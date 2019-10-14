Fırında fesleğenli kabak yemeği 

Hazırlaması pratik, leziz ve sağlıklı fırın yemeği…

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Fırında fesleğenli kabak yemeği 
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Mevsimin son kabaklarıyla hazırladığım fırın yemeğinde tüm malzemeleri tepsiye yerleştirip üzerini kaplayarak kendi buharında fırında pişirdim, kullandığım kabaklar küçük olduğundan uzunlamasına dilimledim, daha büyük kabaklardan yapacaksanız halka halinde doğrayabilirsiniz. 

 

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40-45 dakika

 

Malzemeler:

  • 1 kg sakız kabağı
  • 3 küçük kuru soğan
  • 3 orta boy domates
  • 8 - 9 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kuru fesleğen
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz

 

Yapılışı:

*Kabakları yıkayıp uzunlamasına dilimlere ayırın. Kuru soğanları ince halkalar halinde doğrayın.

*Domateslerin kabuklarını soyarak dilimleyin, sarımsakların kabuklarını soyup kabaca doğrayın.

*Fırın kabının en altına az miktarda zeytinyağı sürüp soğanları yerleştirin. Üzerine kabak dilimlerini, aralara domates ve sarımsakları yerleştirin. 

*Zeytinyağı, fesleğen, pul biber ve tuzu kasede karıştırıp kabakların üzerine dökün. Önce fırın kağıdı, sonra folyo ile sıkıca kaplayarak 10 dakika önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Folyo ve fırın kağıdını alarak üzeri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha pişirdikten sonra fırından çıkartın, sıcak veya ılık olarak yanında yoğurt ile servis edin.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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