışlarınızı bekliyor.

LÖSEV

Fitre, zekat ve bayram bağışlarınızı LÖSEV'e de yapabilirsiniz. LÖSEV bu konuda şöyle bir açıklamada bulunmuş: "Fitre, Zekat ve Fidye bağışlarınız doğrudan ailelerimize maddi ve gıda yardımı olarak ulaştırılmaktadır. Başka amaçlar için kullanılmamaktadır."

Türk Kızılay

Fitre yardımlarınızı Türk Kızılay’a vererek her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da dünyada ve ülkemizdeki birçok bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatabilir, fitre bağışlarınızı ile iyilik zincirinin bir parçası olabilirsiniz.

UNİCEF

Fitre, zekat ve bayram bağışlarınızı UNİCEF'e yaparak bir çocuğun hayatını sonsuza dek değiştirebilirsiniz.

UCİM

UCİM'e yapacağınız her bağış ile çocuklarımıza maddi ve manevi destekte bulunabilir, sesini çıkaramayan çocuklara ses olabilirsiniz.

Yeryüzü Doktorları

Milyonlarca yüreğe umut, en acı yaralara ilaç olmak için zekât ve fitrelerinizi yeryüzü ile paylaşabilirsiniz.